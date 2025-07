O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 07

Búzios

O governador em exercício do Estado, Rodrigo Bacellar, lançou no último sábado, a pedra fundamental para a construção de uma base do Segurança Presente em Búzios e deu início às obras de pavimentação da Estrada da Fazendinha, além de participar do Expresso do Consumidor, que leva serviços essenciais para a população. O Segurança Presente vai reforçar a segurança pública com patrulhamento ostensivo, integração entre as forças policiais e apoio social. A base do Segurança Presente garantirá policiamento contínuo nas áreas com maior fluxo de moradores e turistas. Bacellar, acompanhado do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, do prefeito de Búzios, Alexandre Martins, e de outras autoridades, também assinou a ordem de serviço de início das obras da Estrada da Fazendinha. O trecho a ser pavimentado compreende a Estrada Álvaro Elídio e a Rua Dracena. A obra, uma antiga reivindicação da população, prevê serviços de pavimentação, drenagem e sinalização viária em um total de pouco mais de onze quilômetros de extensão. Os investimentos ultrapassam R$ 25 milhões.

Arraial do Cabo

Uma baleia foi atingida por uma embarcação de nome AZIMUTE TOUR, neste fim de semana, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. O incidente foi registrado por banhistas e moradores que presenciaram o momento do choque. De acordo com a legislação ambiental brasileira, é proibido perseguir ou cercar cetáceos, como baleias e golfinhos. As embarcações devem manter uma distância mínima de 100 metros dos animais, justamente para evitar situações como essa. O descumprimento dessas normas pode acarretar multas e outras sanções previstas em lei. Até o momento, não há informações oficiais que confirmem ferimentos no animal.

São Pedro da Aldeia

A Conferência Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia será realizada na próxima quarta-feira, com educadores e profissionais da educação da cidade. O encontro será no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, no bairro Nova São Pedro, a partir das 18h, e irá debater ações pedagógicas do município sob o tema “Construindo Políticas Educacionais Democráticas e Participativas”. A conferência é promovida pela Secretaria de Educação com o apoio do Conselho Municipal de Educação. Os interessados devem se inscrever por meio do link disponível no site da Prefeitura aldeense. As vagas estão sujeitas à capacidade máxima do local.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande se prepara para realização da FLIG 2025, a Feira Literária de Iguaba Grande, um dos maiores eventos culturais e pedagógicos do município. Com o tema “Lendo o Brasil – Um passaporte para a diversidade”, a nova edição acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de julho, na Praça da Estação, e promete reunir estudantes, professores, artistas e toda a comunidade em torno de um universo de histórias, culturas e reflexões. A programação é extensa e diversificada, reunindo narrativas afro-brasileiras, indígenas, regionais e universais, abordando temas como migração, resistência, identidade e inclusão. Entre os destaques estão nomes como Monique Evelle, Eduardo Bueno, Bráulio Bessa, Zezé Motta, o rapper Delacruz, Thiago Martins e Marcelo Falcão, além de atrações para o público infantil, como sucesso absoluto entre a criançada, com mais de 17 bilhões de visualizações no Youtube, o espetáculo do Mundo Bita. Um dos pontos altos será a volta da FLIGUINHA, moeda fictícia exclusiva da feira: todos os alunos e funcionários da rede municipal receberão 160 fliguinhas em cartões para compra de livros, estimulando o acesso à leitura desde cedo. A programação completa está no site oficial e redes sociais da prefeitura de Iguaba.

Araruama

A Prefeitura de Araruama vai realizar de 10 a 12 de julho uma grande festa que valoriza as raizes do campo e fomenta a agricultura e a pecuária da região: a Expo 2025 Mangalarga Marchador. O evento, totalmente gratuito, vai ser realizado no Parque de Exposição Agropecuária, no bairro Fazendinha, e entre as atrações vai contar com provas do cavalo Mangalarga Marchador e 1ª Copa 3 tambores de Araruama do cavalo Quarto de Milha. A programação está imperdível. Acompanhe:

10 de julho (quinta-feira)

08h- Entrada dos animais

18h- Festival do Aipim

18h- Show com Rodrigo Cardoso

11 de julho (sexta-feira)

09h- Início das provas de animais

18h- Festival do Aipim

18h- Show com Matheus Marinho

12 de julho (sábado)

09h- Início das provas de animais

18h- Festival do Aipim

18h- Show com Emily e PH