O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 16

Araruama

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços Públicos, segue avançando com o cronograma de melhorias na iluminação pública do município. Nesta etapa, as equipes estão realizando a substituição das luminárias em diversas vias, com a troca das lâmpadas de LED de 100 watts por novas de 200 watts, ampliando de forma significativa a capacidade de iluminação das ruas. Os serviços estão sendo executados na Avenida Nilo Peçanha, Rua Bernardo Vasconcelos, Rua Princesa Isabel, Rua Plácido Marchon, Rua 7 de Setembro, Rua 15 de Novembro e também na região do Alto da Boa Vista, contemplando importantes corredores de circulação de moradores, pedestres e motoristas. A modernização da iluminação tem como objetivo proporcionar mais segurança e conforto à população, melhorando a visibilidade durante o período noturno e contribuindo para a prevenção de acidentes e atos de violência. A iniciativa também favorece a valorização dos espaços públicos, estimulando a circulação de pessoas e o uso das áreas urbanas no fim do dia. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a ação integra um planejamento contínuo de manutenção, ampliação e modernização da rede de iluminação pública de Araruama, contemplando diferentes regiões da cidade de forma gradativa.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Arraial do Cabo promoverá uma ação especial pela Semana do Consumidor 2026. No dia 18 de março, será realizado um mutirão de renegociação de dívidas com a participação das concessionárias Enel e Prolagos. O atendimento acontecerá das 9h30 às 17h, na sede do Procon, localizada na Rua Ezer Teixeira de Melo, nº 5, Praia dos Anjos. A iniciativa tem como objetivo oferecer aos consumidores a oportunidade de regularizar pendências financeiras, negociar débitos em aberto e buscar condições facilitadas para quitar suas dívidas junto às concessionárias. O Procon de Arraial do Cabo orienta que os interessados compareçam ao local portando documentos pessoais e faturas ou comprovantes relacionados à dívida, para facilitar o atendimento e a análise das negociações.

Saquarema

O Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal está funcionando na Central do Cidadão, em Bacaxá. No local, você pode resolver diversos serviços da Receita sem precisar sair da cidade! Endereço do PAV – Receita Federal: Avenida Saquarema, nº 5.481 – Bacaxá, na Central do Cidadão – 2º andar.

Búzios

Um ônibus da Salineira ficou atolado na lama na estrada da Baía Formosa, em Búzios, na tarde de ontem. Não demorou par as imagens do coletivo preso no barro em um dos trechos mais críticos da estrada ganhar as redes sociais. Nas imagens é possível, ainda, ver que um carro e passeio tambem nao conseguiu vencer o lamacal e acabou atolado no mesmo local. Segundo relatos de passageiros do ônibus a região não possui sinal de internet ou serviços de transporte por aplicativo, como Uber, devido à situação da estrada que têm buracos, lama e diversos pontos criticos, o que tem causado transtornos frequentes para quem depende da via, principalmente usuários do transporte público. A estrada passa por obras realizadas pelo Governo do Estado em parceria com o município, mas enfrenta problemas estruturais há anos e a situação se agrava em períodos de chuva, deixando o trecho intansitável.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pédro da Aldeia aderiu ao programa “Vamos Juntas”. Ele é voltado a capacitação feminina. A pré- matrícula começa nesta segunda-feira e segue até sexta-feira no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, na Rua Antônio Mota, n° 72, Vila São Pedro. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas para o curso de issistente administrativo. O programa e uma iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher do Rio e da Fundacão de Apoio à Escola Técnica (Factec). Podem participar mulheres a partir de 16 anos com ensino fundamental completo. Para realizar a pré-matrícula, é necessário entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência é de escolaridade. Após essa etapa, o periodo de matrıcula sera realizado entre os dias 23 de marco e 3 de abril, exclusivamente na sede da Faetec de São Pedro, localizada na Rua A, sem número, no bairro Nova São Pedro. A previsão é de aue as aulas tenham início no dia 6 de abril.

Iguaba Grande

A “Caravana de Cidadania – RJ Para Todos + Serviços”, chega amanha a Praça da Estaçao, em guaba Grande, oferecendo uma série de serviços gratuitos voltados à garantia de direitos e ao acesso facilitado a serviços públicos. Durante a caravana, de nove da manhã a uma da tarde, moradores de Iguaba poderão resolver pendências, receber orientações e acessar diversos serviços em um único local. Entre os serviços, emissão de primeria e egunda vias da carteira de identidade e agendamento para o documento, com senhas limitadas. Para o atendimento será necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento original e CPF. A Fundação Leão XIII disponibilizará isenção para segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de habilitação para casamento. A Secretaria de Trabalho e Renda oferecerá balcão de emprego e orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio divulgou nota informando que a Secretaria de Segurança e Ordem Pública vai instaurar procedimento para apurar a conduta dos guardas-civis da ROMU envolvidos na invasão do bar “Anexo do Canal”. A nota não informa se os guardas envolvidos no caso foram afastados das funções. A truculência da guarda tem provocadao a indignação não só de comerciantes do Canal. Não é a primeria vez que a ROMU agiu com violência. A tropa de elite da guarda também é acusada de agredir ambulantes e até moradores em situação de rua. Fiscais da prefeitura também se envolveram no fim semana numa confusão com um ambulante que estava deixando a orla depois de ser impedido de vender quentinhas na praia. Os fiscais tentaram aprender as quentinhas do vendedor. O ambulante se revoltou e jogou as quentinhas no calcadao. Video do caso ja ultrapassou 40 mil visualizações.