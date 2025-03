O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 24

Cabo Frio

O secretário de Governo de Cabo Frio, Vitor Scapini, deu entrada no Hospital Santa Izabel, na tarde desta segunda-feira, dia 24 de março, com palpitações cardíaca, segundo informações. Vitor foi levado para o Hospital que era próximo ao prédio da prefeitura. As últimas informações dão conta que teve alta após às 18h.

Arraial do Cabo

A PROLAGOS vai suspender o abastecimento de água nos distritos de Arrajal do Cabo, nesta terça-feira, às oito da manhã para interligar a nova adutora, ao sistema de bombeamento da região. A nova adutora e a implantação da rede de água nos distritos val beneficiar mais de 10 mil pessoas com água tratada após a conclusão das obras. Mil famílias do Caiçara, vão receber água tratada pela primeira vez. Com a intervenção de amanhã o abastecimento pode ser impactado em Monte Alto, Figueira, Novo Arraial e Sabia. O abastecimento tem previsão de ser tretomado as cinco da tarde e a normalização se dará de forma gradativa. A concessionaria pede que as pessoas façam uso inteligente e, se possível, se preparem reservando agua com antecedência. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas durante a suspensão.

Búzios

O ex-vereador de Búzios Flávio Machado esteve hoje pela manhã na prefeitura da cidade, para dar um abraço no prefeito Alexandre Martins. Segundo o Sombra, Flávio Machado ficou muito emocionado ao abraçar o Portuga. Isso não é conversa fiada.

Araruama

Mais um vereador de Araruama vem jurando muito amor pela prefeita Daniela Soares. É o vereador Anderson Moura. Ele esteve no gabinete da prefeita com o deputado federal Hugo Leal. Moura também faz parte do grupo de sustentação política de Daniela.

São Pedro da Aldeia

O vereador é presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, deu entrevista para o programa Bom Dia Litoral, dizendo que é candidato a presidente da para mais um biênio. Segundo o próprio, a eleição deve se dá nos próximos dias e pelo visto será chapa única. Tá com tudo e não tá prosa.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba Grande, que o vereador Luciano Silva ganhou muitos presentes por ocasião de seu aniversário. Foram cestas, camisas, gravatas e sapatos. Pela manhã, o primeiro presente foi do vereador Alan Rodrigues. Depois chegaram os presentes do prefeito, Fábio Costa e os do Dr.Jales Antunes. Afinal de contas, o moço é líder de governo.

Saquarema

Atenção, moradores! O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas na cidade de Saquarema. Por conta do alerta emitido pelo órgão nacional, a Defesa Civil Municipal encontra-se em Estágio de Atenção. As áreas de instabilidade meteorológica poderão provocar pancadas de chuva com intensidade moderada a forte nas próximas horas. Em caso de chuva forte, proteja-se e siga as orientações da Defesa Civil. Em caso de emergência, ligue (22) 99211-5580.