O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 11



Cabo Frio

O comércio de Cabo Frio já aposta na torcida pela Seleção brasileira e na paixão pelo futebol para aquecer às vendas a um mês do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, em 11 de junho. O Brasil só estreia dia 13, às sete da noite, de Brasília contra o Marrocos, mas o comercio popular da cidade já esta oferecendo camisas, bandeiras, cornetas verde-amarela para torcedores que estarão, mais uma vez, na corrente pra frente para apoiar o time que será comandado por Carlo Ancelotti, o Carlito. As camisas – não oficiais da seleção Brasileira- estão sendo vendidas a R$ 19 e 99, modelo infantil; R$ 24 e 99 (adulto amarela) e R$ 39 e 99 (adulto verde). Os torcedores também encontram cartolas a R$ 19 e 99; cornetas a R$ 8 e bandeiras a preços que variam de R$ 6 e 99 a R$ 24 e 99 dependendo do tamanho. A camisa oficial é vendida a R$ 449, e 90 em lojas licenciadas na internet.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo promete transformar o desfile cívico de aniversário da cidade nesta quarta-feira em um espetáculo. A cidade comemora 41 anos de emancipação com uma apresentação que deve reunir mais de duas mil pessoas na Avenida Leonel de Moura Brizola. Com o tema “Cultura Oceânica”, o desfile leva para a avenida a relação histórica do cabista com o mar, as raízes ligadas à pesca e os saberes passados de geração em geração. Alunos da rede municipal, educadores e moradores serão oș protagonistas da trajetória construída por quem vive a cidade no dia a dia. A proposta vai alem da celebração. A organização de desfile mobiliza diferentes setores da administração pública e reforça o investimento em ações que valorizam a identidade local, fortalecem a educação e ampliam o acesso à cultura. Bandas marciais, grupamentos e alas temáticas vão ajudar a contar a história das origens aos desafios atuais.

Araruama

Na manhã desta segunda-feira (11), 42 guardas civis de Araruama receberam uma capacitação voltada à população LGBTQIAP+, com foco em segurança pública, direitos humanos e atendimento humanizado. O evento buscou promover um ambiente mais inclusivo, respeitoso e eficiente nos serviços públicos municipais. A programação teve início às 08h30 com a abertura oficial, seguida, às 09h, pelo conteúdo programático, que abordou temas fundamentais, como: Conceitos básicos sobre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual; Vivências e vulnerabilidades da população LGBTQIAP+; Garantia de direitos e atuação legal da Guarda Civil; Princípios dos Direitos Humanos; Criminalização da LGBTfobia, equiparada ao racismo pelo STF; Nome social e direitos no atendimento público; Abordagem legal e respeitosa em situações de atendimento. O secretário de Segurança, Pedro Soares, ressaltou a importância da iniciativa: “Nossa prioridade é garantir que todos os cidadãos sejam tratados com respeito e dignidade. Capacitações como esta são essenciais para construirmos uma segurança pública mais humana e inclusiva”.

São Pedro da Aldeia

A corrida do Fest Verão de São Pedro da Aldeia foi o maior sucesso na última sexta-feira. Os vereadores, Jean Pierre, Pedro Abreu, Márcio da Rua do Fogo, Paulo Santana, Vitinho de Zé, Moisés e Mislene, correram e felizes estavam abraçadinhos com o prefeito, Fábio do Pastel, que também completou a prova.

Búzios

Este ano teremos eleição para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais, mas, pelo visto, Búzios, saiu na frente com nomes que estarão no pleito municipal. Rafael Braga, Victor Santos e José de Djota, com certeza vão está na luta pela cadeira de prefeito. Quem viver verá. Dos três nomes, só José de DJota sai pré candidato, a deputado federal para fazer um teste segundo informações.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema inaugurou o novo Posto de Saúde do Boqueirão, entregando à população um espaço moderno, acolhedor e preparado para oferecer mais conforto, estrutura e qualidade no atendimento. A nova unidade representa mais um importante investimento na ampliação e fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo mais especialidades médicas e cuidado para os moradores da cidade.