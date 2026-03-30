O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 30



Arraial do Cabo

As Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, estão na final do Prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro, promovido pelo Estadão, na categoria Praia do Sudeste. A premiação reconhece os principais destinos e iniciativas do setor turístico em todo o país, valorizando locais que se destacam pela beleza natural, infraestrutura e experiência oferecida aos visitantes. Conhecidas pelas águas cristalinas em tons de azul intenso, areia branca e paisagem preservada, as Prainhas são um dos cartões-postais mais emblemáticos da Região dos Lagos e um dos destinos mais procurados por turistas nacionais e internacionais. A cerimônia oficial de premiação será realizada no dia 23 de abril, no Wish Foz do Iguaçu Resort, reunindo representantes dos destinos finalistas de todo o Brasil. As Prainhas do Pontal do Atalaia concorre com a Praia de Lopes Mendes, na Ilha Grande.

Búzios

A prefeitura de Búzios mobilziou uma força-tarefa neste domingo para limpar as praias da cidade que amanheceram com grande quantidade de gigogas espalhadas pela faixa de areia, especialmente na Rasa, Manguinhos, Canto, Azeda e Azedinha, João Fernandes e Fernandinho. Apesar de não ser poluente, o acúmulo das gigogas compromete o aspecto visual das praias e pode causar transtornos a moradores e turistas. Segundo a Preteitura, a presença da vegetação está possivelmente relacionada à abertura de alguma lagoa em municípios vizinhos, o que aliados a força da maré contribui para o deslocamento das plantas.

Araruama

Um sistema de transporte público aquaviário que vai interligar os sete municípios da região dos Lagos através da Lagoa de Araruama. O projeto vem sendo discutido com prefeitos e secretários.

Cabo Frio

A Justiça do Rio negou recurso movido pelos responsáveis do Shopping Park Lagos, para tentar garantir a realização de shows de grande porte na área do seu estacionamento. O shopping pode ter que pagar até R$ 50 mil em multa por apresentação cașo descumpra a decisão. A notícia, divulgada pelo colunista de O Globo Anselmo Góis revela que para os desembargadores do Tribunal de Justiça o fato de o shopping ficar em uma região residencial torna o espaço incompatível com eventos desse porte. Apesar do veto, a decisão não impede a realização de eventos culturais de menor escala, desde que devidamente licenciados pelo poder público e de acordo com os limites legais de emissao de ruído. O shopping argumentava que os grandes eventos tem carater esporadico. No entanto, a análise processual identificou uma agenda recorrente e pré-definida de shows no Park Lagos e talta de isolamento acústico adequado no espaço do estacionamento.

Iguaba Grande

Três vereadores amanheceram o dia na porta da prefeitura de Iguaba Grande. O Sombra ficou curioso ao ver na fila os vereadores Alan Rodrigues, Luciano Silva e Renatinho da Saúde. Porque chegaram tão cedo para visitar o prefeito Fábio Costa? Mistério!

São Pedro da Aldeia

Servidores da Secretaria de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia participaram da inauguração do programa “Mulher Mais Segura”, realizada no município de Cachoeiras de Macacu. A ação reuniu representantes de diferentes cidades fluminenses e reforçou a atuação integrada no enfrentamento à violência contra a mulher. Representaram o município aldeense o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Leandro Oliveira, a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Rosana Andrade, e o GCM Ruan Martins. O programa Mulher Segura garante acompanhamento às vítimas de violência doméstica com medidas protetivas.