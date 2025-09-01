O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

Cabo Frio

O vereador de Cabo Frio, Milton Alencar Junior, surgiu de cadeira de rodas, usando máscara de proteção facial e visivelmente mais magro e abatido na Câmara, na última sexta-feira, para a sessão especial de exibição do documentário dele “Vigário Geral Lembrar para não Esquecer”. Foi a primeira aparição pública de Milton desde que foi submetido a um procedimento num hospital do Rio há cerca de quinze dias. Ele não tem comparecido as sessões. Na semana passada, ao ser perguntado como estava, Milton se limitou a dizer que se recuperando lentamente. O cienasta e vereador, após a exibição do documentário disse, numa rede social, que foi uma noite especial, marcada por reflexão, emoção é diálogo. A exibição contou com a presença de familares, amigos, secretarios do governo e também do Coronel Walmir Brum — responsável pela investigação do caso na época e de Rosane da Silva Genoveva viúva de uma das vitimas da chacina.

Iguaba Grande

Cidade Nova é Tricampeão do Municipal de Iguaba Grande. A equipe venceu o tradicional Bug, por 3 a l ontem na grande final no Campo do América. A decisão foi nos pênaltis depois da partida terminar empatada em um a um.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, proibiu, através de Decreto publicado do Diário Oficial Eletrônico, a circulação de micro-ônibus com finalidade turística no perímetro urbano do município. A decisão foi tomada após estudo técnico realizado pela Secretaria de Mobilidade. O estudo, de acordo com o governo, constatou que esse tipo de veículo causa grandes transtornos no trânsito, especialmente no centro e nas áreas históricas, dificultando a mobilidade de moradores e visitantes. Foram consideradas também, variáveis como segurança e fluidez do trafego de pedestres e de outros transportes. A partir de agora os micro-ônibus de turismo deverão utilizar o Bolsão de Estacionamento Municipal, localizado na Rebeche, na Praia Grande. A fiscalização será feita pela Secretaria de Turismo. Para casos excepcionais, será preciso solicitar uma autorização especial ao Turismo. A autorização irá especificar dia, hora e condições de entrada.

Araruama

A prefeitura de Araruama inaugurou, na sexta-feira, mais de 1.500 pontos de iluminação de led em São Vicente. Foram 1.200 braços de led espalhados pelas ruas do terceiro distrito e, em parceria com o DER, outros 373 na RJ-138. A prefeita Daniela Peres anunciou, durante a inauguração, a implantação do Centro de Reabilitação de São Vicente. Já o secretário Uruan Andrade prometeu que a Usina de Asfalto no bairro Itatiquara será inaugurada daqui a 40 dias. O bairro é conhecido por sua localização estratégica, com acesso à rodovia Araruama-Rio Daniela disse que a nova iluminação do distrito mais mais qualidade de vida e mais dignidade para os moradores. Uruan ressaltou que a RJ-138, agora tem 16 quilômetros iluminados com 300 novas luminárias de LED garantindo mais segurança para moradores e visitantes.

São Pedro da Aldeia

O Brasil chegou a 213 milhões e 400 mil habitantes em julho, segundo estimativa divulgada pelo IBGE, um aumento de 0,39% em relação ao ano passado. O município de São Pedro da Aldeia, saiu de 110 mil 556 para 110 mil e 677, aumento de 0,10%.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont que o vereador Tony Russo já fala na cidade que pretende sair candidato a prefeito também. Sendo assim, a Câmara de Búzios já tem três pré candidatos a prefeitura para o próximo pleito eleitoral daqui três anos. Segundo os coordenadores da Câmara, ele teria até secretária para comandar sua agenda. Mas o fogo amigo está muito forte.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu mais uma turma de capacitação em Primeiros Socorros, com base na Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018), que determina a obrigatoriedade da formação de profissionais da educação básica em noções de atendimento emergencial. A iniciativa teve como foco capacitar professores, funcionários e agentes escolares para que saibam agir com segurança e eficiência diante de situações de emergência, até a chegada do socorro especializado. Durante o curso, os participantes receberam instruções teóricas e práticas sobre procedimentos em casos de engasgo, quedas, convulsões, paradas cardiorrespiratórias, entre outros.