O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 09



Araruama

O cantor Mumuzinho encerrou o último dia do Record Sunset Rio com um show marcado por simpatia, carisma e forte conexão com o público. O evento, realizado na orla de Araruama em comemoração aos 167 anos do município, reuniu grande público ao longo de quatro dias e transcorreu de forma tranquila, organizada e com segurança reforçada. Antes de subir ao palco, Mumuzinho concedeu entrevista e esbanjou simpatia ao falar sobre a forte conexão que sente com Araruama e com o público local, divertindo-se ao ser chamado de araruamense. “Acho que há uma identificação. Acho que o povo me olha e diz: ‘o Mumuzinho é nosso’, e isso para mim é primordial”, explicou. Ao falar da família, Mumuzinho destacou o carinho que sente pelo município e pela forma como sempre é recebido na cidade. “Tenho muito carinho pelo público daqui. Gosto muito da cidade e de vir aqui em Araruama. Aqui tem cultura, me sinto muito acolhido”, confessou.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Administração, informa que as inscrições para o certame regido pelo Edital nº 02/2025 se encerram nesta segunda-feira (9). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), banca responsável pela organização e execução do Concurso Público. O Edital nº 02/2025 oferece 17 cargos distintos, com oportunidades para candidatos de níveis médio e superior. Entre as funções disponíveis estão: Agente de Defesa Civil, Arquiteto, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Biólogo, Educador Social, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Fiscal de Posturas, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Rendas, Fiscal Sanitário – Médico Veterinário, Inspetor Sanitário, Nutricionista, Psicólogo e Turismólogo. Os candidatos devem consultar o edital para verificar os requisitos específicos e demais regras do certame. O documento está disponível tanto no site do IBAM quanto no site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, na aba “Concursos”. A aplicação das provas objetivas está prevista para os dias 15 e 22 de março. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail faleconosco.concurso@adm.arraial.rj.gov.br.

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para o Casamento Comunitário 2026, que vai beneficar casais de São Pedro da Aldeia que desejam oficializar a união de forma gratuita. As vagas são limitadas.

Iguaba Grande

O carnaval em Iguaba Grande, além dos blocos de arrastão, terá uma roda-gigante como atração. A estrutura será montada, pelo segundo ano consecutivo, no Mirante Dona Celia, e vai funcionar do dia 12 ao dia 22 de fevereiro, das cinco da tarde às onze da noite. O Mirante Dona Célia é um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade, com vista privilegiada para toda Iguaba Grande. Do alto, é possível contemplar um pôr do sol, além de um panorama completo do município, tornando o passeio ainda mais especial duranté o período carnavalesco. O prefeito Fabio Costa, o Fabinho, disse que a roda-gigante ja é tradição do Carnaval de Iguaba e o Mirante Jona Célia, um dos lugares mais bonitos da cidade. A agração, de acordo com ele, é uma forma de valorizar os espaços, incentivar o turismo e proporcionar momentos de lazer e alegria para as famílias e visitantes.

Cabo Frio

Um dos pontos turísticos mais fotografados da Região dos Lagos, a Cabana do Pescador, entre as praias do Peró e das Conchas, em Cabo Frio, continua em estado de abandono um ano após a audiência pública realizada em 6 de fevereiro de 2025. Na ocasião, a Justiça Federal deu prazo de um mês para que a Preteitura apresentasse um projeto de uso sustentável do espaço, construído no início da década de 1940 como abrigo para pescadores. Somente no início do segundo semestre do ano passado, a prefeitura apresentou um projeto para o local, que acabou sendo rejeitado pelo Ministério Público Federal (MPF). A apresentação de um novo projeto estava prevista para o dia 17 de dezembro, durante audiência pública na Justıça Federal, em São Pedro, mas o encontro foi adiado. A audiência toi remarcada para o dia 26 de fevereiro, porém será realizada a portas techadas, sem a presença do público.

Búzios

José de DJ anunciou sua pré-candidatura a Deputado Federal. “É com enorme satisfação que confirmo minha pré-candidatura a Deputado Federal, após o convite do presidente do partido. Aceito esse desafio com responsabilidade, diálogo e vontade de trabalhar por quem mais precisa”, disse.