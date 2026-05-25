O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 25

Araruama

A Prefeitura está prestes a entregar à população uma nova realidade na saúde pública no município. A nova Unidade Básica de Saúde de Ponte dos Leites, que será entregue nesta sexta-feira (29), passou por uma grande ampliação e modernização, saindo de uma estrutura de apenas 70m² para um espaço amplo, moderno e humanizado de 212,94m², preparado para oferecer mais conforto, dignidade e qualidade no atendimento aos moradores da região. A prefeita Daniela Soares destacou a importância da obra para os moradores e ressaltou o compromisso da gestão com a melhoria da saúde pública no município.

São Pedro da Aldeia

Lideranças políticas de São Pedro da Aldeia vão receber hoje à noite a ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres, pré candidata a deputada federal e a Dra. Gabriela Azevedo, no SPEC, Clube de São Pedro da Aldeia, no Centro da Cidade, às 19h. No “cardápio” da noite, o futuro da Região dos Lagos, rumo as eleições de outubro. As duas estão super entrosadas e prometem gastar muita sola de sapatos.

Iguaba Grande

No dia 29 de maio, a partir de 10h30, no Plenário da Câmara Municipal, vai ser realizada a Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimentos fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2026.

Saquarema

As equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos estão atuando diariamente na recuperação das vias, realizando serviços de manutenção e recomposição asfáltica para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para motoristas e pedestres. Nesta semana, os trabalhos começaram na Rua São Gonçalo, no bairro do Boqueirão! A ação faz parte do compromisso da Prefeitura em manter as ruas em melhores condições de tráfego, atendendo às demandas da população e promovendo melhorias na infraestrutura urbana.

Búzios

O Ministério Publico pedıu a justiça autorızação para busca e apreeenssão na prefeitura de Búzios em ação para proteger o Brejo da Rasa, também conhecido como Lagoa da Rasa. O MP vê indídios de degradação ambiental, ocupações irregulares, intervenções em área protegida e omissão do governo Alexandre Martins. A medida tem o objetivo de impedır o agravamento da destruição e assegurar a recuperação da area já afetada. Na ação o MP requer a paralisação imediata de obras e de novas intervenções, a retirada ou desativação de tubulações de efluentes e a manutenção dos embargos já firmados. O Ministério Público justifica o pedido de busca e apreensão na prefeitura diante da demora das respostas apresentadas pelo município ao longo do Inquérito Civil. Esses documentos, de acordo com o MP,, sao essenciais para identificar responsáveis e definir medidas de reparação.

Arraial do Cabo

O agente da Guarda Ambiental Raphael Siqueira, o Catatau, e o o parceiro Eduardo Sutero, foram os grandes campeões dos 21 quilômetros da etapa de Arraial do Cabo.