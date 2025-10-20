O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Araruama

A Praça Menino João Hélio se transformou em um grande palco de fé, louvor e adoração durante o fim de semana. O Araruama Gospel Fest reuniu uma multidão de fiéis em dois dias de intensa celebração, música e emoção. Na primeira noite, a programação começou com muita animação. A banda Os Improváveis abriu o evento, seguida pela Banda Tempus e pelo Ministério de Louvor e Restauração, que contagiaram o público com canções de fé e alegria. Nos intervalos, o DJ Carlinhos manteve o clima de celebração com grandes sucessos da música gospel. O encerramento da noite ficou por conta do cantor Eli Soares, que emocionou a plateia com um repertório repleto de mensagens de esperança e adoração. No segundo dia, a Praça ficou lotada desde cedo. Após a Marcha para Jesus, que percorreu as ruas do Centro e reuniu centenas de fiéis, o público seguiu em comunhão para acompanhar as apresentações musicais. E nem a chuva atrapalhou. A abertura ficou por conta do Ministério de Louvor da Assembleia de Deus Madureira, seguida pelo show de Lukas Agostinho, que levantou o público com sua energia contagiante. O momento mais aguardado da noite foi a apresentação da consagrada cantora Rose Nascimento, que encerrou os dois dias de shows com sucessos do seu repertório e momentos de louvor e emoção. O evento, que está no calendário oficial, reafirma Araruama como um município que valoriza a união, a espiritualidade e a cultura cristã. “As duas noites do Araruama Gospel Fest mostraram a força da fé e o quanto os eventos religiosos movimentam nossa cidade, não só espiritualmente, mas também cultural e economicamente. Ver a Praça Menino João Hélio lotada, com famílias reunidas e artistas que inspiram através da música, é uma alegria enorme. O turismo em Araruama também se fortalece quando promovemos momentos de comunhão e celebração como esse”, avaliou o secretário de Turismo, Thiago Moura.

Búzios

Rola nos corredores da Câmara de Búzios que vereador Dida Gabarito fechou apoio a pré candidatura do vereador Tony Russo e por isso conseguiu o voto para PL dos buggys. Na Praça Santos Dumont, tem gente que garante que Dida já teria se comprometido com a primeira Dama, Daniele Martins. E agora?

Iguaba Grande

Aconteceu a eleição da diretoria do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), uma parceria fundamental que une municípios da Costa do Sol para fortalecer o desenvolvimento da nossa região. O consórcio promove a união das cidades para planejar ações conjuntas, otimizar recursos e dar mais força à Região dos Lagos junto aos governos estadual e federal. Na ocasião, Carlos Augusto Balthazar, prefeito de Rio das Ostras, foi eleito presidente; Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema, foi eleita a vice-presidente e Vantoil Martins será o diretor executivo do consórcio

Cabo Frio

A primeira-dama de Cabo Frio, a advogada Aline Rabelo, está internada desde a madrugada de quinta-feira quando passou mal em casa e foi submetida a uma laparoscopia. O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Azevedo, o SerGinho, em vídeo divulgado sábado numa rede social! Aline, recentemente passou dez dias internada devido a uma infecção no intestino que foi tratada com antibióticos. Os médicos agora optaram pela cirurgia. A laparoscopia é um procedimento minimamente invasivo que utiliza pequenas incisões para examinar a cavidade abdominal com um instrumento com câmera, chamado laparoscópio. É usada tanto para diagnóstico quanto para tratamento, com menor dor, recuperação mais rápida e cicatrizes menores em comparação a cirurgias abertas.

Arraial do Cabo

Um turista foi multado em R$ 3 mil Reais, após colocar Pimenta em uma porção de comida e oferecer a uma garota na Prainha, em Arraial do Cabo. O vídeo do crime circulou nas redes sociais e causou indignação entre moradores e turistas. Um fiscal foi encaminhado ao local para averiguar a ocorrência. O autor foi identificado e autuado. Em Búzios um turista também foi flagrado no fim de semana na Praia de Geribá alimentando as aves e filmando a própria ação. Alimentar animais silvestres é uma prática proibida e traz sérios prejuízos a saúde dos animais.

Saquarema

Saquarema é verde e amarelo. Samuel Pupo conquistou o titilo. A vitória em Itaúna consolida a boa fase de Pupo, que busca voltar ao Circuito Mundial após ter ficado fora do corte de meio de temporada da liga neste ano. Com o título, ele soma 21.860 pontos e assume a vice-liderança do ranking geral, atras apenas do próprio Hanneman, com 22.230.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Estado de Saúde descartou, no sábado, a presença de metanol nas amostras de exames laboratoriais de dois pacientes suspeitos em São Pedro da Aldeia, um em Cabo Frio e um em Niterói.