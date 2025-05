O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 12

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que vereadores Dida Gabarito e Tony Russo estão alguns dias sem conseguir dormir. Tudo por causa dos julgamentos ainda sobre a eleição de 2024. Enquanto isso, Gugu de Nair e José de Djota, não saem da igreja. É muita oração!

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo vai interditar várias ruas da cidade nesta terça-feira por conta do desfile cívico, em comemoração aos 40 anos de emancipação. As mudanças no trânsito também vão provocar alterações no transporte público entre meio-dia e seis da tarde. Os ônibus da Salineira vão circular somente até o trevo da Antonina. A partir desse ponto, as vans sociais da prefeitura vão operar de forma gratuita nos principais acessos. O trajeto das vans será: Antonina, Getúlio Vargas, Vilas Boas, Avenida da Liberdade, passando pela parte de traz da prefeitura, saindo ao lado da Igrela Batista e retornando para a Antonina. Durante esse horário, as vans sociais não farao o trajeto Boa Vista e Cabocla. A prefeitura informa, ainda, que haverá ônibus extras por conta dos shows de João Gomes, esta noite, e Belo, amanhã. Os ônibus farão horários especiais para Monte.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, o Fabinho, foi visto pelo Sombra almoçando com Geraldo Borges, o Geraldinho de Búzios. Aliás, Geraldinho tem uma boa fama, se tratar cumpre. Palavras de uma buziano. Não se sabe quem pagou o almoço no restaurante Água na Boca.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu, no último sábado, dia 10, o Dia D de Vacinação contra a Gripe. A ação, que integra a campanha nacional do Ministério da Saúde, imunizou 1.138 moradores aldeenses ao longo do dia. Aqueles que integram o público-alvo da campanha e ainda não receberam a vacina podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próxima de sua residência, de acordo com os dias de atendimento de rotina. O objetivo da mobilização é ampliar a cobertura vacinal e prevenir casos graves da gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Saquarema

Saquarema está mudando rápido, por isso a cidade está preparando um evento incrível que vai discutir o que será feito para o futuro. Vai ter muita coisa legal e atividades que vão ser apresentadas como estão se tornando referência em empreendedorismo, educação, tecnologia e outros temas fundamentais para nosso crescimento sustentável, por isso, sua presença é fundamental! Participe do evento Saquarema 2030! Dia 13/05, a partir das 18h, no Centro de Eventos de Saquarema (Avenida Saquarema, no bairro Porto da Roça).