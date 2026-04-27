O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27





Araruama

Os royalties do petróleo ocupam um papel central na sustentação de políticas públicas e projetos educacionais em vários municípios do Rio de Janeiro. Em Araruama, na Região dos Lagos, esses recursos são hoje uma das bases de financiamento de serviços, aquisição de materiais e programas que impactam diretamente na educação, na economia local e na qualidade de vida da população. Entre as iniciativas mantidas com recursos dos royalties estão, por exemplo, a compra de material educativo e esportivo, uniformes escolares, kit escolar, o programa Araru Aprender +, instrumentos musicais, alimentos para a merenda escolar, além do pagamento de combustíveis e energia elétrica, entre outros.A prefeita, Daniela Soares, destacou a importância dos royalties para a manutenção desses serviços e investimentos fundamentais no município. “Os royalties do petróleo têm um papel essencial para que o município consiga manter investimentos importantes em diversas áreas, principalmente na educação. Esses recursos ajudam a garantir alimentação escolar, uniformes, materiais pedagógicos, transporte, além da manutenção de serviços essenciais que impactam diretamente a vida da população. É um investimento que chega às famílias, fortalece os serviços públicos e também movimenta a economia da cidade”, afirmou a prefeita.

Arraial do Cabo

A Feira Turística e Cultural do Xaréu comemorou, no sábado (25), seu terceiro aniversário com uma programação especial na Praça da Bíblia, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. O evento reuniu moradores e turistas em uma noite marcada por música, gastronomia, artesanato e homenagens. A abertura ficou por conta da cantora Paula Soul, que animou o público com um repertório que passeou por sucessos do cancioneiro brasileiro, transitando entre o samba e o pop rock. Na sequência, subiu ao palco o cantor Sylvinho Blau Blau, que levou o público a uma viagem nostálgica com grandes sucessos dos anos 80. Entre as apresentações, três expositoras que participam desde a primeira edição da feira – Ellen Souza, Larissa Gomes e Flávia Praxedes – foram homenageadas no palco pelos serviços prestados ao evento. De acordo com o secretário de Turismo, Junior Chuchu, a feira representa uma importante política pública voltada à valorização cultural e ao desenvolvimento econômico do município.

Cabo Frio

O Festival do Oceano, promovido pelo Instituto Mar Sem Lixo, em Cabo Frio, previsto para junho, em comemoração ao mês do Meio Ambiente, foi adiado para os dias 11, 12 e 13 de setembro. A mudança de data ocorre em respeito ao luto dos diretores da ONG, que perderam a filha em janeiro, e desde então buscam forças para seguir com o projeto. Durante os três dias serão promovidas ațividades ligadas ao meio ambiente, educação, esporte, cinema e inovação. Também haverá uma uma Feira Náutica e ações voltadas à moda sustentável e inclusiva. O presidente do Instituto Mar Sem Lixo, Roberto Ramos, disse que o Festival do Oceano nasce com o propósito de provocar transformação. Ele lemba que , o oceano sempre esteve no centro das celebrações, como as festas do camarão, da sardinha e dos frutos do mar, que fazem parte da cultura e da economia da região.

Arraial do Cabo

A administração do Condomínio Pontal do Atalaia anunciou que vai fixar, em local visível na portaria, informativos com os valores oficiais dos serviços de táxi para o acesso às Prainhas. O objetivo da medida é garantir a clareza e evitar cobranças abusivas contra turistas e visitantes. A decisão surge em um momento de transição logística no local. Com a proibição total do estacionamento de veículos particulares de visitantes em áreas do Parque Estadual da Costa do Sol a partir de primeiro de maio o transporte por táxis e aplicativos será a principal via de acesso para quem deseja conhecer o local. O desembarque de barcos de turismo na areia das Prainhas está suspenso (incluindo botes) assim como a entrada de coolers, bolsas térmicas e recipientes de vidro nas embarcações que saem da Marina dos Pescadores e Praia dos Anjos.



Búzios

Acontece nesta terça-feira (28), na Câmara Municipal, uma reunião para tratar do caso Rio Una. Na quarta-feira (29), será a audiência pública com técnicos, moradores e autoridades. A iniciativa é do vereador Anderson Chaves.

São Pedro da Aldeia

Rola na Praça do Canhão de São Pedro da Aldeia que o ex-vereador André de Gilson foi visto na UPA de Cabo Frio, em atendimento médico. Segundo o Sombra, o marido de Dona Mislene tem andado muito nervoso. Que coisa!

Iguaba Grande

O vereador Alan Rodrigues, completou mais uma primavera e, segundo informações, quem bancou o churrasco e o bolo foi o amigo Luciano Silva. É amizade pra mais de metro. Na cidade e fora onde tá um, tá o outro. Amigos para sempre.

Saquarema

O Country Fest está chegando com tudo em Saquarema! Serão três dias de muita música, energia e grandes atrações no Parque de Exposição de Sampaio Corrêa. A programação está imperdível, reunindo nomes de destaque do cenário nacional e talentos que vão animar o público do início ao fim. Prepare o chapéu, reúna a família e os amigos e venha viver essa experiência cheia de tradição, cultura e entretenimento!