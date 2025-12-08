O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 08

Araruama

O novo Centro de Reabilitação e Fisioterapia Municipal Pastor José Ramalho, que foi inaugurado neste sábado (6), em São Vicente, chega como um equipamento moderno, acessível e totalmente estruturado para oferecer atendimento de excelência à população do 3 º distrito. O prédio foi planejado com foco em conforto, acessibilidade e eficiência, refletindo o compromisso da Prefeitura com a entrega de unidades em alto padrão. A fachada, em ACM e pele de vidro, reforça o design contemporâneo da unidade, que também possui monitoramento por câmeras de última geração e área de jardim urbanizada. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços de reabilitação e fisioterapia, aproximando os moradores da rede de cuidados e reduzindo a necessidade de deslocamentos para o centro de Araruama.

Iguaba Grande

A primeira corrida da Padroeira de Iguaba Grande, Nossa Senhora da Conceição, foi um sucesso. Os vereadores Alan Rodrigues, Renatinho da Saúde e Luciano Silva, fizeram bonito na pista. A vice-prefeita, Marcilei Lessa, caminhou e disse está se preparando para o próximo ano. Já o prefeito Fábio Costa, além de correr ainda foi socorrer a primeira Dama. O moço tá podendo!

São Pedro da Aldeia

Rola nos corredores da Câmara de São Pedro da Aldeia que o vereador Jackson Souza que atualmente faz oposição ao governo, Fábio do Pastel, anda preocupado. É ficar na oposição durante quatro anos não vai fácil. Na verdade é “dieta zero” segundo um nobre edil. O que isso significa?

Saquarema

A tradição e a cultura de Saquarema ganharam um fim de semana especial! O Festival da Galinha Caipira, a Feira do Produtor Rural e a Exposição Mangalarga reuniram famílias, criadores e amantes da boa gastronomia em uma grande celebração que valoriza nossas raízes. Foram dias de música, sabores, talentos locais e muita integração entre campo e cidade — reforçando o orgulho de viver em uma terra rica em cultura, trabalho e história.

Búzios

Uma área pública no Morro do Marisco, em Geribá, desocupada durante a Operação Terra Prometida, desencadeadas pelas Secretarias do Ambiente e Urbanismo e de Ordem Pública de Búzios contra invasões de terra no município. A área já havia sido cercada anteriormente pela prefeitura, mas uma denúncia alertou que cerca de 20 pessoas haviam invadiram o local durante a madrugada. Os invasores arrancaram as cercas, arames e a placa de identificação de área pública, além de instalarem um contêiner de forma irregular. Os fiscais realizaram a remoção das estruturas irregulares e promoveram a apreensão do contêiner. A área será novamente cercada e passará a ser monitorada 24 horas, reforçando a proteção do espaço público. A Operação Terra Prometida contou com o apoio da Guarda Civil, ROMU, Polícia Militar e do PROEIS.

Arraial do Cabo

Uma lesão no braço esquerdo no primeiro round tirou do cabista Alexandre Pantoja o cinturão dos penas em Las Vegas no sábado. Logo após a luta ele disse que foi a derrota mais dolorosa da carreira; garantıu que estava preparado para derrotar Joshua Van e anunciou que vai recomeçar e reconquistar o título. A cena de Pantoja deslocando o braço ao tentar apoiá-lo no chão durante uma queda chocou os fãs de MMA e rodou o mundo. Até pela aparente gravidade da situação, ainda nao foi divulgado um laudo médico oficial para atualizar o estado do agora ex-campeão brasileiro.

Cabo Frio

A Praia das Palmeiras, em Cabo Frio, vai ganhar, no próximo sábado, uma árvore de Natal de 9 metros de altura, Iluminada por microlampadas; um instagramavel em formato de bola natalina; e iluminação especial nas árvores da orla. O papai Noel estará no espaço das quatro da tarde às oito da noite para posar para fotos. Um animado desfile e enpretros, Para sete da noite. Com o tema Vem viver, o Natal Sesc promete transformar espaços públicos em cenários iluminados e repletos de atividades gratuitas para toda a família.