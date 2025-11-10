O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 10

Arraial do Cabo

O sábado (8) foi de casa cheia na 3ª edição do Festival de Frutos do Mar – Gastronomia e Chopp, em Arraial do Cabo. Com sabores variados, o público voltou à estrutura montada na Praia Grande para aproveitar os pratos a R$ 35 (cada), os chopes artesanais e os vinhos. A programação musical começou com o pagodeiro FAB, que animou moradores e turistas com um repertório cheio de sucessos consagrados e parte autoral. Em seguida, o palco recebeu o show mais esperado da noite: Carol Biazin. A artista levou a multidão ao delírio, com direito a fãs que chegaram horas antes do início da apresentação para garantir lugar colado na grade. Durante o show, o público cantou junto do início ao fim.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, nesta segunda-feira (10/11), o representante do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação Costa do Sol (SEPE), Marcos Aurélio de Souza, para tratar de demandas da categoria. A reunião foi realizada no gabinete do prefeito e contou com a participação da secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa. Durante o encontro, a secretária apresentou um panorama das ações em desenvolvimento na rede municipal de ensino e as metas projetadas para os anos de 2026 e 2027. As solicitações levadas pelo representante do SEPE foram acolhidas e registradas. O prefeito e a secretária reforçaram o compromisso de manter um canal permanente de escuta e encaminhamento das demandas apresentadas pelos profissionais da educação.

Araruama

A Laguna de Araruama é o tema do Globo Repórter da próxima sexta-feira. O jornalístico da TV Globo vai mostar a recuperação da Laguna. Intitulado A chamada do programa, intitulado “A Batalha da Vida”, mostra a jornalista Bette Lucchese sobrevoando a Laguna para registrar a volta das espécies após o tratamento do esgoto. O programa gravou no Dormitório das Garças, em Cabo Frio e também na Ponta da Alcaira, em Figueira, distrito de Arraial do Cabo, que a jornalista chamou de “Caribe”. O programa também vai mostar as áreas ainda poluídas pelo esgoto. Bette Luchese voou de paramorto com Garbell Moraes, que realzia voos em Cabo Frio, Araial e Buzios. ELe dise numa rede social Globo Repórter vai falar de esperança. Ja batalha pela vida para vencer o maior vilão das águas rasileiras: o esgoto doméstico, que envenena rios por todo o país.

Búzios

A Praia de Geribá, em Búzios, vai ser palco, de 4 a 7 de dezembro, do Parafina Festival, um evento que promete unir esporte, música e marca a etapa final do Circuito Brasileiro dr bodyboard. Além das competições, o Parafina Festival contará com uma programação de oficinas e experiências interativas, voltadas para o público de todas as idades. A música também será um dos grandes atrativos do festival. No dia 6 de dezembro, o cantor Gabriel Pensador se apresenta no Fishbone. Haverá simuladores de surf, atividades educativas e ações de conscientização ambiental, reforçando o compromisso do evento com o esporte, a sustentabilidade e a formação de novos talentos do esporte.

Iguaba Grande

A estudante, moradora de Iguaba Grande, Giovanna Lima de Castro, de 13 anos, ganhou as manchetes após chamar a atenção do príncipe Wiliam durante a passagem dele pelo Brasil e consegui entregar um desenho e tirar foto com o futuro Rei da Inglaterra.

Cabo Frio

O secretário adjunto de Meio Ambieente, o ex-deputado e policial militar da reserva, sub-tenente Mauro Bernardo, exibiu em vídeo divulgado numa rede social, o armamento que usa para aluar na fiscalização contra invasões em Cabo Frio: dois revólveres calibre 45 e uma escopeta calibre 12. Bernardo, que também integra a equipe de fiscalização da Secretaria, justifica o uso do armamento afirmando que o serviço de fiscalização é “complicado”. Segundo ele, as invasões de terra em Cabo Frio são diárias e muitos invasores oferecem perigo, o que o obriga a andar com o que chamou de “equipamento”.

Saquarema

A cidade de Saquarema já está pronta para respirar literatura! De 11 a 20 de novembro, o Campo de Aviação será o palco da 4ª edição da FLIS – Feira Literária Internacional de Saquarema, um dos maiores eventos culturais do interior do Estado do Rio de Janeiro. Promovida pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, a FLIS 2025 promete reunir autores, artistas, leitores e amantes da arte em uma grande celebração à leitura e à cultura. Com o tema “Ler é abrir-se ao mundo”, a programação é gratuita e diversa, oferecendo palestras, rodas de conversa, lançamentos de livros, contação de histórias, espetáculos teatrais, apresentações musicais e oficinas culturais. O evento contará com participações nacionais e internacionais, fortalecendo o intercâmbio cultural e estimulando o hábito da leitura entre crianças, jovens e adultos.