O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 28

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho e Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano (SEPOL), vai promover mais uma edição do Programa Laços – SEPOL no seu bairro. A ação acontecerá no dia 1º de agosto, das 9h às 15h, na Escola Municipal Celina Mesquita Pedrosa, em Iguabinha. Com a participação integrada das secretarias de Educação e Saúde, a iniciativa tem como objetivo principal atender às condicionalidades do Programa Bolsa Família. A presença da população é fundamental para evitar bloqueios, suspensões ou cancelamentos do benefício. Por isso, é essencial que os moradores de Iguabinha aproveitem a oportunidade para regularizar a situação e manter o acesso ao programa. A ação oferecerá uma série de serviços gratuitos, como emissão de documentos, segunda via da certidão de nascimento e reconhecimento de paternidade, além de atendimentos de saúde, incluindo aferição de pressão, verificação de glicemia, vacinação, pesagem para o Bolsa Família e cuidados odontológicos, como aplicação de flúor e orientações sobre escovação. Na área social, serão realizados atendimentos para atualização e inclusão no Cadastro Único, oficinas promovidas pelo CRAS e serviços voltados à comunidade, como manicure, barbeiro, trancista e design de sobrancelhas. As crianças também terão espaço garantido com brincadeiras, brinquedos infláveis e animação com a Tia Carol. A SEPOL ressalta que para realizar o cadastro ou a atualização no Cadastro Único, é necessário apresentar os seguintes documentos de todos os membros da família: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, carteira de trabalho física, título de eleitor e declaração escolar atualizada do ano vigente (para integrantes entre 4 e 21 anos). A Prefeitura reforça a importância da participação dos moradores de Iguabinha nessa ação, que tem como foco garantir o acesso a direitos, fortalecer os vínculos sociais e promover cidadania.

Saquarema

O ex-deputado Paulo Mello, alvo na sexta-feira de uma operação de busca e apreensão do Ministério Público acusado de integrar uma organização criminosa voltada a exploração de caça-níqueis e a lavagem de dinheiro usou uma rede social para se dizer surpreendido e perplexo. O ex-deputado disse que jamais teve envolvimento ou qualquer tipo de acordo com grupo de caça-níqueis e frisou que o que mais o surpreendeu que a operação tenha se baseado em denuncias anônimas que circulam na pessoa conhecida como”advogada do mal”. Paulo Mello disse ainda que um dos alvos da operação é um ex-candidato a vereador que integra o grupo do maior adversário político dele em Saquarema. O ex-deputado lamentou e disse que confia plenamente no Ministério Público e estará sempre a disposição para as explicações que se fizerem necessárias.

São Pedro da Aldeia

O prefeito do Rio Eduardo Paes, pré candidato ao governo do Estado, visitou a Região dos Lagos no sábado e se encontrou vários políticos. O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, comprou até roupa nova para o encontro.

Arraial do Cabo

O secretário de Educação de Arraial do Cabo Bernardo Alcântara é o aniversariante desta segunda-feira. Segundo informações, ele recebeu vários amigos na secretaria incluindo o prefeito Marcelo Magno e vice Diego de Marcelo, que cataram parabéns com direito a bola e muitas emoções. Parabéns!

Búzios

Mirinho Braga, ex-prefeito de Búzios, também foi visitado pelo prefeito do Rio. Aliás, foi outro que comprou roupa nova para o encontro. Eduardo Paes é pré- candidato ao governo do Rio de Janeiro. Começou a corrida pré eleitoral.

Cabo Frio

O vice-prefeito de Cabo Frio, não esteve com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, mas após a vinda dele a Região dos Lagos, aproveitou para curtir uma postagem de Eduardo Paes, já no Rio com a família. Na prefeitura não se falava em outra coisa.

Iguaba Grande

Os municípios da Região dos Lagos contabilizaram de janeiro a julho, só de royalties repassados pela Agência Nacional de Petróleo a cifra bilionária de pouca mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Coube ao município de Iguaba Grande o valor de 117 milhões. Iguaba tá podendo.