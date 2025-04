O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 07

Arraial do Cabo

Os amantes do pagode podem se preparar, pois no dia 20 de abril, o cantor Ferrugem animará o tradicional Festival da Lula, às 20h. Iniciando sua carreira musical ainda jovem, o músico integrou grupos de pagode antes de seguir em carreira solo. Em 2013, lançou seu primeiro álbum, “Pra Você Acreditar”, que impulsionou sua trajetória. Com uma voz marcante, Ferrugem se consolidou como um dos maiores nomes do pagode contemporâneo, conquistando prêmios e inúmeros fãs em todo o Brasil. O evento, que terá início no dia 17 de abril, durante o feriadão da Semana Santa, acontecerá na Praia Grande, sempre a partir das 13h. Serão dois palcos para os quatro dias de festa, 10 atrações musicais e mais de 80 pratos à base de frutos do mar, com destaque para a lula. Todos os expositores são da cidade, valorizando o comércio e a gastronomia local.

Cabo Frio

A cidade de Cabo Frio registrou 66 milímetros de volume de água, na chuva que atingiu todo estado do Rio neste final de semana. O município registrou alagamentos severos em 26 pontos, sendo os mais críticos os bairros Jardim Caiçara, Parque Burle, Jacaré, Itajuru, Porto do Carro e Tamoios, no segundo distrito. O então prefeito interino de Cabo Frio, Miguel Alencar, e o coordenador da Defesa Civil, Marcus Dothavio, estiveram nas ruas junto aos secretários de serviços Públicos, Jefferson Vidal, e de Mobilidade Urbana, Josias da Swell. A chuva adiantou a volta do prefeito, Dr Serginho, que estava em Miami, em agenda junto com secretário de Turismo da cidade. Serginho, que chegaria hoje na cidade, voltou na manhã de domingo.

São Pedro da Aldeia

A Firjan SENAI Região dos Lagos está com inscrições abertas para 625 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. Para o novo edital serão abertas 25 turmas na unidade de São Pedro da Aldeia. Em todo o estado, a oferta é de 10.420 vagas, em 413 turmas, com aulas previstas para começar entre 5 de maio e 22 de setembro. As oportunidades são diversas, entre elas estão Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Mecânico de Motocicletas, Padeiro, Pizzaiolo e muito mais. As inscrições são feitas diretamente no site da Firjan.

Búzios

O empresário Buziano, Tolentino Reis, foi destituído do cargo de presidente do time do Americano, de Campos dos Goytacazes. Tolentino, em entrevista para uma TV de Campos, disse que atual diretoria, liderada por Laila Póvoa, que era seu vice, decidiu tirá-lo do poder para fazer avançar o processo de arrendamento do futebol por parte do Boston City Group, liderado pelo ex-jogador de futebol Felipe Melo. Tolentino também afirmou ser vítima de um processo político para derrubá-lo, que começou quando ele pretendia realizar um modelo diferente de SAF. “Já estão terceirizando o futebol. Eles já entraram no clube, ja arrendaram o futebol, já tem dinheiro rolando. A sacanagem está pronta, está montada. E a bagatela que estão pagando pelo patrimônio do clube é ridícula”, acusou Tolentino.

Iguaba Grande

A obra do Gabinete do presidente da Câmara de Iguaba Grande tem chamado a atenção dos vereadores. Segundo informações, a dupla Alan e Luciano, estão todos os dias passa por lá para vê o andamento. Uma coisa todo mundo já sabe. A inauguração vai ser top.

Araruama

Foi publicada a 2ª convocação do Programa Universitário 2025, e todos os candidatos convocados devem estar atentos às datas estipuladas e à documentação exigida para a apresentação. É fundamental que os envolvidos cumpram os prazos e providenciem os documentos necessários para garantir a participação no programa, evitando qualquer contratempo no processo.

Link : https://educacaoararuama.rj.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/Edital-Convocacao-002.2025-Araruama-Universitario.pdf

Saquarema

Até o dia 11 de abril, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado, está promovendo ações de prevenção e cuidados com a saúde. Na Praça do Bem-Estar, o mamógrafo móvel oferece mamografias (livre demanda) e ultrassonografias (via Central de Regulação), das 8h às 16h. Leve: RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.