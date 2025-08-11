O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 11

Búzios

Terminou na última quinta-feira (08) a primeira etapa da decisão judicial, que consistia na notificação de todos os quiosqueiros e permissionários que atuam nas praias de Búzios, para que se adequem à determinação que estabelece novas regras para o uso e a organização das áreas de praia no município. A partir de agora, está proibida a montagem de ombrelones, cadeiras, mesas e demais equipamentos por parte de comerciantes e barraqueiros. Esses itens só poderão ser colocados na areia mediante solicitação direta dos frequentadores. A medida foi determinada pela juíza Dra. Mônica, durante audiência pública realizada no dia 4 de julho, na Praça Santos Dumont. A ação teve início no dia 11 de julho, na Praia da Ferradura, e foi sendo gradualmente estendida para todas as praias da cidade. Todos os ambulantes foram previamente notificados sobre as novas normas.

Cabo Frio

O militar da marinha Willdeberg Claudino dos Santos foi o grande campeão dos dez quilômetros da Corrida da Padroeira de Cabo Frio com o tempo de trinta e dois minutos e sete segundos. Ele já conquistou a Corrida da Faetec de Arraial e a corrida de São Sebastião em Araruama. Na segunda colocação, chegou Wellington Luis dos Santos, de 33 anos, com o tempo de 35 minutos e 4 segundos. Ele é corredor há 15 anos e já participou de competições nacionais e internacionais. Na terceira colocação chegou o atleta de Búzios Rodrigo da Conceição com o tempo de 36 minutos e 27 segundos. O prefeito, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, correu a prova de dez quilômetros e chegou na posição número 107 com tempo de cinquenta e cinco minutos e trinta e dos segundos.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa de Saúde Mental, realiza o Fórum de Saúde Mental: Tecendo Redes no cuidado em saúde. O evento é um espaço coletivo de escuta, construção e fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde mental, pautado pelo compromisso com a promoção de práticas humanizadas, intersetoriais e antimanicomiais. A iniciativa busca fortalecer uma rede acolhedora e comprometida com o bem viver além dos serviços especializados, e será aberta a todos: profissionais, gestores, usuários, familiares, movimentos sociais e toda a população. Durante o encontro, serão realizadas rodas de conversa e relatos de experiências que evidenciam práticas inovadoras, desafiadoras e transformadoras. O objetivo é fortalecer vínculos entre os diversos setores, fomentar a corresponsabilidade e valorizar a escuta como ferramenta essencial para o cuidado em saúde mental. O Fórum vai acontecer nesta quinta-feira (14), das 13h às 17h, no Teatro Municipal, na Praça Menino João Hélio.

Arraial do Cabo

O Centro Cultural Manoel Camargo está com inscrições abertas para a seleção de artistas plásticos visuais de Arraial do Cabo. A iniciativa busca transformar o espaço cultural com a criação de 30 painéis artísticos que expressem a identidade local, unindo talento, memória coletiva e valorização da cultura cabista. Artistas que atuam com pintura, grafite, aerografia ou mosaico poderão se candidatar à seleção, que aceitará propostas até o dia *29 de agosto de 2025*. O objetivo é dar visibilidade à produção artística local por meio de obras que retratem elementos do universo cabista, como fauna, flora, cultura, história, personalidades locais, “causos” e temáticas sociais. Para participar, os interessados devem enviar duas amostras de seu trabalho ou uma sugestão de painel, acompanhadas de telefone para contato, para o e-mail admsubcult@edu.arraial.rj.gov.br . A análise das propostas será feita por artistas ligados ao setor cultural do município. A Prefeitura de Arraial do Cabo disponibilizará parte dos materiais necessários para a produção das obras, incluindo tinta acrílica branca e corantes coloridos. Os demais insumos ficarão sob responsabilidade dos artistas selecionados.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, viajou na manhã desta segunda-feira para Brasília. Segundo informações , a esperança e que os royalties do petróleo volte a ser o que era e com isso ter mais condições financeiras para administrar.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Guarda Civil Municipal, informa que nesta terça-feira, 12 de agosto, o trecho em frente à Guarda Ambiental, na Avenida Oceânica, em frente ao Colégio Cenecista, estará interditado para trânsito e estacionamento de veículos devido à demolição de um prédio. Motoristas que acessarem a Rua José Fidelis (Rua do Posto Shell) deverão seguir pela Rua dos Cajueiros para chegar à Avenida Saquarema. O desvio terá duração mínima de uma semana, podendo ser encerrado antes ou se estender por mais tempo, conforme o andamento da obra. A Guarda Civil Municipal estará no local para coordenar os bloqueios, orientar motoristas e pedestres, e garantir que toda a área esteja devidamente sinalizada.

Iguaba Grande

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Mirante Dona Célia estará pronto para receber talentos e emocionar o público com apresentações cheias de arte, movimento e cultura, no Festival de Danças. Sob a direção da bailarina e professora Paula Andrade, o festival reúne bailarinos e grupos de toda a região em apresentações de ballet, jazz, danças urbanas, contemporâneas, sapateado e dança do ventre.