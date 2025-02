O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia está alertando a população sobre ação de golpistas que estão divulgando vagas na Guarda Municipal. Não bastasse, na divulgação eles fazem falam de um evento com a participação do prefeito Fábio do Pastel.

Búzios

O deputado estadual Marcos Vinicius (PRB) foi multado em Búzios e ficou muito bravo. A multa teria sido por “excedente de passageiros”, mas o mesmo garante seu veículo tem espaço para sete passageiros e que só carrega seis. E agora?

Cabo Frio

Um Boeing cargueiro 14/-400, com capacidade para mais de 100 toneladas, aterrissa no Aeroporto Internacional de Cabo Frio, nesta terça-feira. O Jumbo Jet deverá partir de Houston, nos Estados Unidos, às nove e cinco da noite desta segunda-feira. O voo NCR-0846 tem pouso previsto para seis e dez da manhã desta terça-feira, após longo tempo desde que um jato deste porte pousou no Aeroporto Internacional de Cabo Frio pela última vez. O jumbo pertence a empresa aérea norte-americana National Airlines, contratada para u-ma operação não regular de fretamento de carga. A aeronave deve permanecer por três horas no Aeroporto de Cabo Frio, partindo às nove e dez da manhã com destino a Lima, no Peru. O aeroporto de Cabo Frio recebe regularmente voos cargueiros internacionais, mas apenas com os jatos Boeing 767-300F do Grupo Latam, que têm canacidade de cerca de 50 toneladas.

Arraial do Cabo

Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Arraial do Cabo deu início ao retorno das aulas na rede municipal de ensino. As unidades foram preparadas com muito carinho para oferecer um espaço seguro e confortável para os alunos. O objetivo da Secretaria Municipal de Educação é incentivar, por meio das unidades escolares o engajamento dos alunos e promover um ambiente de aprendizado dinâmico e motivador desde a primeira semana de aula. Uma das novidades para o ano de 2025 é o trabalho da Equipe da Sala de Leitura. O objetivo do grupo é trabalhar dentro das unidades escolares oferecendo uma variedade de serviços e atividades diversificadas voltadas para a literatura infantil. Além disso, estarão presentes em outros eventos pedagógicos. “Estamos investindo em melhorias na infraestrutura escolar, na capacitação dos profissionais da Educação e em estratégias para fortalecer o ensino na rede municipal, visando o fortalecimento dos índices e a possibilidade de um futuro promissor para todos os estudantes”, comenta o Secretário de Educação, Bernardo Alcântara.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue firme no combate às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Nesta semana, agentes de saúde intensificaram as ações de informação, educação e comunicação (IEC) no comércio de Sampaio Corrêa, levando orientações aos comerciantes e à população sobre a importância da prevenção e do controle do mosquito Aedes aegypti. Durante as visitas, foram distribuídos materiais educativos, reforçando medidas simples, como evitar o acúmulo de água parada, tampar caixas d’água e eliminar criadouros em pneus, vasos de plantas e outros recipientes. Os comerciantes receberam orientações sobre como contribuir com a mobilização, mantendo seus estabelecimentos livres de focos do mosquito e disseminando informações aos clientes. A participação da comunidade é fundamental para reduzir os casos de arboviroses.

Iguaba Grande

As inscrições para as aulas de futsal no Colégio Maria Lúcia estão abertas! As aulas começam na próxima terça-feira (18), e acontecerão todas as terças e quintas-feiras, das 18h às 21h. E aí gostou? Então faça sua inscrição diretamente na sede da secretaria de Esporte, localizada na Rua das Alamandas s/n°- bairro Jardim Solares, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, munido dos seguintes documentos:

Araruama

A Guarda Municipal de Araruama realizava uma ronda de rotina na orla, na manhã desse sábado, 15, quando os agentes observaram a falta das placas de identificação em algumas réplicas do arquiteto Oscar Niemeyer. Três placas, feitas de bronze com bordas douradas, foram furtadas ao longo da Orla Oscar Niemeyer, nos seguintes locais: Pontinha, Coqueiral e Praia do Barbudo. O subsecretário de Obras da Prefeitura de Araruama, Philippe de Souza Ramos, registrou um boletim de ocorrência na 118ª delegacia de polícia, que agora vai investigar o caso.