O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Búzios

Uma confusão generalizada tomou conta da Praça Santos Dumont e da Rua das Pedras, no Centro de Búzios, ontem, logo após o apito final da decisão da Copa do Mundo, que terminou com a vitória da Espanha sobre a Argentina. Centenas de pessoas acompanhavam o jogo em um telão instalado pela prefeitura. O clima de tensão aumentou nos minutos finais do confronto. Com a confirmação do título espanhol, torcedores argentinos iniciaram o tumulto. Imagens gravadas por moradores e publicadas em redes sociais mostram empurrões, gritos, troça de insultos, socos e muita correria. A Polícia Militar foi acionada para conter os ânimos e restabelecer a ordem na praça, que ficou completamente lotada durante toda a tarde. A PM não divulgou balanço oficial com número de feridos ou detidos durante a confusão. A partida terminou com a vitória da Espanha que conquistou o Bi campeonato mundial.

São Pedro da Aldeia

O Tribunal de Contas do Estado determinou que três Organizações Sociais de saúde e seus ex-dirigentes devolvam, de forma solidária, cinco milhões e cem mil reais aos cofres públicos. A decisão, tomada por unanimidade no plenário virtual da Corte, pune o grupo por despesas fantasmas, rombos contratuais e graves irregularidades financeiras na gestão da saúde. Entre as entidades citadas está a Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande do Sul, responsável! pela administração da UPA de São Pedro da Aldeia. A instituição e seu ex presidente, Manoel Ernani Garcia Junior, foram condenados a ressarcir um milhão e novecentos mil reais. A auditoria do tribunal constatou pagamentos de pessoal, serviços terceirizados e compras sem qualquer comprovação documental. A entidade chegou a embutir nas faturas do Estado juros e multas por atrasos que ela mesma provocou.

Cabo Frio

O Conselho de Defesa do Consumidor de Cabo Frio manteve a aplicação de uma multa milionária contra a concessionária Enel. A decisão foi confirmada após o julgamento de um recurso administrativo referente ao processo de dois mil e vinte e cinco em que a empresa foi multada em nove milhões de reais. A multa foi motivada por um apagão que gerou prejuízos expressivos para consumidores do município. Em sua defesa, a Enel sustentou que o processo foi aberto com base exclusiva na denúncia de um único cidadão, Patrick de Oliveira Nascimento, e que não exigstie suficientes para a punição. A relatora do caso, Ana Luiza Camargo, entretanto, rejeitou os argumentos da empresa e afirmou que a punição do PROCON municipal está devidamente fundamentada e respaldada por provas no processo. O voto da relatora foi aprovado por unanimidade pelos membros do conselho.

Araruama

O I Seminário de Direito e Segurança Pública de Araruama vai reunir representantes das forças de segurança para discutir a integração entre as instituições na quarta-feira (22), no Teatro Municipal. A iniciativa é da Prefeitura de Araruama em parceria com as polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro e a 28ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O evento, que será realizado das 8h às 12h, vai reunir especialistas das instituições para debater os desafios e avanços da atuação integrada na segurança pública. Entre os palestrantes confirmados estão o comandante do 42º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Leonardo Heitor Alcântara; o delegado titular da 118ª Delegacia de Polícia, Evaristo Pontes; a presidente da 28ª Subseção da OAB, Rôsana Jardim; e a advogada criminalista e professora da Universidade Cândido Mendes, Verônica Rosa. Entre os temas em debate estarão legislação penal, cadeia de custódia, prisões em flagrante, limites do uso da força, procedimentos de polícia judiciária, responsabilidade funcional dos agentes, garantias constitucionais, protocolos operacionais e a integração entre as forças de segurança. De acordo com o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, a iniciativa representa um importante avanço para a atuação conjunta das forças de segurança no município.

Arraial do Cabo

A primeira edição do Arraiá Cabista chegou ao fim neste domingo (19/07), após três dias de programação no Loteamento Aroeira, em Monte Alto. Promovido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Governo e Eventos, o evento abriu o circuito itinerante de festas julinas que percorrerá bairros e distritos do município até setembro. A próxima edição já tem data marcada: será nos dias 31 de julho, 1º e 02 de agosto, no Largo da APAE, na Prainha. A programação completa será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura. Mesmo com as baixas temperaturas e os ventos intensos registrados durante o fim de semana, moradores e visitantes prestigiaram a programação, que reuniu música ao vivo, gastronomia e lazer em um ambiente preparado para receber toda a família.

Iguaba Grande

A espera acabou! O Wine & Jazz em Iguaba está de volta! E a 2ª edição vem aí, prometendo uma experiência ainda mais especial, de 05 a 06 de agosto. Prepare-se para uma noite de boa música, vinhos selecionados, gastronomia e um ambiente perfeito para brindar bons momentos.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Guarda Civil Municipal, informa que, na segunda-feira (20/07), a Rua Alfredo Menezes será parcialmente interditada para a realização de obras de melhorias na via. Durante os serviços haverá bloqueio em frente ao Material de Construção Muralha, com desvio de ônibus e caminhões para a Rua Ademário Costa; O Terminal Rodoviário de Bacaxá ficará fechado no sentido Washington Luiz. Também será implantada uma barreira logo após o antigo Material de Construção Janete (na descida do Hospital), impedindo o fluxo de veículos nesse sentido.