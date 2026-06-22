O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 22

Araruama

Pensar a saúde mental é pensar nas relações, nos territórios e nos espaços de convivência que fazem parte da vida das pessoas. Com essa proposta, a Prefeitura realiza nesta sexta-feira (26), das 9h às 12h, na Sociedade de Amigos de Praia Seca (Soapras), o Fórum Municipal de Saúde Mental: “Tecendo Redes no Cuidado em Saúde”, um encontro aberto a toda população interessada em contribuir para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao tema. O secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara, destaca que o evento representa uma importante oportunidade de escuta e construção coletiva. “A saúde mental é um dos grandes desafios da saúde pública contemporânea e exige um olhar que vá além dos serviços especializados. Quando reunimos profissionais, usuários, familiares e diferentes setores da sociedade para dialogar, fortalecemos uma rede de cuidado mais integrada. Este fórum é um convite para que todos participem da construção de uma política de saúde mental cada vez mais acolhedora”, afirmou. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com o Programa Municipal de Saúde Mental, o evento busca ampliar o diálogo entre diferentes áreas da gestão pública e a sociedade civil. A coordenadora do Programa Municipal de Saúde Mental, Selma Bragança, ressalta que o fortalecimento das redes de apoio é fundamental para garantir um cuidado integral. “Saúde mental se faz com escuta, participação e corresponsabilidade. E não acontece apenas dentro das unidades de saúde, o cuidado se constrói também nas escolas, nos ambientes de trabalho, nas famílias, nos espaços culturais, esportivos e comunitários. A proposta do fórum é justamente tecer conexões,precisamos fortalecer os vínculos para construir respostas mais inclusivas e próximas da realidade de cada território”, explica a coordenadora.

Saquarema

A sexta etapa do Circuito Mundial de Surfe na na Praia de Itaúna, em Saquarema, foi suspensa neste domingo. Os ventos fortes do mar e a diminuição na ondulação forçaram os organizadores do evento a suspender a competição que pode permancer off nesta segunda-feira. Uma reunião da organização da prova acontece nesse momento para valiar as condições do mar e definir uma possível retomada às nove da manhã, embora as chances de realizar as baterias sejam consideradas pequenas. Após dois dias intensos de competição, restam apenas 10 baterias. Na categoria masculina, a bateria 1 terá Samuel Pupo enfrentando o inspirado italiano Leonardo Floravanti. Na 2, o australianao Morgan Cibilic encara o surfista local João Chianca. Na bateria 3, O frances Kauli Vaast enfrentara o australiano Ethan Ewing. Para fechar as quartas de Jinal, uma bateria totalmente brasileira colocará o atual campeão mundial Yago Dora contra Miguel Pupo.

São Pedro da Aldeia

O inverno chegou e a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população de São Pedro da Aldeia com mais de 6 meses de idade. A imunização é realizada nas unidades de saude do município, conforme o horário de funcionamento de cada local. A ampliação do público-alvo atende às diretrizes da Secretaria de Éstado de Saúde e tem como obietivo aumentar a cobertura vacinal no município, fortalecendo a proteção coletiva contra os vírus influenza. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com CPF ou o cartão do SUS. A Secretaria Municipal de Saúde também orienta que os moradores levem a caderneta de vacinação, caso possuam o documento. A vacina é uma das principais formas de prevenção contra a gripe e contribui para reduzir casos graves da doença, internações e a pressão sobre os serviços de saúde. durante os períodos de maior circulação dos vírus.

Cabo Frio

O Cabo Frio Convention representado pela presidente da entidade, Maria Inês Oliveros, e pelo vice, Arlyson dos Anjos – segue para a Argentina nesta quarta-feira. No roteiró, apresentações do movimento “Me Gusta Cabo Frio” para mercados estratégicos do norte do país – Salta, Jujuy e Tucuman.

Arraial do Cabo

A participação do público nas duas primeiras edições, o Arraial ran Fest, nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, retorna nesta quarta-feira para mais uma noite de futebol, música e confraternização. A atração principal será grupo Pique Novo.

Iguaba Grande

No dia 27 de junho, a partir das 9h, o Ginásio Poliesportivo Oswaldo Antunes Neves será palco do II Campeonato Municipal de Karatê Shorinkai Internacional e do I Combate OBKFC. O evento promete reunir atletas, técnica, disciplina e muita emoção em um grande encontro de artes marciais e combate. Uma oportunidade para valorizar o esporte, incentivar novos talentos e fortalecer ainda mais Iguaba como a Capital do Esporte. A entrada será solidária: leve 1kg de alimento não perecível e faça parte dessa corrente do bem.

Búzios

Neste 21 de junho, a cidade celebrou o Make Music Day Brasil, um movimento cultural internacional que transforma espaços públicos em grandes palcos de arte, encontro e convivência. Realizado no primeiro dia do inverno, o Make Music Day levou ainda mais vida às ruas de Búzios, fortalecendo a ocupação dos espaços públicos e reafirmando o compromisso do município com a democratização do acesso à cultura.