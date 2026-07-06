O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Araruama

O advogado Pedro Canelas, que esteve no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, 97,3, na última sexta-feira, dia 04 de Julho, dará entrada em recurso, nesta segunda-feira, dia 06 de julho, para manter a prefeita Daniela Soares e vice Verônica Januário nos cargos. A juíza Alessandra de Souza cassou em primeira instância o mandato da prefeita e da vice.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande destacou as obras nas ruas da cidade. Na rua Bartolay em ​Cidade Nova e em mais 7 ruas de Iguaba Pequena nossas equipes já estão com as máquinas nas ruas, levando mais pavimentação, dignidade e valorização para os moradores dessas regiões. “A ​Estrada Nossa Senhora de Nazareth também está recebendo toda a estrutura que merece para garantir um trânsito muito mais seguro e confortável para todo mundo. O ritmo é acelerado porque a nossa população tem pressa e merece o melhor. Ver a poeira e a lama dando lugar ao asfalto novo é o que nos dá gás para continuar no trecho todo santo dia”, disse Fabinho.

Cabo Frio

O bairro da Praia do Siqueira será palco, de quinta a domingo, do tradicional Festival do Camarão de Cabo FrIo. A vigésima edição do evento vai reunir gastronomia, música e movimentar a economia local durante quatro dias de programação. Neste ano, os pratos à base de camarão terão valor único de R$ 40 Reais e mais de quinze barracas vão comercializar porções diversas. Na quinta-feira, o festival tem incício às seis da tarde e de sexta a domingo as barracas abrem ao meio-dia. Andre Vianna e Vem pro Baile, abrem a programação de shows se na quinta-feira. Na sexta a musica fica por conta de Michelle Rosa e do samba e pagode do cantor Thiago Soares. No șábado, as atrações são a banda Musiversos, Léo Parazi e Felippe Secco. No domingo, encerrando o festival, sobem ao palco os cantores Evandro Lino, Ramona Rox e Fabrine Schuvsen.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo conquistou espaço entre os destinos com as melhores praias do mundo em 2026, de acordo com a seleção da World’s 50 Best Beaches. O reconhecimento coloca o município da Região dos Lagos em evidência no turismo internacional e reforça sua imagem como referência em turismo de natureza no Brasil. As prainhas do Pontal do Atalaia foi a praia que destacou a cidade. A inclusão na lista amplia a visibilidade da cidade e pode contribuir para o aumento do fluxo de visitantes brasileiros e estrangeiros.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema anunciou investimentos de R$ 100 milhões de Reais para asfaltar ruas no bairro de Jaconé. O anúncio foi feito pelo secretário de Relações Institucionais, Antônio Peres Alves, em um video publicado nas redes sociais. A prioridade será para as ruas mais afetadas por alagamentos em época de chuvas. Neste momento, já são realizados estudos para a definição exata das ruas a serem asfaltadas em um primeiro momento. Em seguida, haverá uma licitaçao que vai detinir a empresa vencedora e que será responsável pelas obras. A prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, comentou a importância das intervenções no bairro. O secretário ressaltou que sabe que o quanto essa é uma demanda importante para quem mora em Jaconé e garantiu que está trabalhando para que o investimento aconteça com planejamento e responsabilidade, priorizando as ruas que mais precisam de obras.

Búzios

O Ministério Público do Estado do Rio recomendou que a Câmara de Búzios não aprove o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Alexandre Martins que pretende reformular o Fundo Municipal de Meio Ambiente. De acordo com o MP, o projeto fragiliza a governança do Fundo ao concentrar quatro das cinco vagas da Comissão Gestora sob influência direta do governo municipal: o titular da pasta ambiental seria o coordenador, indicaria outros três membros, e o Conselho Municipal de Meio Ambiente ficaria com apenas uma indicação. O projeto reduz o controle social e transforma a Comissão em instância da própria administração responsável pela execução dos recursos. O MP alerta que o projeto viola a Constituição e recomenda que caso seja aprovado sem correção dos vícios apontados, que o prefeito vete integralmente, por inconstitucionalidade material, ilegalidade e contrariedade ao interesse público ambiental.