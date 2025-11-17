O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio abriu nesta segunda-feira as inscrições para a contratação temporária de agentes para a Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização. São 150 vagas. O contrato tera prazo de validade de um ano podendo ser prorrogado. As inscriçoes seguem até a próxima quarta-feura, das nove da manhã as cinco da tarde, na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, na Rua Governador Valadares, 326, bairro São Cristóvão. O processo é presencial, e o candidato deve entregar a documentação em um envelope A-4 ou ofício, de qualquer cor, com o requerimento de inscrição colado na parte externa. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo. A jornada é de 40 horas semanais, com salário base de R$ 1.267 Reais e adicional de risco de vida de 40% sobre o vencimento. O resultado preliminar será divulgado em 25 de novembro.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo publicou, na sexta-feira, o Decreto que regulamenta os passeios turísticos de quadriciclo no município. O município delimitou rotas especificas para a operação dos passeios; a entrada da Rebeche e a antiga ponte de descarte da Alcalis. Qualquer circulação fora desses pontos autorizados será proibida. Também ficam vetados o tráfego na beira da praia, o acesso a areas de restinga e qualquer deslocamento que ofereça risco de dano ambiental. Nas áreas ambientais sc será permitido trafegar em locais estritamente necessários. A intenção é reduzir impactos e preservar ecossistemas frageis, evitando danos causados pelo uso inadequado. Todos os passeios deverão ser acompanhados por um condutor guia credenciado, com curso de primeiros socorros, capacete, uniforme e identificação. O decreto também permite a apreensão de veículos em caso de operação irregular e multa.

Araruama

O ex-prefeito e ex-vereador de Araruama, André Mônica, deve assumir a secretaria de Agricultura nesta terça-feira. Mônica falou para o Jornal de Sábado, que viu muita disposição na prefeita Daniela Soares e vai fazer de tudo para contribuir com a sua administração.

São Pedro da Aldeia

O ativista Pablo Santos, do Movimento “A Lagoa E Nossa”, contestou, em vídeo divulgado numa rede social, a recuperação e despoluição da Laguna de Araruama mostradas no Globo Repórter na última sexta-feira. o ativista usou um drone para gravar imagens que revelam a grave situação da Área 2 da laguna, mais especificamente do Camerum, em São Pedro da Aldeia, e da Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Segundo Pablo, “o Globo Repórter só mostrou as belezas da área 3 da Laguna de Araruama”. O ativista disse, ainda, que o programa também não revelou as suspeitas de uso de produtos químicos para clarear a água.”Pablo também contestou os números apresentados pela programa e garantiu que não são apenas 15% por cento da lagoa que anda poluída. Ele frisou que atualmente existem mais de 4 pontos de despejo de esgoto in natura na lagoa, sem contar os rios da Área 3 que recebem esgoto e deságuam na Lagoa.

Búzios

Robinho do Salão, também conhecido como Robinho de Búzios, recebeu título de cidadão de Búzios no sábado. Dizem que o moço chorou de molhar o ombro do presidente da Câmara Victor Santos. Aliás, o presidente era o mais festejado no evento. Tá podendo!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará no próximo dia 19 de novembro, mais uma edição da campanha de adoção animal, iniciativa que busca incentivar a adoção responsável de cães e gatos. O evento acontecerá na Praça de Bacaxá, das 10h às 13h, oferecendo à população a oportunidade de levar para casa um novo companheiro cheio de carinho e lealdade.

Iguaba Grande

Na próxima sexta-feira, 21 de novembro, a partir das 18h, acontece o Projeto Nosso Cotidiano. Organizado pelos produtores Alê do Carmo e Alê Poetha, o evento traz apresentações de Thaly Lima, Gil Flores, Andrézão e Robinho Vieira, com um repertório totalmente dedicado ao samba de raiz e ao pagode 90.