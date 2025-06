O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 09

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que o suplente de vereador Buda pode chegar a Câmara no lugar do vereador Armando Polati. Segundo informações, Polati está sendo sondado para a secretaria de Agricultura. O moço entende muito de agronomia. Plantação de nabo, laranja, e ainpim é com ele mesmo. Ainda sobre a Câmara de Araruama, o Sombra descobriu que o vereador Oliveira tem ficado no pátio da Câmara que é do lado da prefeitura a espera da chegada da prefeita. Outro dia ele teria gritado para a número 1 dizendo: estamos juntos. Coisa da política!

Arraial do Cabo

Foi aberta oficialmente a *Temporada de Baleias 2025*. O evento aconteceu nesta sexta-feira no Centro Cultural Manoel Camargo e trouxe uma programação cheia de atividades educativas e interativas sobre a preservação dos cetáceos e da biodiversidade marinha. Um dos destaques foi uma *baleia inflável gigante de 16 metros*, que encantou adultos e crianças. Além disso, o público participou de palestras, oficinas e visitou tendas de educação ambiental com temas como turismo sustentável e conservação dos oceanos. A iniciativa é da *Funtec Ambiental*, em parceria com a *Prefeitura de Arraial do Cabo*, e reforça a importância da cidade como rota das baleias. Já sábado e domingo, a baleia inflável ficou na orla da Praia Grande. Mais de 3 mil pessoas fizeram visitação ao local.

Búzios

O vereador Uriel da Saúde já está em sua residência. Após susto e ter passado pelo Hospital Rodolpho Perissé, Uriel passou por cateterismo no Hospital Santa Isabel, em Cabo Frio. Segundo informações da família, o vereador vai ficar sete dias de repouso absoluto.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio contratou o Laboratório Novo Tempo para prestação de serviços de análise clínicas e exames de laboratoriais para atendimento aos usuários do SUS. A situação de exames em Cabo Frio sempre foi um grande problema e trazia grandes prejuízos para para os pacientes cabofrienses.

Iguaba Grande

Devido às condições climáticas adversas, os shows que aconteceriam nesta segunda-feira (09) em comemoração aos 30 anos de Iguaba Grande, serão adiados. A prioridade é a segurança e o bem-estar de todos.

Saquarema

A prefeitura convida todos a participarem da Pré-Conferência Municipal das Mulheres. Este é um espaço de escuta, diálogo e construção coletiva de propostas que vão orientar as políticas públicas para a promoção da igualdade, da justiça e do respeito à diversidade de todas as mulheres. Data: 10/06/2025 (terça-feira). Horário: 10h. Local: Secretaria Municipal da Mulher na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, 16 – Bacaxá.