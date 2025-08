O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 01

Araruama

Na manhã desta terça-feira (29), a prefeita Daniela Soares recebeu a equipe técnica da Secretaria de Estado da Polícia Militar para dar continuidade ao projeto de implantação de um Batalhão da PM no município de Araruama, uma importante ação no fortalecimento da segurança pública local. Foi realizada uma visita técnica com a presença da tenente-coronel Karla Queirós, diretora de Engenharia da Polícia Militar. A inspeção marca mais um passo concreto rumo à instalação do tão aguardado batalhão no município. A reunião reforça os avanços iniciados na semana passada, quando a prefeita esteve no Quartel General da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, a prefeita se reuniu com o secretário de Estado da PMERJ e comandante-geral, coronel Menezes, para tratar diretamente da viabilização do projeto. A criação do batalhão em Araruama representa um passo estratégico para ampliar a presença das forças de segurança na cidade, contribuindo para a proteção da população, a agilidade no atendimento das ocorrências e o combate mais efetivo à criminalidade. “Estamos empenhados em garantir mais segurança e tranquilidade para os araruamenses. Seguimos trabalhando com responsabilidade e diálogo para tornar esse projeto uma realidade”, destacou a prefeita.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, informa que está aberto o período de recadastramento para o Programa de Transporte Universitário, referente ao segundo semestre de 2025. Os estudantes já inscritos devem se apresentar até o dia 11 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento será realizado na sede da secretaria, localizada na Rua Bernardino Viana, nº 108 – Praia Grande.

Iguaba Grande

Prepare-se para viver uma experiência inesquecível no Wine & Jazz, que acontece de 8 a 10 de agosto no Mirante Dona Célia! Serão mais de 20 atrações musicais, com grandes nomes do jazz nacional e internacional, covers de lendas como Elton John, Tina Turner, Elvis Presley e Mick Jagger, além de apresentações instrumentais e muito blues! Os destaques internacionais ficam por conta de: Lorenzo Thompson e Claudette King, filha de B.B. King, que prometem emocionar o público de Iguaba!

Saquarema

Entre os dias 28, 29 e 30 de agosto, a Prefeitura vai realizar a mais uma edição da Mostra de Dança. O evento, não competitivo, será realizado no Centro de Eventos, e englobará variadas modalidades de dança, como ballet clássico, jazz e danças moderna, contemporânea, de salão, flamenca, cigana, urbanas e gospel. Com o sucesso consecutivo das primeiras edições, a última mostra teve 248 bailarinos e 112 escolas de dança. Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências artísticas dos participantes, a mostra gera cada vez mais visibilidade e oportunidade para artistas e grupos de dança.

Búzios

Flavia Monteiro não é mais a delegada de Buzios. Ela se despediu do comando da unidade ontem depois de sete meses no cargo. Lauro Coelho, assume a titularidade da 127 DP. O novo deleggado já atuou como adjunto em Cabo Frio mas comandou a DP cabista. Lauro Coelho ficou à frente da 132 DP por cerca de dois anos, período em que conduziu operações contra milícias e crimes ambientais. Em Cabo Frio, autoui nno combatre a roubos e furtos. Ele ainda não assumiu. oficialmente a titularidade da unidade de Búzios. Flávia Monteiro disse se despede de Búzios com o coração apertado, mas cheio de gratidão por tudo o que fez.

São Pedro da Aldeia

Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, e os todos os onze réus acusados de envolvimento no assassinato do trader Wesley Pessano Santarem vão a juri sopular. A Quarta Câmara Criminal do Tribuinal de Justiça recusou ontem, por unanimidade recurso da defesa e mantiveram a decisção do juiz de São Pedro da Aldeia. Os advogados dos acusados alegaram parcialidade do Juízo adense e ilegalidade na quebra de sigilo telefônico de um dos denunciados, Edson da Costa Marinho, para anular a setença de pronúncia que estabeleceu que os reus sejam levados a júri popular. A Desembargadora Kelatora Marcia Perrini Bodar ressalta que o Magistrado aldeeense simplesmente transcreveu e destacou elementos concretos extraídos das provas dos autos e que as provas são suficientes para admitir a acusação e submeter os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Cabo Frio

A partir do dia 1º de agosto, a pesca de peixes na Lagoa de Araruama estará proibida durante o período de defeso, que segue até 31 de outubro. Para garantir o cumprimento dessa norma, a fiscalização será intensificada pela Guarda Marítima e Ambiental e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Clima de Cabo Frio. A medida é regulamentada pela Portaria Interministerial MPA/MMA nº 362, de 31 de outubro de 2024, e tem o objetivo de proteger a reprodução dos peixes e crustáceos locais, garantindo a sustentabilidade da pesca na região. Durante esse tempo, está proibida qualquer tipo de pesca na lagoa, seja artesanal, profissional ou esportiva. Na primeira semana, a fiscalização terá caráter educativo, com orientações aos pescadores e frequentadores da lagoa. A partir da segunda semana, a fiscalização será mais rigorosa, e quem descumprir a proibição poderá sofrer sanções legais. O respeito ao período de defeso é importante para preservar as espécies e garantir a continuidade da pesca de forma equilibrada e responsável.