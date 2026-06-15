O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, informa que estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de Circuito Funcional na Orla da cidade. A iniciativa integra as ações de promoção da saúde, incentivo à prática esportiva e melhoria da qualidade de vida da população. As atividades serão realizadas ao ar livre, proporcionando aos participantes um ambiente adequado para a prática de exercícios físicos, além de estimular hábitos saudáveis e a convivência comunitária. Segundo o secretário municipal de Esporte, Welliton Barros, as atividades reforçam o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população. “A prática regular de atividades físicas é fundamental para a promoção da saúde e da qualidade de vida. Com a retomada das aulas de Circuito Funcional, a Prefeitura amplia as oportunidades de acesso ao esporte e ao lazer, oferecendo uma atividade gratuita, inclusiva e acessível para toda a população”, destacou o secretário.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, deixou o PL e foi para o PSD de Eduado Paes. O moço assinou a ficha do partido na manhã desta segunda-feira (15) de junho. Agora é Só Love.

Iguaba Grande

A atração do Giro Cultural que acontecerá em Iguaba Grande na próxima quinta-feira (18) já tem nome e promete uma noite inesquecível de muita diversão: “O Porteiro”, espetáculo estrelado pelo ator Alexandre Lino. Sucesso de público por onde passa, a peça interativa transforma a plateia em moradores de um condomínio durante uma reunião pra lá de inusitada,comandada por Waldisney, um porteiro cheio de personalidade que conduz situações hilárias e surpreendentes. Se você gosta de rir, já pode marcar na agenda porque essa é uma oportunidade imperdível!

Cabo Frio

A partir desta segunda-feira (15), os pacientes atendidos pelo Centro Municipal de Reabilitação do Jardim Esperança passarão a realizar seus tratamentos no Centro Municipal de Reabilitação do Novo Portinho. A mudança é necessária para viabilizar uma ampla reforma na unidade do Jardim Esperança. A obra faz parte do conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Cabo Frio na rede municipal de Saúde, que inclui a reforma de Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a construção de novas UPAs e a modernização de unidades como o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos. Após a conclusão das obras, o espaço do Centro de Reabilitação do Jardim Esperança passará a abrigar a Casa do Autista. Já os serviços de fisioterapia funcionarão no imóvel onde atualmente está instalada a Casa da Criança, após as adaptações necessárias. “Adaptamos o Centro Municipal de Reabilitação do Novo Portinho para acolher toda a equipe e os pacientes da unidade do Jardim Esperança. Nossos coordenadores têm sido incansáveis na organização desse processo para que a transição ocorra de forma tranquila e sem prejuízos aos atendimentos”, explicou a coordenadora do Serviço de Reabilitação, Gisele Bastos.

Búzios

Nos dias 24, 25 e 26 de julho, a Praça Tia Uia (INEFI) será palco da 1ª Paralimpíada de Armação dos Búzios, um evento que celebra a inclusão, o respeito, a superação e o protagonismo dos atletas com deficiência. Serão três dias de competições, emoção e integração, mostrando que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social e que não existem limites quando há incentivo e oportunidade. As inscrições já estão abertas! Acesse o link na bio ou entre em contato pelo WhatsApp da Secretaria de Lazer e do Esporte.

São Pedro da Aldeia

O INCRA abriu o processo de seleção de famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária para o Projeto de Assentamento Emiliano Zapata, em São Pedro da Aldeia. Moradores de Cabo Frio poderão participar da seleção, que oferece 19 vagas para o assentamento. A inscrição é gratuita e exige, obrigatoriamente, que o candıdato possua Cadastro Uniço para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico) ativo. As inscriçoes poderao ser ealizadas de forma online, entre os dias 26 de junho e 10 de julho, por meio da platatorma eletrônica do INCRA. Além dos documentos pessoais, os candidatos deverão apresentar certidão de nascimento, casamento ou união estavel, contorme o estado civil, CPF e demais documentos exigidos no formulário de inscrição. Dependendo da situação do candidato, também poderão șer solicitados comprovantes relacionados à atividade agrária.