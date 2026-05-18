O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 18



Saquarema

A Banda Detonautas é a gande atração do “Saquá Moto Rock”. A vigésima quinta edição do festival acontece de quinta a domingo no Campo de Aviação, no Centro da cidade, e contará com expositores, camping com café da manhã, praça de alimentação e shows de rock, com a participação de 19 bandas e uma orquestra.

Araruama

A Prefeitura de Araruama realizou neste domingo (17), no Hospital Municipal Jaqueline Prates, mais uma etapa do mutirão de cirurgias promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. A ação marcou um momento histórico para a rede municipal com a realização, pela primeira vez, de cirurgias ginecológicas dentro do mutirão, ampliando o acesso das mulheres aos procedimentos especializados e reduzindo a fila de espera no município. O secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara, destacou a importância da iniciativa e reforçou o compromisso da Prefeitura em ampliar os atendimentos e garantir mais qualidade de vida à população. “Esse mutirão representa um avanço muito importante para a saúde pública de Araruama, principalmente por incluir, pela primeira vez, cirurgias ginecológicas. Estamos trabalhando com responsabilidade, planejamento e muito empenho para reduzir a fila de espera e garantir que as pessoas tenham acesso aos procedimentos com mais rapidez, segurança e dignidade. Cada cirurgia realizada significa mais qualidade de vida, mais cuidado e mais tranquilidade para essas mulheres e suas famílias”, afirmou o secretário.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Superintendência da Juventude, da Secretaria de Desenvolvimento Social, realiza nesta quarta-feira, dia 20 de maio, das 9h às 12h, na Praça de Figueira, a 9ª Feira da Oportunidade. Voltado especialmente para a juventude, mas aberto a toda a população, o evento vai reunir serviços gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, qualificação profissional, empregabilidade e bem-estar.

Búzios

Vereadores da Câmara de Búzios estão montando uma comissão para acompanhar investimentos feitos pelo executivo com a verba do royalties. A informação é de um futuro componente da referida comissão. Nomes como Aurélio Barros, Felipe Lopes e Dida Gabarito são certos na comissão.

Cabo Frio

A Agência Reguladora de Energia e Sanemanerto do Estado multou as concessionárias PROLAGOS e Águas de Juturnaíba por irregularidades na comprovação de investimentos em obras de saneamento. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Diretor da AGENERSA. As penalidades correspondem a 0,003 do faturamento brutos das empresas nos 12 meses anteriores à infração. As concessionárias apresentaram valores superiores aos efetivamente apurados pela agência reguladora na execução do projeto das redes de distribuição de água do Bairro Unamar, em Cabo Frio e do Projeto de Esgotamento sanitário do Bairro Praia de Ipitangas – Golf Club – em Saquarema. No caso da Águas de Juturnaíba, a AGENERSA também identificou a apresentação de notas fiscais incompatíveis com os investimentos declarados, o que agravou a penalidade aplicada. A medida busca assegurar a transparência e proteger o interesse público.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, na sexta-feira (15/05), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas, para uma agenda institucional em São Pedro da Aldeia. Durante a visita, os chefes do Executivo aldeense e do Legislativo fluminense acompanharam o andamento das obras do novo Hospital Municipal, visitaram o bairro Colina, contemplado com importantes intervenções de infraestrutura urbana entregues à população em 2024, e conversaram sobre novos projetos e investimentos voltados ao desenvolvimento do município.

Iguaba Grande

O Adventure Day foi um verdadeiro sucesso em Iguaba Grande! O último final de semana ficou marcado por muita adrenalina, diversão e aventura no Mirante Dona Célia. Mais de 200 pessoas participaram das atrações e se encararam com experiências incríveis como : a tirolesa e o bungee jump, transformando o evento em um grande encontro de emoção e coragem. Famílias, amigos e visitantes aproveitaram cada momento em um cenário deslumbrante, mostrando mais uma vez o potencial turístico e de aventura de Iguaba Grande.