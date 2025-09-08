O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 08

Araruama

A Prefeitura de Araruama reitera que a nova data do Desfile Cívico será 15 de novembro- dia da Proclamação da República!

Arraial do Cabo

A Fundação de Meio Ambiente (FUNTEC Ambiental) convida toda a comunidade e visitantes para a Mar-à-Tona Ambiental, evento gratuito que acontece nos dias 13 e 14 de setembro de 2025, na Orla Flávia Alessandra e na Praia Grande, em Arraial do Cabo. A ação marca o encerramento da Temporada de Baleias 2025, promovendo um mergulho profundo na consciência ecológica e na preservação ambiental. Durante os dois dias de evento, o público poderá participar de uma série de atividades voltadas para educação ambiental, esporte, cultura e inclusão social, com destaque para as ações de limpeza de praia, oficinas e atividades voltadas para o universo marinho e suas tradições locais.

Iguaba Grande

A campanha de prevenção ao suicídio reforça a importância da valorização da vida e do cuidado com a saúde mental. Com o tema “Conversar pode mudar vidas”, o Programa de Saúde Mental, em parceria com a Educação e a Atenção Básica, está promovendo: Rodas de conversa com jovens nas escolas, Atividades no CAPS e Intervenções nas UBS e no Ambulatório Ampliado de Saúde Mental. Durante todo o mês, a programação reúne informação, acolhimento e diálogo, criando redes de apoio e fortalecendo vínculos.

São Pedro da Aldeia

Uma aposta de São Pedro da Aldeia, feita na Loteria Clima de Sorte, na Avenida Getulio Vargas, no Centro da cidade, está entre as 54 ganhadoras da Lofácil da Independência sorteada na noite de sábado. O novo milionário aldeense e cada uma das apostas vencedoras vai receber R$ 4 milhões 293 mil 824 Reais e 84 Centavos e tem prazo de noventa dias, a contar da data do sorteio para retirar o prêmio. O sortudo, entretanto, vai ter que comparecer a uma agência da Caixa Econômica e apresentar os documentos e esperar dois dias pelo dinheiro, já que prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil, de acordo com a Caixa, tem prazo de dois dias úteis para liberação. Caso o ganhador aplique R$ 4 milhões na poupança vai garantir um rendimento, no primeiro mes, de R$ 20 mil Reais. Investimentos mais rentáveis que a poupança podem garantir R$ 5 mil a mais em rendimentos.

Cabo Frio

Militares da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio e fiscais da Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo relizaram, ontem, uma operação conjunta contra um evento de travessia de jetskis entre Cabo Frio e Arraial do Cabo, proibido pela Reserva Extrativista, após denúncias da população tradicional. O evento previa a passagem dos Jetskis por todas as praias do municipio, o que poderia causar serios prejuízos à rotina dos pescadores tradicionais — beneficiários diretos da Unidade de Conservação. Os organizadores, foram notificados e alertados sobre as penalidades previstas caso o evento fosse mantido. O acordo da gestão da Reserva, do Ministerio do Meio Ambiente proinbe a navegação de embarcações tipo jetski em áreas de uso tradicional da pesca artesanal na Reserva. As embarcações, nessas áreas, só podem trafegar em velocidade baixa para acessar as praias.

Búzios

Uma audiência pública marcada para amanhã, as duas da tarde, na Câmara de Búzios, vai discutir o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. A audiência acontece no plenário da Câmara, e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais no YouTube e Facebook. O Projeto de Lei, encaminhado pelo governo, estima a receita é fixa a despesa do município em pouco mais de R$ 715 milhões de Reais. A Educação vai receber o maior investimento, R$ 196 milhões (27,4%); Saúde vem em seguida com R$ 172 milhões (24,2%); Administração, com R$ 134 (18,8%); Urbanismo, com R$ 36 milhões (5%); e Saneamento, com R$ 15 milhões (2,2%). A audiência tem como objetivo oferecer à comunidade a oportunidade de analisar o projeto, apresentar sugestoes e formular questionamentos. A participação popular é considerada fundamental para assegurar um orçamento transparente e alinhado às necessidades locais.

Saquarema

Saquarema vai ser palco, pelo terceiro ano consecutivo, de mais uma seletiva da maior liga internacional de skaté street, a Street League Skateboarding. O município recebe nos dias 13 e 14 de setembro, a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Street, o SLS Select Series Saquarema, na Turfa Skatepark.