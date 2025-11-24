O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 24

Búzios

Nesta quarta-feira (19), a vereadora suplente Pastora Cris (Republicanos) assinou o termo de posse na Câmara Municipal de Búzios. A parlamentar assume a cadeira da vereadora Jô da Saúde (Republicanos), licenciada do cargo para assumir a gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda desde o início do ano. De janeiro até o presente momento, a cadeira foi ocupada pelo vereador suplente Uriel da Saúde (Republicanos). A assinatura do documento aconteceu na sala do presidente do Legislativo Municipal Victor Santos (MDB) e contou com a presença do vereador Aurélio Barros (Solidariedade).

Araruama

A vereadora Roberta Barreto é mais uma apaixonada pela prefeitaDaniela Soares. Depois do café e do desfile de 15 de novembro, a nobre vereadora só pensa na prefeita. É muito amor mesmo! Coisas da política.

Cabo Frio

Moradores, turistas e ambientalistas realizaram, no sábado, um abraço simbólico na Cabana do Pescador. Apesar de tombado pelo município e pelo estado, o casario está abandonado, foi arrombado e teve o deck de madeira deteriorado, oferecendo risco a visitantes. Após uma série de protestos, a prefeitura de Cabo Frio – responsável pela guarda da Cabana — interditou os acessos com fitas plásticas e manteve dos agentes da Guarda no local no domingo. Em fevereiro, a Justiça concedeu prazo de 30 dias para que a prefeitura apresentasse um destino sustentável para a Cabana. Em agosto, o município apresentou um projeto que incluía a instalação de uma lanchonete, mas a proposta foi rejeitada pelo MPF. Em setembro, um segundo projeto recebeu aval do MPF, mas ainda depende da aprovação do INEA. Moradores reclamam da falta de empenho do governo para que a situação seja resolvida até o verão.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo interditou, neste domingo (23), um estacionamento irregular que vinha sendo utilizado de forma clandestina em uma área ambientalmente sensível no bairro Pontal. A operação foi desencadeada após denúncias recebidas no sábado (22), que apontavam a abertura do espaço para abrigar veículos. A ação, coordenada pelas Secretarias de Mobilidade Urbana, Ambiente e Saneamento, Posturas e Segurança Pública, constatou que os responsáveis haviam criado um acesso improvisado e depositado entulho para nivelar o terreno, transformando o local em um estacionamento irregular. Além do risco ambiental, a área fica próxima ao Parque Natural Municipal da Praia do Pontal, reforçando sua classificação como zona sensível. No momento da operação, não havia usuários no local. Placas e materiais instalados de forma irregular foram apreendidos e máquinas da Secretaria de Serviços Públicos foram utilizadas para construir uma barreira de contenção, impedindo novos acessos.

São Pedro da Aldeia

O vereador Pedro Abreu esteve na Feira Mais Forte de Cabo Frio e não economizou. O moço saiu carregando algumas bolsas de presentes. Segundo informações, teria comprado até para os colegas de Câmara. Será?

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande informa que, na manhã desta segunda-feira, ocorreu um incidente envolvendo um ônibus escolar da rede municipal. Não houve feridos. A Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) já solicitou a análise técnica do veículo para identificar as causas do ocorrido e garantir total segurança no transporte escolar. As medidas necessárias serão adotadas assim que o laudo for concluído.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará a 2ª Mostra de Carnaval de Saquarema, uma celebração especial em homenagem ao Dia Nacional do Samba. O evento acontece de 24 de novembro a 3 de dezembro, na Casa de Cultura Walmir Ayala, reunindo elementos tradicionais do carnaval, memória cultural e atrações que valorizam a identidade carnavalesca da cidade. Além da exposição, no dia 2 de dezembro, o público poderá conferir uma apresentação da Escola de Samba Unidos do Tigre, das 16h às 20h, também na Casa de Cultura. A Mostra é um convite para que moradores e visitantes vivenciem a energia, a arte e a história do nosso carnaval, fortalecendo a cultura local e celebrando o samba como expressão maior da nossa tradição.