O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

Cabo Frio

A Justiça Federal pode determinar a demolição da Cabana do Pescador, no topo do Morro do Vigia, entre as Praias do Peró e da Conchas, em Cabo Frio. Cenário das novelas “Avenida Brasil” e “A Força do Querer”, o local virou point turístico da cidade. A juíza federal Mônica Lúcia do Nascimento Alcântara Botelho, convocou uma audiência pública para quarta-feira, às quatro da tarde para discutir o processo, iniciado ano passado.

Búzios

A Marinha do Brasil val investigar as causas e eventuais responsabilidades pelo naufrágio de uma lancha sábado na praia Rasa, em Búzios. Todos os passos entre o naufrágio è o socorro dos 18 passageiros e do condutor foram registrados nas redes sociais. Os passageiros, mesmo com a embarcação adernando, postaram fotos com pedidos de ajuda. A Marinha informou em nota que uma equipe de Inspeção Naval foi enviada ao local para prestar apolo e investigar as circunstancias do naufragio e constataram que o resgate já havia sido concluido e que nenhum dos passageiros sofreu ferimentos graves. Apenas uma idosa de 67 anos precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse pelo Corpo de Bombeiros. A Marinha confirmou que a embarcação estava regularizada e que o condutor era habilitado.

Araruama

A Prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB), começou a semana com muito trabalho. No início da manhã dessa segunda-feira (03), a Prefeita Daniela foi pessoalmente acompanhar o andamento da obra de drenagem entre os bairros Vila Capri e Parque Hotel. Em vídeo gravado no local, a Prefeita Daniela Soares reforçou que Araruama receberá muitas obras e realizações.

Arraial do Cabo

Em parceria com as Secretarias de Governo e Eventos, Turismo, Educação, Esporte e Lazer, as areias da Praia Grande ganharão mais cor e receberão atletas de diversas modalidades esportivas. A Arena Esportiva será um espaço multifuncional para competições de vôlei, jiu-jitsu, futevôlei, muay thai e corrida noturna. Anote na agenda: nos dias 16 e 17, Arraial do Cabo vai respirar e transpirar emoção e adrenalina!

Iguaba Grande

As guias podem ser solicitadas na secretaria de Fazenda ou de forma online, através do email cadastromobiliario@iguaba.rj.gov.br ou pelo whatsapp: (22) 98809-9030. O pagamento pode ser realizado em cota única, com 10% de desconto, com vencimento dia 7 de março ou até 10x sem juros. Lembrando que para os que estiverem em dia com os débitos municipais, ainda recebem mais desconto através do Programa Contribuinte Legal, acumulando descontos que somados chegam até 20%. Importante ressaltar que para o primeiro alvará de qualquer estabelecimento comercial é de forma gratuita. O mesmo se aplica para as empresas com faturamento inferior a R$100.000,00. Independente da isenção do pagamento, a empresa precisa ter o Alvará de Funcionamento atualizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, com a permissão de funcionamento. O Alvará de Funcionamento é um tributo que faz parte da documentação da empresa, seja ela de qualquer porte. O documento autoriza uma empresa a exercer suas atividades em um determinado local. Ele atesta que a empresa está em conformidade com as normas de segurança, higiene e uso do solo.

São Pedro da Aldeia

Reconhecendo a importância de uma atuação conjunta entre as lideranças da Região dos Lagos, o prefeito Fábio do Pastel vai realizar uma reunião estratégica para debater a situação sanitária da Laguna de Araruama. Foram convidados para o encontro os prefeitos de Araruama, Daniela Soares; Armação dos Búzios, Alexandre Martins; Arraial do Cabo, Marcelo Magno; Cabo Frio, Dr. Serginho, e Iguaba Grande, Fabio Costa. A reunião para mobilização das autoridades será na quarta-feira (05/02), na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Nesta terça-feira (04/02), Fábio do Pastel irá se reunir com o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi.