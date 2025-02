O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 10

Cabo Frio

O Grupo Iguais de Cabo Frio divulgou nota de repudio, assinada por mais de vinte entidades da região e do Estado, contra projeto do vereador Milton Alencar que muda a Lei que instituiu a Semana da Diversidade Sexual e tira do Movimento Social a realização da Parada Gay. A nota classifica o projeto de atentado contra a autonomia dos movimentos sociais e diz que a proposta do verador viola principios fundamentais da Constituição, que assegura a liberdade de reunião e manifestação sem interferência do poder público. O grupo classifica, ainda, de inaceitável que o vereador Milton Alencar se deixe usar como autor de um projeto que atenta contra os direitos da população LGBTI+, tentando transformar um ato de resistência e reivindicação de direitos em um evento controlado pelo governo. O Grupo Iguais exige a imediata reprovação do projeto e respeito a autonomia da socidade civil.

Búzios

O ex-presidente da Câmara de Búzios Isaías Souza da Silveira, de 70 anos, morreu hoje, no Rio, onde estava internado há mais de oitenta dias, vítima de complicações de dois AVC’s. Izaias deixa três filhas e duas netas. O ex-vereador desde jovem demonstrou interesse pela política, participando ativamente do movimento de emancipação de Búzios. Izaías chegou a Câmara e foi eleito presidente por una-nimidade. Durante o mandato, presidiu a comissao res-ponsavel pela elaboracao da Lel Organica do e atuou como relator do regimento interno da Câmara. Isaías foi secretário de Serviços Públicos no governo Mirinho. lambem ocupou as pastas de Administração e Finanças e Gestão Ambiental. Ele recebeu a Medalha Doutor José Bento Ribeiro Dantas em 2020.

Arraial do Cabo

Com a chegada de uma nova onda de calor à região Sudeste, Arraial do Cabo se prepara para receber um fluxo ainda maior de turistas e moradores em suas praias. Para garantir que todos possam aproveitar o destino com segurança e respeito às normas ambientais, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, reforça as regras de uso das praias e disponibiliza um manual informativo para os visitantes. O material contém orientações sobre o que é permitido e o que deve ser evitado durante a permanência nas praias, alinhado às normas municipais de preservação ambiental e bem-estar coletivo. O flyer está disponível gratuitamente nos Pontos de Informações Turísticas (PITs), localizados no Pórtico de entrada da cidade, na Marina dos Pescadores, na Praça do Guarany e na sede da Secretaria de Turismo, na Rua Carlos Aguiar, nº 13, na Praia dos Anjos. Os PITs estão à disposição dos visitantes todos os dias, das 8h às 17h. Além da distribuição do manual, a Prefeitura segue com ações de fiscalização e conscientização, garantindo que as normas sejam cumpridas e que a experiência dos visitantes seja a melhor possível.

Araruama

O município de Araruama virou um caldeirão no que diz respeito a política devido o rompimento da prefeita eleita, Daniela Soares, com o casal Atacadão. Nos bastidores o que se fala é o Primeiro Ministro, Chiquinho da Educação, vem usando “mísseis” de longo alcance.

São Pedro da Aldeia

O calendário 2025 do futebol amador de São Pedro da Aldeia tem início em março. O presidente da Associação de Futebol do município, Luis Otávio Chaves, o Canhota, anunciou que a bola rola no dia 30 para a Libertadores da Ospan, disputada aos domingos. A libertadores do Canhota, que tem jogos aos sábados, tem início 12 de abril. As duas competições serão abertas com a disputa da recopa. Estrela, da Rua do Fogo e Red Bull, do Manoel Corrêa disputam o título da recopa da Libertadores da Ospan, enquanto Estação e Associação disputam a recopa da Libertadores do Canhota.

Iguaba Grande

O vereador Marcelo Durão foi entrevistado nesta manhã de segunda-feira(10), no Programa Bom Dia Litoral. O moço agradeceu os votos e os eleitores do município. Falou também dos recursos que conseguiu indo à Brasília, na companhia do intrépido, Eron Bezerra. Segundo Durão, Eron foi muito importante em sua caminhada.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, em parceria com o SEBRAE-RJ, realizou a cerimônia de lançamento do Projeto Quintais Produtivos. 50 produtores familiares foram comtemplados nesta primeira etapa da ação, em evento realizado no Parque de Exposição de Sampaio Corrêa. O Projeto Quintais Produtivos é uma ação conjunta entre o Sebrae e a Fundação Banco do Brasil que visa promover práticas agrícolas mais sustentáveis, com ênfase em lideranças femininas na cidade. Com duração de 24 meses, o projeto irá trabalhar com produtores rurais que receberão todo o apoio necessário para a construção de quintais produtivos. Os participantes também receberão treinamentos que abrangem técnicas de produção, marketing, vendas e administração financeira, com o objetivo de melhorar suas funções.