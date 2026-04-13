O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

Saquarema

A Prefeitura abriu inscrições para o curso preparatório gratuito para a Escola de Sargentos das Armas (ESA)! O concurso da ESA forma sargentos de carreira do Exército Brasileiro, com atuação em todo o país e até em missões no exterior. Inscrições: Dias 14 e 15 de abril pelo app Colab (acesse pelo nosso link da bio). Confirmação presencial: Dias 16 e 17 de abril, das 8h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França (Bacaxá). Leve RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade (e do responsável, se menor). Já são 17 cursos gratuitos oferecidos em 2025, ampliando oportunidades e transformando vidas em Saquarema!

Iguaba Grande

A PROLAGOS voltou a culpar a ENEL pela falta d” agua na região, deste vez em Iguaba Grande. A concessionária foi cobrada pelo prefeito Fábio Costa, o Fabinho, diante do significativo aumento nas reclamações de falta de agua em diversos bairros da cidade. A concessionária informou que quedas e picos de energia elétrica têm impactado diretamente a operação da Estação de Tratamento de Água, reduzindo a capacidade de produção e, consequentemente, a vazão no abastecimento. O prefeito solicitou que a empresa apresente um plano de ação para minimizar os impactos e evitar a recorrente redução no fornecimento de água à população. Fabinho ressaltou a importância da participação dos moradores no registro das ocorrências. A orientação é que a população conținue abrindo protocolos junto à concessionária e encaminhando as reclamações ao Procon, fortalecendo o acompanhamento e a cobrança por melhorias.

Búzios

Búzios intensificou as ações de fiscalização e controle ambiental na Área de Proteção Ambiental Águas de Tucuns, por determinação judicial por conta da ocupação irregular na localidade. Equipes técnicas estiveram na região para realizar vistoria e identificar construções irregulares e intervenções ambientais não autorizadas.

Araruama

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social de Araruama, Verônica Januário, criticou duramente a saúde em vídeo divulgado numa rede social onde, indignada, relatou dificuldade para conseguir a transferência da irmã, vítima de infarto, que precisa com urgência de atendimento mais adequado.

Cabo Frio

Moradores da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, comemoraram a paralisação da Obra de dragagem da enseada por recomendação do Ministerio Público Federal e denunciam que a obra esconde a retirada e venda ilegal de areia. A obra, que está sendo executada pela prefeitura, INEA e Prolagos nao tem Licença Ambiental ou Plano de Dragagem. Uma inspeção do procurador da república, Leandro Mitidieri, acompanhado do professor da UERJ Adacto Otoni, constatou diversas irregularidades, que agravam a situação da Lagoa, além da extração de areia, que está destruindo importante ambiente pesqueiro. O procurador quer saber a quantidade de areia que está sendo retirada e o destino que esta sendo dado ao material e também a implantação de barreiras de contenção, para evitar o espalhamento do material da dragagem para outras áreas da laguna, com riscos sanitários e ambientais.

São Pedro da Aldeia

A Praça Agenor Santos, conhecida como Praça da Igreja Matriz, no Centro de São Pedro da Aldeia será o palco, nesta quarta-feira. O evento será realizado das dez da manhã às três da tarde, de uma uma ação especial em alusão ao “Abril Azul”, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. A programação, promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, contará com uma tenda sensorial pensada exclusivamente para o púbico autista, com brinquedos sensoriais preparados pelos equipamentos da Secretaria. A iniciativa também vai oferecer orientação sócio assistencial, apresentação do Serviço de Convivência e Fortal