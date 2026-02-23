O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 23

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições cursos gratuitos de qualificação profissional em São Pedro da Aldeia da Firjan SENAI SESI para Auxiliar em Operações Logísticas, Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais, Almoxarife e Pintor de Edificações. Os interessados devem comparecer ao Centro de Atendimento ao Trabalhador, no Horto Escola Artesanal, até às quaro e meia da tarde. Os cursos são destinados a pessoas a partir de 16 anos com ensino fundamental incompleto, a partir do sétimo ano. É preciso apresentar documento de identidade (RG) e CPF, comprovante de residência e de escolaridade. O início das aulas para os cursos Auxiliar em Operações Logísticas e Operador de Movimentação e Armazenagem de Materiais está previsto para o dia 16 de março. Já os cursos Almoxarife e Pintor de Edificações devem começar no dia 30 de março.

Cabo Frio

Um culto especial presidido pelo pastor Silas Malafaia e pelo filho, o Pastor Silas Malafaia Filho marcou a inauguração da primeira Assembleia de Deus Vitória em Cristo e reuniu novos membros, visitantes, pastores e autoridades. A inauguração também contou com a presença da Pastora Elizete Malafaia, com quem Silas é casado há 46 anos. Silas Malafaia ministrou a Palavra durante a cerimônia. Em sua pregação, o pastor destacou a importância da expansão do Reino, da firmeza na fé e do compromisso com os princípios bíblicos, marcando a noite com uma mensagem de encorajamento e visão para o futuro da igreja em Cabo Frio. A nova unidade funciona no Hotel Paradiso Corporate, na Avenida Teixeira e Souza, 2011 – Braga. A escolha do local facilita o acesso e posiciona a igreja em uma área estratégica da cidade, vizinha a Igreja Universal do Reino de Deus.

Arraial do Cabo

O Arraial BBQ Festival chega para movimentar o mês de março em Arraial do Cabo com três dias de muita gastronomia e grandes shows. O evento será realizado nos dias 6, 7 e 8 de março, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos (Barcelão), com entrada gratuita. Com curadoria da equipe do Blend BBQ Festival — reconhecido como um dos maiores festivais de churrasco do Brasil — o evento reúne o melhor do universo da carne a uma programação musical de destaque, prometendo uma experiência completa para moradores e turistas. O público poderá aproveitar diversas estações de carnes premium comandadas por chefs assadores renomados, com cortes preparados ao vivo, como costela no fogo de chão, torresmo de rolo, cupim defumado, ancho, picanha e hambúrguer na brasa. O festival contará ainda com estandes de chope gelado, drinks autorais e área kids, garantindo diversão para toda a família. No palco, bandas tributo ao rock nacional e internacional animam os três dias de programação. Uma grande atração nacional, que será anunciada em breve, ficará responsável pelo encerramento do evento. O festival conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, além do apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.

Arararuama

Neste fim de semana, a Praça Antônio Raposo foi palco de mais uma edição do Fest Verão, evento organizado pela Prefeitura com o objetivo de promover lazer, diversão e entretenimento para moradores e turistas durante a estação mais quente do ano. A iniciativa tem atraído o público e reforçado a ocupação dos espaços públicos com atividades culturais gratuitas. A programação teve início na noite de sexta-feira (20), com apresentação do DJ Elton, que animou o público presente. Em seguida, a banda H7 subiu ao palco e agitou a praça com um repertório variado, reunindo pessoas de diferentes idades. No sábado (21), o público voltou a prestigiar o evento, que contou novamente com o DJ Elton e, logo depois, com o show da banda Volantis, encerrando o fim de semana com muita música e interação com os presentes. Moradora do município, Elizabete Filipo conta que se tornou fã de carteirinha dos eventos promovidos pela Prefeitura. “Venho sempre e fico muito feliz em ver Araruama crescendo e oferecendo cada vez mais opções de lazer para a população. Eventos como esse proporcionam momentos de convivência para as famílias”, afirmou a moradora.

Búzios

O Dom Atacadista faz parte do Grupo Mart Minas, uma das maiores redes de atacarejo do Brasil anunciou, numa rede social, para o dia 12 de março a inauguração da loja de Búzios, na Avenida Doze de Novembro, no bairro Caravelas. É a vigésima Quinta loja do atacadista. A unidade foi construída ao longo da RJ-102, nas proximidades do Loteamento Balneário e do bairro José Gonçalves. A localização do empreendimento reforça a tendência de consolidação do eixo comercial Búzios– Cabo Frio, área que concentra novos investimentos privados e aumento do fluxo de circulação regional. O crescimento dessa faixa urbana tem sido acompanhado por debates sobre infraestrutura viária, mobilidade e preservação das características urbanísticas da cidade. Esta será a primeira intervenção comercial de grande porte no município, com expectativa de movimentar a economia local e gerar empregos diretos e indiretos. A instalação da unidade acompanha a tendência de expansão de rede na Região dos Lagos, fortalecendo o setor varejista e atacadista.

Saquarema

A Defesa Civil Municipal informa que o município está em Estágio de Alerta Máximo, com risco de alagamentos, inundações e enxurradas. Redobre os cuidados, evite áreas alagadas, encostas e locais com histórico de alagamento, e procure abrigo seguro se necessário.