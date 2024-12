O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 16

Cabo Frio

O Terminal Mendes, em Cabo Frio, pode ser fechado em pleno verão. A família da proprietária da área contesta a apropriação da prefeitura. A família nunca recebeu nada pela utilização da área. Serginho esteve no local, ontem, reafirmou que os ônibus não entrarão na cidade a partir de primeiro de janeiro e anunciou obras no local. A advogada Mariana Maussa, uma das proprietárias da área, lembra que o terreno está ocupado pela prefeitura há vinte anos e a família não recebe nada pela apropriação da área.

Araruama

Os investimentos no setor da Educação transformaram o município de Araruama e são um dos maiores legados da gestão Livia de Chiquinho. Agora a prefeita deixa mais um marco. Foi inaugurado na próxima segunda-feira, 16 as 17h um dos maiores Centros de Referência em Educação Infantil Municipal do país, que leva o nome e faz uma homenagem à Lacy Ferreira do Amaral, e fica no bairro Salinas Brancas. A unidade, que tem 2.860 metros quadrados de área construída, vai atender aproximadamente 500 alunos, de 6 meses a 6 anos de idade. O Centro de Referência em Educação Infantil será de tempo integral, com um designer moderno, possuindo os melhores equipamentos voltados para as crianças.

Arraial do Cabo

Marcelo Falcão, ex vocalista da banda O Rappa é a grande atração do réveillon em Arraial do Cabo. A festa da virada na Paia

Grande tem início às dez da noite do dia 31 com apresentação de DJ. Logo depois, às onze e meia, Marcelo Flacão comanda o Show da Virada. À prefeitura promete a meia noite, uma espetacular queima também começa às dez da noite com DJ.

Iguaba Grande

O prefeito eleito de Iguaba Grande, Fabinho Costa, deve anunciar seu secretariado na próxima sexta-feira. Já no dia 26 de dezembro, Vantoil Martins, vai ser homenageado com uma bela festa de despedida.

São Pedro da Aldeia

Os pescadores de São Pedro da Aldeia devem ficar alertas ao prazo de regularização de seus registros junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura. O alerta é feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca. Os profissionais têm o dia 31 de dezembro de 2024 para estarem em dia com seus documentos. Em caso de dúvidas e mais informações, o pescador deve procurar a Secretaria Adjunta de Pesca.