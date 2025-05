O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 05

Arraial do Cabo

O Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, e a Baia do Sancho, em Fernando de Noronha, são as duas únicas praias brasileiras no ranking The world’s Best Beaches, que anualmente elege as 50 melhores praias do mundo para visitar. A seleção foi feita com base nos votos de mais de um mil profissionais e influenciadores do setor de viagens, além de especialistas em destinos litorâneos ao redor do mundo. Os jurados consideraram oito critérios: características únicas, vida selvagem, natureza preservada, sons naturais, facilidade de acesso ao mar, condições tranquilas, ausência de superlotação.

A praia cabista figura na frente de Fernando de Noronha. O Pontal do Atalaia é a vigésima colocada no ranking roal. A publicação relembrou o apelido “Caribe Brasil”, atribuido à cidade pela exuberancia de suas praias. A Baía do Sancho conquistou a vigésima quinta posição.

Cabo Frio

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio inicia amanha pela Escola Professora Marcia Francesconi, no Parque Burle, uma grande campanha de vacinação nas escolas da rede municipal. O objetivo é oferecer aos estudantes, principalmente adolescentes, as principais vacinas que fazem parte do calendário de rotina do Programa de Imunização do Ministério da Saúde. Estarão disponíveis as vacinas contra a febre amarela, triplice viral (sarampo/caxumba e rubeola), HP V, Meningo, entre outras. Para a imunização de alunos menores de 12 anos, será necessária a presença do responsavel, caderneta de vacinação e autorização preenchida

Para maiores de 12 anos de idade, bastam autorização e caderneta de vacinação. A campanha será realziada na Escola Leomar Garcia Barreto, no Tangará, no dia 14; na Evaldo Salles, no Peró, no dia 21.

Iguaba Grande

Um babado forte em Iguaba Grande. Segundo informações do Sombra, o vereador Renatinho da Saúde está de olho no Castra Móvel e cheio de planos. Só que quem tem a “posse” é o suplente de vereador Junior Bombeiro. E agora?

São Pedro da Aldeia

Os vereadores Marcio Soares e Pedro Abreu pegaram um voo hoje pela para Brasília. Segundo os mesmos, o objetivo é buscar emendas para o município aldeense. Os dois estão bastante afinados.

Araruama

Carlinhos de Deus ou Aparício de Deus? Fato é que a confusão está formada, porque o vereador Aparício gostou da ideia e já pensa em deixar os eleitores chamá-lo de Aparício de Deus. Nos corredores da Câmara não se fala em outra coisa.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que Gugu Braga, pode assumir a Secretaria da Juventude do município. Por enquanto é extraoficial, mas pode virar verdade. Não é “conversa fiada”.