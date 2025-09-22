O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 22

Búzios

Um projeto de lei do vereador Dida de Gabarito está “incendiando” o município de Búzios. Os Bugueiros da cidade prometem ocupar os espaços da casa legislativa, nesta terça-feira (23) vigiar os nobres edis. Vai ser chapa quente. Segundo o presidente da Associação dos Bugueiros, o projeto do vereador tem como objetivo aumentar o número de Bugueiros no município. E agora?

Araruama

O vereador Amigo Valmir está reivindicando um mirante para Araruama, precisamente para o distrito de Iguabinha. O secretário de Meio Ambiente, Carlos Russo, gostou da ideia e prometeu levar para autoridades do Estado.

Saquarema

O Teatro Municipal Mário Lago receberá, no próximo final de semana, em Saquarema, dois espetáculos: “Diálogo Dançante”, na quinta-feira, dia 25 de setembro, às 19 e às 21h30; e “Quebrando Paradigmas”, na sexta-feira, sábado e domingo, dias 26, 27 e 28 de setembro, sempre às 19h. O espetáculo-aula, conduzido pelo renomado Jaime Arôxa, convida a uma viagem pela dança de salão, atravessando ritmos que marcaram gerações. A classificação é de 14 anos e os ingressos custam R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada), disponíveis pelo WhatsApp (22) 99878-3111. De sexta a domingo, dias 26, 27 e 28 de setembro, sempre às 19h, será apresentado o espetáculo “Quebrando Paradigmas”, uma obra que revisita a história brasileira sob a perspectiva de um jovem negro, unindo teatro, poesia, música e reflexão. Com texto e atuação de Lucas Popeta, direção de Gizelly de Paula e realização da Confraria do Impossível, a peça traz identidade, resistência e emoção. A classificação indicativa é de 12 anos, e os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), disponíveis pelo Sympla ( link disponível em nosso site)

Iguaba Grande

A Vigilância Ambiental de Iguaba Grande segue firme no trabalho contínuo de busca ativa por escorpiões amarelos, reduzindo riscos e garantindo mais segurança para população. A participação da comunidade é essencial: mantenha o lixo bem fechado, evite o acúmulo de entulho, revise roupas e calçados, antes do uso e fique atento a frestas, locais escuros e úmidos. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença!

Cabo Frio

Os argentinos vão invadir Cabo Frio no verão. A cidade estará no roteiro de voos da companhia Aerolíneas Argentinas a partir da primeira semana de janeiro. Os voos diretos sairão de Buenos Aires e Rosario, duas vezes por semana, aos sábados e domingos. A operação será mantida entre 3 de janeiro e 5 de abril. A novidade restabelece uma ligação direta com o aeroporto internacional de Cabo Frio, que nao recebia voos regulares da Argentina desde a saída da Azul em 2020. Segundo a companhia aérea, a rota amplia o acesso argentino à Região dos Lagos, facilitando conexões para destinos turísticos como Búzios e Arraial. A rota para Cabo Frio faz parte de um plano de fortalecimento da conectividade entre Argentina e Brasil durante a temporada de verão. A rota Buenos Aires-R10 passará a ter 35 voos semanais em janeiro, um acréscimo de nove voos em relacão à malha atual.

Arraial do Cabo

Moradores dos distritos de Arraial do Cabo tem passagem grátis hoje na linha 340 e 341 da Salineira. A Tarifa Zero é para celebrar o Dia Mundial Sem Carro. A ação é fruto de uma parceria entre a prefeitura, por meio das Secretarias de Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Social e Turismo, e a Salineira. A tarifa zero vale apenas para hoje e não se aplica às linhas intermunicipais. A semana nacional do trânsito, comemorada de 18 a 25 de setembro, começou em Arraial do Cabo com a prisão, no sábado, de um motorista dirigindo com habilitação vencida há mais de 10 anos. Agentes da Guarda Civil e do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo abordaram um veículo na Travessa João José de Andrade, no bairro Prainha. Ao verificar a documentação, foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação do condutor estava vencida desde 2013. O condutor ainda apresentava sinais de embriaguez.

São Pedro da Aldeia

Cerca de seiscentas famílias do bairro Parque Arruda, em São Pedro, já podem podem cozinhar, lavar roupas e tomar banho sem carregar agua de balde. A prefetura e a Prolagos inauguraram no sábado cerca de 8 quilômetros de adutora e mais de 22 quilômetros de rede, levando água diretamente para as torneiras dos moradores. O prefeito Fábio do Pastel disse que a chegada da água ao Parque Arruda é mais do que uma obra, é dignidade, saúde e qualidade de vida para centenas de familias que aguardavam ha anos por a conquista. O diretor-presidente da Prolagos, Sinval Andrade, ressaltou a união de esforços da concessionária e prefeitura para executar a obra e melhorar a vida dos moradores do bairro. Além do Parque Arruda, em w Pedro, a Prolagos também ampliou o abastecimento nos distritos de Arraial, levando água até Pernambuca. Intervenções também estão sendo realizadas no bairro São Jacinto, em Cabo Frio.