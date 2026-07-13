O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 13

Araruama

A Prefeitura de Araruama realizará, nesta semana, duas importantes ações de cidadania com o objetivo de aproximar os serviços públicos da população e ampliar o acesso aos programas sociais. A primeira ação acontece na quinta-feira (16), com mais uma edição do Sepol Itinerante, que será realizada das 9h às 12h, no Campo do UTA, no bairro Fazendinha. Durante a ação, os moradores terão acesso aos atendimentos das equipes técnicas da Sepol, atualização e inclusão no Cadastro Único (CadÚnico) e orientação jurídica. A ação contará com o suporte da nova van adquirida com recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD-PBF), que foi entregue a população, no última terça-feira (7), pela Prefeita Daniela Soares e pela vice-prefeita e secretária de Política Social Verônica Januário. Já na sexta-feira (17) será a vez do Sepol no Seu Bairro, que acontecerá das 9h às 15h, na Escola Municipal Nedir Paulo Barroso da Rosa, na Posse, em São Vicente. A população poderá contar com diversos serviços, como atualização e inclusão no Cadastro Único, pesagem obrigatória para beneficiários do Programa Bolsa Família, encaminhamento para o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN), além da troca de lâmpadas comuns por modelos de LED, em parceria com a ENEL.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, publicou o Edital de Chamamento Público nº 01/2026, que abre o processo de habilitação de entidades da sociedade civil para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD). O chamamento tem como objetivo fortalecer a participação da sociedade civil na formulação, fiscalização e acompanhamento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência no município. Ao todo, serão preenchidas quatro vagas destinadas à representação da sociedade civil. As entidades habilitadas deverão indicar um representante titular e um suplente para um mandato de dois anos, com possibilidade de recondução, conforme previsto na legislação municipal. Podem participar associações de pessoas com deficiência, entidades de atendimento, organizações de defesa e garantia de direitos, instituições de ensino, pesquisa ou assistência com atuação na área da deficiência, além de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolvam ações permanentes voltadas à inclusão social e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência. As inscrições serão realizadas entre os dias 14 de julho e 14 de agosto de 2026, mediante protocolo da documentação exigida na Sede dos Conselhos Vinculados, localizada na Rua Castro Alves, nº 170, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail conselho.arraialdocabo@gmail.com.

Cabo Frio

O centenário da Ponte Feliciano Sodré será comemorado nesta segunda-feira 14 de julho com uma vasta programação. Para começar, Yoga e meditação. Mais tarde uma corrida e muito mais.

Iguaba Grande

A FLIG 2026 vai entrar para a história como a edição mais inclusiva de todas. Pensando em cada detalhe para que todos possam viver a experiência da nossa Feira Literária com mais acessibilidade, acolhimento e autonomia. Em cada pavilhão, haverá um QR Code que dará acesso a vídeos explicativos com áudio, legendas e interpretação em Libras, apresentando tudo o que acontece em cada espaço. Durante toda a programação, a equipe da Secretaria de Inclusão estará presente para oferecer apoio e auxiliar o público sempre que necessário.

Saquarema

O Arraiá da Vila vem aí com muito forró, quadrilhas, atrações musicais e programação para toda a família. A festa acontece nos dias 17, 18 e 19 de julho, no Campo de Aviação. Arraste para conferir a programação completa e compartilhe com os amigos!

Búzios

O Festival Sesc de Inverno chega com grandes atrações gratuitas a Praça Tia Uia, no bairro da Rasa, em Búzios, na próxima sexta e sábado. Este ano, o festival comemora as oito décadas de história do Sesc, em uma forte parceria com o Sindcom. A programação musical começa na sexta-feira, a parir das oito horas da noite, com o cantor lee. No sábado, a festa continua a partir das nove horas da noite com o show de Tony Garrido. O renomado compositor, multı-instrumentista e ex-vocalista da banda Cidade Negra promete embalar o público revivendo clássicos inesquecíveis. A programação tem entrada gratuita.

São Pedro da Aldeia

Uma ação do Comando de Policiamento Ambiental resultou na apreensão de quarenta e quatro carretéis de linha chilena neste domingo, no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Os agentes do Comando de Polícia Ambiental chegaram até o Parque Arruda após receberem uma denúncia anônima de que o material estava sendo comercializado legalmente, durante um festival de pipas na localidade. A linha chilena tem a venda e o uso estritamente proibidos por lei devido ao seu altíssimo poder de corte, representando um perıgo invisível e letal nas vias públicas, principalmente para motociclistas e ciclistas. De acordo com o comando da corporação, as fiscalizações foram severamente intensificadas neste período de ferias escolares, momento em que a prática de soltar pipas cresce significativamente em todo o estado. O material recolhido foi encaminhado para a Delegacia aldeense.