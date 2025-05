O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 19

Búzios

O secretário de Serviços Públicos, Junior de Búzios, será o entrevistado do Programa Bom dia Litoral, da Litoral FM, na próxima quarta-feira (21), às 9h. O secretário vai falar de sua atuação a frente de sua pasta em apenas nove meses.

Arraial do Cabo

O Coletivo Artístico Humanos, grupo independente de dança contemporânea sediado em Arraial do Cabo, conquistou um feito histórico para o coletivo: a aprovação de nove propostas coreográficas para o Festival Internacional de dança de Joinville 2025, considerado o maior evento de dança do Brasil e um dos maiores do mundo. A conquista do Coletivo não apenas celebra o talento dos artistas, mas também eleva a Região dos Lagos ao cenário nacional da dança contemporânea, demonstrando o potencial artístico da região e fortalecendo a cultura local. “Estar no Festival Internacional de Joinville é um sonho que se realiza, não só para nós, mas para todos que acreditam no poder transformador da arte em Arraial do Cabo e em toda a Região dos Lagos,” destaca Luan Canellas, diretor artístico do coletivo. Para que essa participação seja possível, o Coletivo Artístico Humanos lançou uma vakinha online intitulada “Um Palco dos sonhos”, com o objetivo de arrecadar fundos para cobrir os custos da viagem, hospedagem e alimentação dos bailarinos durante o festival. A contribuição de cada pessoa será essencial para que esses artistas possam levar o nome de Arraial do Cabo ainda mais longe, representando com orgulho a nossa região.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho estabeleceu, através de decreto, o regime de trabalho híbrido nos órgãos da administração direta do Município de Cabo Frio. O regime vai beneficiar servidores efetivos e comissionados. Gestantes, lactantes, ou servidores com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como aqueles que possuam cônjuge, companheiro, filho ou dependente nessas mesmas condições, terão prioridade na designação para o regime híbrido. O decreto estabelece três escalas: quatro dias de trabalho híbrido e um dia presencial; três dias híbrido e dois dias presencial ou dois dias de trabalho híbrido e três dias presencial. O decreto limita a 30% de cada secretaria o percentual de servidores que poderão exercer trabalho híbrido. Críticos acusam o novo sistema de dificultar a fiscalização e regulamentar o cargo de ‘fantasma’.

Araruama

A prefeita de Araruama Daniela Soares se comprometeu, durante reunião com a direção do Sindicato dos Servidores, na sexta-feira, a não encaminhar para a Câmara o Projeto de Gratificação de Incentivo ao Desempenho e a Valorização do Magistério. A reunião aconteceu depois que a justiça acatou uma ação civil pública do Sindicatio e determinou o pagamento do Piso Nacional e de retroativos e enquadramentos por tempo de serviço e formação desde fevereiro de 2022. A prefeita prometeu, ainda durante a reunião, reajuste salarial para todos os servidores ainda este ano e se comprometeu a apresentar a proposta na reunião com o sindicato prevista para junho. Daniela também apresentou proposta de pagamento do décimo-terceiro em duas parcelas: em junho e novembro. O sindicato convocou assembleia para quinta-feira para decidir sobre o assunto.

São Pedro da Aldeia

O influenciador de São Pedro da Aldeia, Michael Garcia – conhecido como ‘Perigosa’ -, acusou o segurança da casa noturna Lagon Lounge de homofobia por barrar a entrada dele no banheiro feminino do estabelecimento. Michel, que tem mais de oitenta mil seguidores numa rede social, contou que no sábado, a casa estava lotada e pediu autorização para utilizar o banheiro feminino. Um sergurança permitiu. As mulheres presentes também concordaram. No entanto, ao se dirigir ao banheiro, Michael foi barrado por outro segurança. A atitude agressiva gerou tumulto e deixou o influenciador muito abalado. O caso está gerando acalorado debate nas redes sociais. O Grupo Iguais se solidarizou com o influencer. Um internauta disse que homem usa banheiro masculino e ser homossexual não dá a ele o direito de usar o feminino.

Iguaba Grande

Um Festival de Balões vai colorir o céu de Iguaba Grande. A atração faz parte da programação oficial de aniversário e vai acontecer nos dias 6,7 e 8 de junho.

Saquarema

O Teatro Municipal Mário Lago apresenta ao público, na sexta-feira, dia 23 de maio, às 17h40, e no sábado, dia 24 de maio, às 19h30, respectivamente, o show musical “Dança da Maré” o espetáculo espírita “Moradas do Pai”.Na sexta-feira, o grupo musical Lemuriano, conhecido por suas músicas que misturam poesia com elementos de pop/rock e MPB, entrelaçando canções e poemas que formam uma narrativa, chega a Saquarema com o espetáculo de música “Dança da Maré”. A banda traz no repertório canções praianas e inéditas, para viver os altos e baixos da existência de maneira mais leve, sempre atento à poesia da vida. Gabriel Lemuriano, cantor, compositor e líder do projeto, explica que “Dança da Maré” é uma expressão que representa os altos e baixos da existência. “É inevitável essa dança, improvisos acontecem, é preciso estar consciente o suficiente pra surfar sobre tudo o que chega na nossa trajetória, sem se afogar nos caixotes e sem se envaidecer quando na crista, pois tudo é passageiro.” Já no sábado, a peça espírita Moradas do Pai traz como base a história de uma transformação de consciência da protagonista Ângela, que começa quando ela se depara com seus erros do passado. Ângela morre e acorda em outra dimensão e depois de perseguida é resgatada por um ser ascensionado. Lá ela vivencia momentos reveladores e tem uma extraordinária chance de experienciar realmente o que fomos, o que somos e o que fazer diante dos atos cometidos durante o curso da vida, “viajando” por vários lugares e aprendendo lições valiosas, sendo a principal delas a de que há muitos caminhos e muitas Moradas no “Grande Universo”.