O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 23



Búzios

Búzios conquistou, pela terceira vez consecutiva, o título de cidade turística mais amada do Rio no Prêmio Veja Rio – Os Mais Amados do Rio 2026. O secretário de Turismo, Thomas Weber, participou da cerimônia de entrega do título, realizada no Windsor Florida, no Rio. O prêmio destaca anualmente os destinos e experiências preferidos do público, servindo como termômetro d percepção dos turistas e moradores sobre os principais atrativos do estado. A escolha foi feita por meio de votação popular e o município alcançou 24,3% dos votos dos leitores da revista. O secretário de Turismo, Thomas Weber disse que o prêmio é reflexo direto do trabalho integrado entre o poder público, a iniciativa privada e toda a cadeia rodutiva do turismo, que, juntos, vêm consolidando Búzios como um destino competitivo, estruturado e cada vez mais desejado.

Cabo Frio

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio e diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Renato Marins anunciou que diversas entidades que representam o comércio e o setor hoteleiro do município vão a justiça para derrubar o aumento do IPTU e da Taxa de Lixo,

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer, promove, no próximo dia 25 de março (quarta-feira), às 17h, uma audiência pública para a apresentação do Centro de Atendimento Educacional Especializado Henry Borel. O encontro será realizado no auditório do Colégio Francisco Porto de Aguiar, na Praia dos Anjos, e é aberto à participação de toda a população. A audiência tem como objetivo discutir as políticas públicas relacionadas à implantação e ao funcionamento do Centro, além de promover a escuta da sociedade civil, que poderá contribuir com sugestões para a construção do modelo de atendimento do espaço. A proposta do Centro é oferecer atendimento pedagógico com abordagem clínica, por meio de diferentes especialidades, ampliando o suporte educacional no município.

Búzios

Búzios conquistou pela terceira vez consecutiva, o título de cidade turística mais amada do Rio no Prêmio Veja R1o – Os Mais Amados do Rio 2026. O secretário de Turismo, Thomas Weber, participou da cerimonia de entrega do título, realizada no Windsor Florida, no Rio. O prêmio destaca anualmente os destinos e experiências preferidos do público, servindo como termômetro da percepção dos turistas e moradores sobre os principais atrativos do estado. A escolha foi feita por meio de votação popular, e o município alčançou 24,3% dos votos dos leitores da revista. O secretário de Turismo, Thomas Weber, disse que o prêmio é reflexo direto do trabalho integrado entre o poder público, a iniciativa privada e toda a cadeia orodutiva do turismo, que, juntos, vem consolidando Búzios como um destino competitivo, estruturado e cada vez mais desejado.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva e o vice-prefeito de Iguaba Grande, Marcilei Lessa, preparam um comitiva para está na despedida do governador, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira. Segundo o Sombra, eles deixaram de fora o vereador Alan Rodrigues que pegou dinheiro emprestado para ir de Uber.

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia, Zezinho, vai receber amanhã na Câmara os empresários para tratar da questão do ITBI. Segundo o empresário Martins, a retirada de pauta na semana passada foi uma grande vitória. A polêmica entre os empresários é muito grande. Agora é só aguardar.

Saquarema

Nos dias 20 e 21 de março, o Centro de Eventos de Saquarema recebeu o Congresso Brasileiro de Inclusão 2026, reunindo cerca de 1.700 participantes, entre professores, especialistas e profissionais da educação. O encontro promoveu dois dias de formação, troca de experiências e debates sobre práticas de educação inclusiva, fortalecendo a qualificação dos profissionais e as políticas educacionais desenvolvidas no município. O Congresso Brasileiro de Inclusão integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação no município, contribuindo para a qualificação contínua dos profissionais da rede e para o aprimoramento das práticas pedagógicas aplicadas nas unidades escolares. A realização do evento reforça os investimentos da gestão municipal na área educacional, com destaque para as políticas de inclusão desenvolvidas nos últimos anos.