O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 23

Araruama

A Prefeitura de Araruama já está com tudo organizando para o evento da chegada de 2025. A festa de Réveillon vai ser realizada na Praça de eventos da Pontinha. O evento vai ter início às 20h, como o Dj Danilo, que promete animar o público com os hits do momento. A festa segue com show do grupo Sambará, a partir das 22h. E o show da virada será comandado pela cantora Cátia Valois. Para a festa ficar ainda mais linda e iluminada, haverá a tradicional queima de fogos, totalmente silenciosa, que esse ano terá duração de 10 minutos e, claro, vai colorir os céus de Araruama e encantar adultos e crianças. O público vai poder acompanhar a contagem regressiva para a virada do ano direto de um telão de led que será montado no local. A Guarda Municipal vai montar um trabalho de logística para garantir a segurança do público e a ordem no local.

Arraial do Cabo

O ano de 2025 promete ser transformador para os jovens talentos do futebol de Arraial do Cabo. Graças ao projeto de futebol da Prefeitura, cinco cabistinhas estão vivendo o sonho de jogar em grandes clubes do Brasil. Quatro foram selecionados na mais recente avaliação do Clube de Regatas do Flamengo, realizada em parceria com a Subsecretaria de Esportes e Lazer, enquanto um já brilha nas categorias de base do Vasco da Gama. O município tem investido em parcerias com clubes de futebol, e essa é a terceira peneira realizada este ano, após as seleções com o São Paulo Futebol Clube e o Vasco da Gama. Com mais de 300 crianças de 6 a 17 anos participando do projeto, a Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Esportes e Lazer, tem se empenhado em oferecer novas oportunidades e visibilidade para esses jovens talentos. Gustavo Silva, Kauã dos Santos, Gabriel Jesus e Simão Pedro Santos foram aprovados na peneira do Flamengo, realizada em dezembro de 2024. Agora, terão a oportunidade de treinar e mostrar seu potencial no clube carioca a partir de 2025. Gustavo já teve outra experiência marcante: ele foi selecionado na peneira do São Paulo Futebol Clube e treinou no clube por um período antes de ser dispensado. Apesar do revés, ele nunca desistiu de seus sonhos. “Fui chamado pelo treinador Anderson, que me viu jogando na rua e me levou ao projeto da Prefeitura. Agora, minha expectativa é melhorar cada vez mais.” Sua mãe, Larissa Nogueira da Silva, não esconde o orgulho: “É emocionante ver a dedicação dele. O projeto é bem estruturado e ajuda a formar não só atletas, mas também cidadãos melhores.”Outro exemplo inspirador é Rômulo Aguiar, que desde setembro de 2024 veste a camisa do Vasco da Gama. Ele foi um dos seis jovens selecionados na peneira do clube e, ao final, o único aprovado para integrar a equipe. Atualmente na categoria Sub-11, será promovido para a Sub-12 em 2025. “O sonho está se tornando realidade”, celebra o jovem, emocionado. Carla Bernadete de Aguiar, mãe de Rômulo, também comemora: “O projeto transformou a vida dele, tanto no futebol quanto como pessoa.” Para participar de um dos projetos, basta comparecer à recepção do Estádio Barcelão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, levando a documentação do jovem (de 6 a 17 anos), dos responsáveis, além de um atestado médico atualizado.

Cabo Frio

A juíza da Segunda Vara Cível de Cabo Frio, Sheila Draxler Pereira de Souza, determinou que os 79 aprovados no Concurso Público de 2020 sejam empossados imediatamente. A decisão suspende o decreto do governo que anulou a posse prevista para o início do mês. A sentença, que a direção do SEPE Lagos classificou de “histórica”, estabelece multa diária de R$ 80 mil, caso a decisão não seja cumprida pela prefeita Magdala Furtado e pelo secretário de educação Rogério Jorge e os convocados não sejam empossados hoje e amanhã. A direção do SEPE, em nota, diz que a decisão da justiça é mais que uma vitória jurídica; é a garantia de que os direitos conquistados pelos trabalhadores serão garantidos apesar dos esforços contrários da decadente gestão Magdala e dos representantes, na equipe de transição, do

novo prefeito eleito Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho.

Iguaba Grande

2025 já está chegando, e para comemorar, a prefeitura de Iguaba Grande está com uma super programação de fim de ano. Na Praça da Estação, os shows acontecem no dia 30/12 com Ramona Rox, a partir de 22h, e depois muito rock com o Detonautas, a partir de 00h30. Já no dia 31/12, após a queima de fogos na orla, esperamos você para ouvir o melhor do samba com Arlindinho, a partir das 00h30.

São Pedro da Aldeia

A festa da virada de São Pedro da Aldeia será ao som de muita música e queima de fogos na Praia do Centro. A Prefeitura preparou uma programação especial para a noite do dia 31 de dezembro, com shows, esquema de segurança reforçado e ordenamento do trânsito. A comemoração começa logo cedo, às 21h, com abertura do DJ Wanderson XVR, seguida pelos sucessos da banda Pagodeando, que promete levantar o público às 21h30. A chegada do novo ano será anunciada pela voz marcante de Raylane Mendes, que inicia o show às 23h30 e comanda a contagem regressiva para a tradicional queima de fogos às 00h. Para encerrar a noite, o projeto Live On apresenta os próprios remixes e leva um repertório exclusivo, a partir das 1h30, para as areias da Praia do Centro, na Praça Hermógenes Freire da Costa.

Búzios

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública realizou a Operação Cidade Limpa de fiscalização na Praia de Geribá, em cumprimento a determinação do Ministério Público Federal para ordenamento de todas as praias no município. A determinação do MPF, requer a diminuição dos quiosques, bem como recolhimento das estruturas fixas da areia, a partir das 18h. Diminuição de mesas, cadeiras e guarda-sóis e colocação de lixeiras, além da proibição de trânsito de carros na faixa de areia.