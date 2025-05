O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 26

No último domingo (25), a Araruama Literária viveu um de seus momentos mais marcantes com a presença do historiador, escritor e um dos mais influentes pensadores da atualidade, Leandro Karnal. Em uma palestra memorável, com o tema “Literatura e Humanismo: a formação do cidadão pela palavra”, Karnal atraiu uma multidão à Tenda Principal do evento, que ficou completamente lotada, e à frente do telão localizado na lateral da tenda, para que as pessoas que estivessem na Praça Menino João Hélio, também pudessem assistir à palestra. Em uma palestra envolvente e marcada por momentos de emoção e humor refinado, Karnal defendeu a literatura como um pilar essencial na construção de uma sociedade mais ética, justa e consciente. “Os filhos têm que ver vocês lendo. Não há nada mais poderoso do que um pai lendo para uma criança, mas nunca forçando. A leitura é uma ferramenta contra o crime e o preconceito”, afirmou, sendo intensamente aplaudido.

São Pedro da Aldeia

Em menos de 5 meses de trabalho, o vereador Jean Pierre dá um show de gestão a frente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. O vereador pagou inúmeras rescisões trabalhistas deixadas por gestões anteriores, que juntas somam mais de meio milhão de reais, mostrando com isso que é um grande defensor dos direitos do servidor. E pensando em economia, o vereador tem usado menos que o percentual permitido com gastos com pagamento de salários, objetivando implementar esses recursos em projetos que fortalecem a atividade legislativa. Para complementar, o vereador está sendo o primeiro presidente desde os inícios dos anos 2000 a pensar em promover um CONCURSO PÚBLICO para a câmara, já abrindo um processo administrativo para que o edital seja publicado ainda esse ano. Jean vem se mostrando como uma ponta de esperança na política de São Pedro da Aldeia, buscando trabalhar com justiça e planejamento.

Cabo Frio

A Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio realizou uma operação para impedir a consolidação de uma construção irregular dentro do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, área de proteção integral do município. O responsável foi imediatamente notificado a paralisar a construção, que ainda estava em fase inicial. A área já possui uma açao demolitora em curso, o que proibe qualquer nova edificação tanto dentro do parque quanto no seu entorno, conhecido como Chavão. Na manhã de sábado, os agentes retornaram ao local para verificar o cumprimento da notificação e constataram que a obra havia continuado. Houve tentativa de simulação de moradia, mas os fiscais chegaram antes que a edificação fosse concluída e habitada. A construção fo demolida no ato, seguindo recomendação do Ministério.

Arraial do Cabo

João Fernando Accioly, o Ratinho, e Patricia Melo foram os grandes campeões da etapa Arraial do Cabo da WTR disputada ontem. Eles venceram a prova de 30 quilômetros Ratinho conquistou a vitória no masculino com o tempo de 2 horas, 14 minutos e 54 segundos. Patrícia venceu na categoia feminina com 2 horas 51 minutos e 32 segundos.

Saquarema

“Festival Sun, Sound & Soul” vai agitar Saqaurema nio feriado de corpus Christi. O evento, inspirado no Festival Som, Sol e Surf de 1976, vai acontecer no Campo de Aviação com capacidade para 15 mil pessoas e além de celebrar o estilo de vida do surte, vai anteceder a etapa do mundial de Surfe, entre 21 e 29 de junho. o espetáculo é uma iniciativa da WSL em parceria com a estival Sun, coos dd soul terá shows de File Ret, Toni Garrido convidando Gabi Melim além da banca local Indio e Tribo do Reggae. Os ingressos são limitados e deverão ser retirados a-través da plataforma Zig, a partir de hoje. De quebra, o show ainda terá uma missão solidária, já que a organização do festival pede que as pessoas doem um quilo de alimento.

Iguaba Grande

Nossa cidade está em clima de festa, e preparamos uma programação incrível para celebrar essa trajetória marcada por cultura, desenvolvimento e muitas conquistas. Venha conferir: Sexta-feira (06/06)

21h – Banda Biometrio

23h30 – Nando Reis

Sábado (07/06)

21h – Catia Valois

23h30 – Di Propósito

Domingo (08/06)

21h – Banda Rabuja

23h30 – Diego e Victor Hugo

Segunda-feira (09/06)

19h – Zery Magdiel

21h – Mattos Nascimento

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, segue com os trabalhos de manutenção e recuperação de vias da cidade. Nesta semana, as equipes estão atuando no bairro do Rio Seco. A Operação Tapa Buracos busca dar mais segurança para motoristas e pedestres, além de melhorar a mobilidade em toda a cidade. Os trabalhos acontecem nas vias com maior fluxo de veículos e que demandam maior reparo da Prefeitura. Durante a ação, os profissionais fazem a retirada do pavimento comprometido e atuam na recuperação do solo, para seguir com novo asfaltamento. As equipes também contam com o apoio de maquinário e os trechos interditados são devidamente sinalizados. A Operação Tapa Buracos seguirá em todo o Município, priorizando as vias públicas de maior porte e seguindo cronograma de serviços da Secretaria Municipal de Transporte. Caso a população queira solicitar o serviço, basta abrir chamado pelo aplicativo Colab. O app é gratuito e está disponível nas plataformas IOS e Android.