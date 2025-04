O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 14

Cabo Frio

Na próxima sexta-feira, às 20 horas, acontece a retorno da Encenação da Paixão de Cristo em Cabo Frio. A encenação aconteceu a última vez em 2017. O evento acontece no Largo Santo Antônio retratando a peregrinação, morte e ressurreição de Jesus. A Encenação da Paixão de Cristo em Cabo Frio vai reunir 79 pessoas nos papéis principais, 35 figurantes, uma equipe geral de organização e figurinos, com oito participantes e 20 encarregados pela montagem e desmontagem dos cenários. Serão três palcos para retratar os atos, segundo a história cristã. O evento acontece no Largo Santo Antônio.

Búzios

A 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro realizam hoje, uma operação para cumprir 72 mandados de busca e apreensão no município. Os alvos são integrantes de facções criminosas rivais que disputam o controle do tráfico de drogas na cidade e em regiões próximas. A ação, chamada Maré Alta, é em conjunto com o 25º BPM e tem apoio da 127ª DP de Búzios. De acordo com as investigações, a rivalidade entre os criminosos alvos das equipes tem contribuído para o aumento dos homicídios na região. Os mandados, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara de Búzios a pedido da Promotoria de Justiça, estão sendo cumpridos em endereços nos bairros Centro, Rasa, Maria Joaquina, Tartaruga, Manguinhos, Cem Braças, José Gonçalves, Pântano e Brava. Cinco dos 72 mandados estão sendo cumpridos em unidades prisionais.

Saquarema

Os surfistas de Saquarema estrearam com vitória no REMA Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves na praia de Itauna, o “Maracanã do Surfe”. O campeão mundial de ondas gigantes, Lucas Chianca, Valentin Neves e Daniel Templar venceram as baterias que abriram a rodada dos cabeças de chave na tarde do domingo de sol e boas ondas. A terceira fase continua hoje e depois começa o Q S 6000 feminino, com transmissão ao vivo pelo World Surf League.com. O equatoriano Maximiliano Sanz deu um show na primeira bateria do dia e ninguém conseguiu superar a nota 7,83 e os 14,66 pontos que ele totalizou. Estas marcas só ficaram abaixo do 8,17 e os 15,00 pontos do Weslley Dantas no sábado, que continua sendo o recordista absoluto da competição. O saquaremense Lucas

Chianca, o Chumbinho, venceu Anderson dos Santos, Ryan Coelho e o equatoriano Alex Suárez. Daniel Templar era um dos cabeças de chave e estreou com vitória sobre uma das estrelas do surfe brasileiro, Mateus Herdy. Valentim Neves, filho do homenageado no campeonato, Leo Neves, ganhou sua segunda bateria esse ano vencendo o carioca Lucas Silveira, Gabriel André e o chileno Reimundo Berry.

Arraial do Cabo

Neste final de semana, na Praia Grande, aconteceu o outono esportivo, evento que reuniu diversas disputas de vôlei e beach tennis e atletas da Região dos Lagos. A competição de Vôlei masculina obteve os seguintes resultados: Dominique Silva e Guilherme Garcia, garantiram o primeiro lugar. João Gabriel e Danillo Braga, ficaram com a prata e com o bronze Leoni Sumar e João Marques. No feminino, Júlia Lessa e Ana Livia, ficaram com o primeiro lugar, em segundo lugar a Diana Sanchez e Lana Guedes, Júlia Marques e Júlia Carvalho, com o terceiro lugar e com o quarto lugar, Eloha sumar e Maria Fernanda. E estreando no evento, o beach tennis, que foi um verdadeiro espetáculo de talento e competitividade, teve as seguintes classificações: Na categoria Feminina Bronze, o ouro ficou com a dupla Alessandra e Karla, seguidas por Laura e Ligia com a prata, enquanto Gabriela e Tayane levaram o bronze e Érica e Vivian garantiram a quarta colocação. Já na Feminina Prata, o pódio foi liderado por Jéssica e Brenda, com a prata para Jéssica e Renata, o bronze para Edina e Renata e a quarta posição para Rosimar e Claudia. Na categoria mais disputada, a Feminina Ouro, o topo foi conquistado por Mariana e Cristiane, seguidas por Carol e Carol na segunda posição, Karen e Paulo em terceiro e Marina e Aline em quarto lugar. No masculino, a categoria Bronze teve como campeões Augústo e André, com Luan e Raphael em segundo, Julio e Romullo em terceiro e Felipe e Eric em quarto. Na Masculina Prata, a dupla Vinícius e Jader conquistou o ouro, com João e Rodrigo na prata, Ednei e Christophe no bronze e Aldicergio e Natan em quarto. Finalizando com chave de ouro, na Masculina Ouro, os grandes campeões foram Lucas e Rodrigo, seguidos por Marco e Felipe, Italo e Cleberson e, em quarto lugar, Romulo e Plínio.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, deu início às obras da creche do bairro Sapeatiba Mirin, nesta segunda-feira (14). Segundo informações, o primeiro a chegar foi o vereador Luciano Silva. Ao que parece o nobre vereador dormiu no local. Será?

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, iniciou a semana prometendo novidades para o povo de Araruama. Os curiosos estão em querendo saber o que a moça vai falar antes do feriadão da Semana Santa. Agora é esperar!