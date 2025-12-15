O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

Araruama

O Réveillon 2026 em Araruama chega com novidades e será marcado por uma programação ampliada. Este ano, pela primeira vez, a Prefeitura vai realizar a virada simultaneamente em dois pontos. Além da tradicional festa na Praça de Eventos da Pontinha, o distrito de Praia Seca também receberá uma grande celebração no Calçadão Cultural, com shows e queima de fogos lançados de balsas sobre a Lagoa de Araruama. Na Praça de Eventos da Pontinha, a programação do dia 31 começa com o show do grupo Di Propósito, que sobe ao palco às 22h30. Em seguida, acontece a queima de fogos, que este ano será lançada de balsas posicionadas em pontos estratégicos da orla, dentro da lagoa, ampliando a segurança da população e garantindo que todos tenham uma visão privilegiada do espetáculo. A grande atração da noite será a cantora Lexa, que assume o palco logo após a virada, à 1h, como destaque principal da festa. A artista promete uma apresentação eletrizante, embalando o público com seus maiores sucessos, como Posso Ser, Chama Ela, Sapequinha e Só Depois do Carnaval. A expectativa é de um show vibrante, com coreografia, hits e a energia característica que transformou Lexa em um dos nomes mais populares do pop e do funk nacional. Já em Praia Seca, o Calçadão Cultural será tomado por uma celebração que reforça a valorização dos talentos da região. O grupo Sambará, conhecido por suas apresentações que resgatam a essência do samba local, abre a festa às 22h30. Logo após a virada, às 1h, é a vez do tradicional Boka Loka, um dos nomes mais queridos do público da Região dos Lagos, assumir o palco. A programação reafirma o compromisso da Prefeitura em prestigiar artistas que fazem parte da identidade cultural araruamense e que ajudam a movimentar o cenário musical do município. A prefeita Daniela Soares destaca a importância deste novo formato e o fortalecimento da programação festiva em Araruama. “Expandir o Réveillon para dois palcos e levar a festa pela primeira vez para Praia Seca é um marco. Queremos que cada morador e visitante sinta o orgulho de celebrar à beira da nossa lagoa, em um evento pensado para valorizar nossa cultura, nosso turismo e nossa identidade. Este Réveillon coloca Araruama no mapa dos grandes destinos do Ano-Novo no Estado do Rio”, ressalta a prefeita. A Prefeitura reforça que toda a estrutura de segurança, trânsito e ordenamento será ampliada para garantir que moradores e turistas celebrem a virada com tranquilidade, conforto e uma vista privilegiada da queima de fogos sobre a lagoa.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Arraial do Cabo interrompeu, na manhã deste sábado (13), um passeio de quadriciclo que partia de Cabo Frio sem licença para atuar no município. A fiscalização constatou que a empresa não possuía protocolo de requerimento de licença e descumpria normas de segurança, como o transporte de crianças menores de 10 anos sem os equipamentos obrigatórios. Diante das irregularidades, a atividade foi imediatamente suspensa. Os responsáveis foram notificados e poderão sofrer as sanções administrativas previstas em lei.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva foram vistos em um evento no final com o ex-prefeito Vantoil Martins na maior resenha. Tem gente dizendo que Vantoil Martins tenta “converter” a dupla pensando no pleito eleitoral de 2026.

São Pedro da Aldeia

Pais de alunos da rede municipal de São Pedro da Aldeia passaram a noite em frente a Escola Municipal Miam Alves Guimarães, no bairro Fluminense, para garantir uma vaga para os filhos no ano letivo de 2026. Muitos estão na unidade desde ontem, com cadeira de praia para enfrentar a maratona. A escola abre às oito da manhã desta segunda-feira. Um internauta disse numa rede social que a corrida é por vaga no turno da manhã. A escola manteve o modelo cívico militar com recursos municipais após o fim do programa federal. Hoje e amanhã acontece o período de efetivação da matrícula, que deve ser feita pelo responsável legal ou aluno maior de idade, obrigatoriamente, sob pena de perda da vaga na Rede Municipal. O ano letivo de 2.026 em São Pedro da Aldeia, tem início previsto, segundo calendário divulgado pela secretaria de educação do município, no dia 4 de fevereiro.

Búzios

Um projeto de lei complementar em tramitação na Câmara de Búzios propõe atualizar o Código de Posturas de município e etabelecer novas regras para organização do comércio ambulante nas praias. O texto estabelece que os ambulantes das praias adotem práticas sustentáveis, como o uso de materiais biodegradáveis, a redução de plásticos e o descarte correto de resíduos. Eles também ficam responsáveis pela limpeza da área onde atuam, recolhendo o lixo produzido, inclusive por terceiros. De acordo com a proposta, a organização do comércio ambulante na praia deve seguir diretrizes de segurança, acessibilidade, preservação ambiental e harmonia paisagística. Os padrões técnicos específicos serão definidos posteriormente pelo governo. O projeto também proíbe a instalação de estruturas fixas, permanentes ou que impecam a mobilidade e o livre acesso dos banhistas.

Saquarema

Estão abertas atéa próxima segunda-feira, as inscrições para o programa Bolsa Atleta de Saquarema. São 90 vagas para atletas da cidade. O atleta interessado deverá se enquadrar em uma série de critérios, entre eles, morar ha pelo menos dois anos na cidade e ter no máximo vinte e oito anos, exceto para atletas com deficiência. A divulgação do resultado preliminar está prevista para 6 de janeiro. O resultado final sera divulgado em 22 de Janeiro no site da prefeitura. O prazo de duração da Bolsa Atleta será de seis meses, renováveis por igual período mediante aprovação da prestação de contas semestral. O objetivo do programa que distribui bolsas de R$ 300 reais a um salário mínimo, é promover o desenvolvimento esportivo no Município, garantindo que atletas amadores tenham açesso a condições mínimas para evolução técnica, participação em competições oficiais e fortalecimento de suas carreiras esportivas.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realiza nesta quinta-feira (18), a partir das 9h, o evento “Um Show de Convivência”, na Associação Atlética Cabofriense, no Centro. A ação apresenta o balanço das atividades de 2025 do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvidas nos CRAS, no Centro-Dia e no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.