O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01



Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, reinaugurou o Ginásio Alfredo Barreto, no último sábado e com isso cumpriu com uma promessa de campanha. Trata-se de um grande aparelho e que estava abandonado. “Agora vai ser possível trabalhar nossos jovens e nossas crianças no campo do esporte”, disse. Quem ganha é a sociedade cabofriense.

Arraial do Cabo

A Praça Maria Peres, conhecida como Praça de Monte Alto, recebe neste sábado (06/06), das 17h às 22h, a Feira Turística e Cultural da Massambaba. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Turismo, e promete reunir cultura, gastronomia, música e lazer em um ambiente voltado para toda a família. Com o objetivo de valorizar os artesãos e empreendedores locais, a feira contará com expositores de artesanato, gastronomia e outros segmentos culturais, fortalecendo a economia criativa e incentivando o turismo na região. A programação musical desta edição ficará por conta da cantora Fabrine Schuysen, que levará ao público um repertório de sucessos da Música Popular Brasileira (MPB) para animar a noite. Segundo o secretário de Turismo, Júnior Chuchu, a iniciativa contribui diretamente para o desenvolvimento do município. “Eventos como a Feira Turística e Cultural da Massambaba são importantes porque movimentam o turismo, fortalecem a economia local e criam oportunidades para os nossos artesãos, expositores e comerciantes. Além disso, é uma forma de oferecer lazer, cultura e entretenimento para moradores e visitantes”, destacou o secretário.

Araruama

A nova Unidade Básica de Saúde de Ponte dos Leites, inaugurada nesta sexta-feira (29), marca o início de um novo padrão para a saúde pública de Araruama. Mais do que uma ampliação física, a unidade apresenta um novo conceito de estrutura, acolhimento e organização que servirá de referência para as próximas intervenções da Prefeitura na rede municipal de saúde. A unidade passou de 70m² para 212,94m² e ganhou uma estrutura moderna, climatizada, acessível e planejada para oferecer mais conforto aos pacientes e profissionais da saúde. O projeto também inclui paisagismo e urbanismo voltados à valorização das áreas externas, circulação de pessoas e integração com a comunidade, criando um ambiente mais organizado e acolhedor. “Quero falar que a saúde de Araruama vai mudar e nós estamos mudando. Esse é o primeiro posto de saúde novo, moderno, do jeito que vocês merecem, e teremos novos postos de saúde assim”, afirmou a prefeita Daniela Soares durante a inauguração da unidade.

Iguaba Grande

As comemorações pelos 31 anos de emancipação político-administrativa de Iguaba Grande já começaram! Na manhã desta segunda-feira (1º), a cerimônia de hasteamento da bandeira marcou oficialmente a abertura das celebrações do aniversário da cidade. O momento também foi marcado por uma homenagem especial a 30 servidores efetivos, reconhecendo a dedicação e o compromisso com o desenvolvimento do município. A solenidade contou com a presença do prefeito Fabinho Costa, do vice-prefeito Marciley Lessa, do 1º vice-presidente da Câmara, Alan Rodrigues, além dos vereadores e de todo o secretariado municipal.

São Pedro da Aldeia

O Tribunal Regional Federal negou recurso da Prefeitura de São Pedro da Aldeia e manteve a determinação judicial que exige a demolição de 16 quiosques localizados as margens da Laguna de Araruama, incluindo estruturas nas praias do Sudoeste, do Sol, Balneário e Praia Linda. O processo foi movido pelo Ministério Público Federal que argumenta que os quiosques foram construídos ilegalmente em areas de preservação e terrenos da União. As licenças foram concedidas pela prefeitura de São Pedro sem a autorização da Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Por unanimidade, desembargadores do TRF-2 rejeitaram os recursos da prefeitura aldeense.

Búzios

A Asociação dos Fiscais de Búzios divulgou nota de repúdio contra a prefeitura por conta da nomeação de um servidor contratado, alvo da investigação da Polícia Civil. A Associação, na nota diz que causa profunda preocupação e indignação ver que o servidor contratado investigado, em vez de ser afastado das atividades de fiscalização, foi nomeado para o cargo de Coordenador de Fiscalização após ser exonerado da Coordenadoria de Posturas. A Associação lembra, ainda, que de acordo com a lei municipal, apenas concursados podem assumir o cargo. A situação, segundo a nota, compromete a credibilidade da fiscalização e afronta os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade que devem nortear a administração pública. A nomeação, ainda segundo a associação de fiscais desrespeita a lei e desvaloriza os servidores efetivos.