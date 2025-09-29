O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 29

Araruama

O vereador Amigo Valmir abriu as portas de sua residência para festejar o aniversário da prefeita Daniela Soares. Valmir não economizou e bancou de cachorro quente a bolo de aniversário. A deputada federal Daniela de Vaguinho e os vereadores Luiz do Táxi, Lineker e Carlos Russo, também secretário de Meio Ambiente, cantaram parabéns para a prefeita. Mais de mil pessoas prestigiaram o evento.

Búzios

O Conversa Fiada Podcast lançou uma pesquisa sobre pré candidaturas no município e vem dando o que falar. Por enquanto, só dois nomes estão aparecendo. Rafael Braga e Victor Santos, atual presidente da Câmara, mas tem mais nomes na lista de prefeitaveis. Lacerda promete breve terá mais para agitar o município.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou uma reunião com representantes de diferentes instituições para tratar da criação da Unidade de Conservação (UC) da Ilha dos Macacos, localizada no bairro São Mateus. O objetivo é transformar o perímetro de cerca de 500 hectares em Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), promovendo a preservação ambiental de espécies ameaçadas e, ao mesmo tempo, integrando a agricultura familiar ao uso da terra de forma sustentável. A reunião contou com a participação dos secretários de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, e de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, junto ao chefe de setor de Agricultura, Gilcimar do Vale, assim como de representantes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio). Também estiveram presentes, os presidentes dos Assentamentos Ademar Moreira e Emiliano Zapata, que acompanharam toda a apresentação.

Cabo Frio

O Ministério Público Federal notificou a prefeitura de Cabo Frio e a COMSERCAF sobre o acúmulo de lixo na faixa de areia da Praia do Forte produzido pelos barraqueiros e nas dunas e restinga devido a ação dos ventos. O governo e a autarquia tem prazo de quinze dias para informar ao Procurador da República, Leandro Mitidieri, as medidas adotadas para remoção do lixo acumulado nas proximidades do Forte São Matheus, no Bolsão da Juju e e nas dunas restinga da Praia das Dunas. O MPF quer que a prefeitura informe, também, as medidas para que os barraqueiros mantenham limpa a área de trabalho. Decreto do prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho, que disciplina o uso das praias estabelece que cada comerciante deverá manter, no mínimo, três lixeiras grandes em sua área de atuação; uma lixeira pequena ou saco de lixo em cada mesa e garantir o acondicionamento e a destinação final do lixo bem como a limpeza do local an término do dia.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande quer viabilizar, junto ao governo do Estado, a construção de um Hospital no município. O projeto foi apresentado semana passada a Secretaria de Estado de Saúde. A unidade terá capacidade para 69 leitos, incluindo UT, maternidade e pediatria. O novo Hospital contará, ainda, com um Centro de Imagem, equipado com tomografia, Ra1o-x e ultras-sonografia, além de oferecer parto humanizado, diversas especialidades médicas, laboratório de análises clínicas, farmácia e uma agência transfusional. O vice-prefeito Marciley Lessa disse que o Hospital vai desafogar o atendimento nas unidades e ampliar o acesso da população a diferentes níveis de complexidade, desde o atendimento ambulatorial até a internação em UTI. A nova unidade também será fundamental para descentralizar os serviços da região, reduzindo a necessidade de deslocamento dos pacientes para municínios vizinhos.

Arraial do Cabo

O artista plástico Ivan Cruz será o grande homenageado do LiterArraial 2025, a Feira Literária de Arraial do Cabo. O festival será realizado de quarta a sábado, em frente ao estádio Hermenegildo Barcellos e a Praça Vitorino Carriço. O Liter Arraial terá como tema “É tempo de Brincar” Ivan Cruz e reconhecido por mais de 40 anos de carreira dedicados à valorizacão da infância e do brincar.