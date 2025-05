O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 02

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, acabou com a isenção no pagamento de estacionamento rotativo para moradores de Cabo Frio proprietários de veículos emplacados na cidade. Decreto publicado na edição de quarta-feira do Diário Oficial Eletrônico isenta carros do município apenas nas duas primeiras horas. A tarifa de estacionamento após o período será de R$ 10 em Lonas Comercias e de Serviços e R$ 15 nas vagas das Zonas Turísticas e de Orlas pelo período de 12 horas. A tarifa para o estacionamento rotativo para quem não tem carro com placa da cidade foi estipulada em R$ 20 em áreas comerciais e urbanas, e, R$ 25 Reais nas vagas na Orla, pelo período de 12 horas. O decreto também estabelece que o pagamento da tarifa não responsabiliza o município por acidentes, furtos, roubos ou danos de qualquer espécie que os veículos sofram estacionados.

São Pedro da Aldeia

A Lagoa de Araruama, em São Pedro da Aldeia, vai ser palco do maior evento aberto de barcos à vela da Região dos Lagos: a Segunda Regata Trans Araruama, que acontece no dia 10 de maio. A largada sera Praça Hermogenes Freire da Costa (Praça das Águas) a partir das dez da manhã. A competição é organizada pela Associação de Velejadores da Lagoa de Araruama (AVELA) com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer e da Secretaria de Turismo. Os interessados em participar da regata devem realizar a inscrição on-line, na página da associação. A competição será disputa em 23 categorias de embarcações à vela, além de kitesurf, windsurf e wingfoil. A chegada será na Praia das Virtudes, em Praia Seca Araruama, totalizando 17 milhas náuticas.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo anunciou os shows de aniversário da cidade e como adiantou o jornalismo da Litoral FM João Gomes e Belo são as principais atrações da festa de 40 anos de emancipação política administrativa da cidade. João Gomes abre as comemorações no dia 12. O cantor Belo se apresenta no dia 13.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou por unanimidade (sete votos a zero em sessao extraordinária, o projeto de Lei que autoriza o prefeito Alexandre Martins a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22 milhões 690 mil. O projeto foi o pivô de uma crise entre os dois poderes após o cancelamento da etapa estadual do Moto-croos na cidade semana passada. A abertura de crédito suplementar, de acordo com o prefeito é para pagamento de uma série de despesas, entre elas, o aluguel e manutenção de imóveis, de veículos, combustível, além do aluguel social, eventos, sistema de monitoramento, serviços de saúde e pavimentação de ruas. O governo, em nota, lembra que no final final do ano passado, os vereadores estabeleceram apenas 5% de limite de remanejamento orçamentário, o que obriga o Executivo a submeter praticamente todas as ações e realocações de recursos à autorizacão da Câmara.

Araruama

O segundo distrito de Morro Grande, em Araruama estava em festa nesta quinta-feira (01), com a inauguração do Cras e da quadra com piso sintético. A prefeita Daniela Soares também deu início ao asfaltamento do Centrinho de Morro Grande. Vários secretários vereadores, foram ao evento. Aridinho, Carlos Russo, Nelsinho do Som e Tyago Moura, que chegou atrasado e de cabelo em pé. A cerimonialista, trocou os nomes dos vereadores e mandou em alto e bom som. O vereador Aparício não perdeu tempo e gritou: “eu também sou de Deus. Que coisa”!

Iguaba Grande

O vereador Renatinho da Saúde festejou e muito seu aniversário na última quarta-feira (30). A esposa, Ester Araújo, e amigos preparam uma grande surpresa em um restaurante de Iguaba com mais de duzentas pessoas. O nobre vereador tá emocionado até agora.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está fazendo os ajustes finais na nova creche de Itaúna! O espaço, que foi erguido na Avenida São Rafael, recebeu o nome de Creche Municipal Maria Rosa dos Santos. Com capacidade para atender até 100 crianças, a nova creche possui 5 salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer, e jardins sensoriais. Construída no sistema modular, a creche utiliza peças pré-moldadas que oferecem mais rapidez e eficiência durante o procedimento de edificação. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a previsão de entrega da construção da unidade será neste mês de maio. Logo após o término das obras, as equipes da Secretaria Municipal de Educação começarão a preparar o espaço para receber os novos alunos.