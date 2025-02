O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 24

Cabo Frio

O ativista Lucas Müller foi acusado de agredir um idoso, de 70 anos, durante uma discussão sobre o corte de uma árvore no Centro de Cabo Frio. O caso ganhou contornos políticos, por Lucas ser assessor do deputado Flávio Serafini, do PSOL e se transformou numa guerra de versões. José Rivaldo, de 70 anos, de acordo com tamiliares inha autorizaçao da Prefeitura para cortar a árvore. Durante o procedimento, realizado por uma empresa de paisagismo, Lucas teria tentado interromper a ação. José Rivaldo tentou tomar o celular da namorada de Lucas, momento em que teria sido agredido com um soco. O ativista conta outra versão e alega legítima defesa. Lucas diz que o homem não gostou quando questionou funcionários da empresa sobre a retirada da árvore e agrediu a namorada dele Mirella Mendes. Ela registrou Ocorrência na Delegacia da Mulher e passou por exame de Corpo de Delito, além de apresentar representação contra o agressor.

São Pedro da Aldeia

A PROLAGOS iniciou as obras de ampliação da rede de abastecimento de água no Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia. Ao todo serão construídos mais de 22 quilômetros de dutos. Nesta semana, as obras acontecem na Avenida Brasil, uma das principais do bairro, que está sinalizada e opera em meia pista. Na semana passada, todo o detalhamento das intervenções fos passado aos moradores durante encontro na Igreja Santuário da Família. Equipes da concessionária vão visitar os moradores durante todo o mês de março, para realizar o cadastro, apresentando condições especiais para a ligação do imóvel à rede, além de orientar e identificar os que se enquadram no benefício da Tarifa Social.

Iguaba Grande

O vereador Renatinho da Saúde está procurando um novo motorista, mas com carteira de motorista. O Sombra, bateu para o colunista do Jornal de Sábado, que vereador, pediu os documentos de seu chofer e aí ouviu dele. Eu não tenho carteira. “Pode isso Arnaldo?”

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais a partir desta sexta-feira (28), ao meio-dia, e nos dias 3, 4 e 5 de março, em razão das festividades de Carnaval. Os serviços essenciais funcionarão normalmente.

Araruama

A Agência Nacional de Petróleo repassou para o município de Araruama mais R$ 79 milhões de reais, hoje totalizando no mês R$ 111 milhões de Reais. O total é referente a produção de dezembro dos royalties de petróleo. Cofre com abastecido.

Saquarema

A Secretária de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia do Município de Saquarema/RJ, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, conforme descrição abaixo, para comparecer a Casa do Educador Professora Regina Lúcia Coelho de Sá, localizada na Avenida Saquarema, 911 – Porto da Roça – Saquarema – RJ, na sexta-feira dia 26 de fevereiro de 2025, conforme horários especificados no Anexo I do presente Edital, para apresentação dos documentos e habilitações exigidas de seus respectivos funções e realização de exame médico admissional.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, abre as inscrições para novas turmas do curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)! As inscrições iniciam nesta segunda-feira, 24/02, e vão até o dia 28 de fevereiro. São duas turmas disponíveis, cada uma com 25 alunos. As aulas serão às terças e quartas-feiras, nos turnos de 14h às 15h e de 16h às 17h, com duração de aproximadamente quatro meses. Requisitos para participar:- Idade mínima de 12 anos / – Ser morador de Búzios

Inscreva-se pelo link (em nosso site oficial) ou presencialmente na recepção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, localizada na Tv. dos Pescadores, n° 111. O sorteio das vagas será no dia 6 de março, às 14h, e transmitido ao vivo pelo Instagram oficial da Secretaria @secpessoacomdeficienciabuzios.