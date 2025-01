O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03

Búzios

A crise política entre o prefeito de Búzios Alexandre Martins e vereadores da base que se rebelaram contra o governo ganhou um novo capítulo, ontem, um dia depois do grupo rebelde derrotar o candidato do prefeito e assumir não só a presidência, mas o controle de todas as comissões permanentes da Câmara. A reposta do governo veio com a nomeação de Marcus

Vallerius da Silva, que deixa o Comando da Secretaria de Governo, para ocupar a secretaria de Saneamento e Drenagem.

Cabo Frio

A direção do SEPE Lagos vai encaminhar ao Ministério Público, na próxima segunda-feira, o relatório entregue ao sindicato pelo ex-secretário de Educação de Cabo Frio, Rogério Jorge que revela desvios milionários do governo de Magdala Furtado.

Araruama

Na quarta-feira (1º), a Câmara Municipal de Araruama realizou a cerimônia de posse dos eleitos no pleito de 2024, marcando o início de uma nova gestão no executivo e legislativo municipal. A prefeita Daniela de Lívia (MDB), a vice-prefeita Verônica do Café Capri (NOVO) e os 17 vereadores eleitos assumiram oficialmente seus cargos em uma solenidade que simboliza o fortalecimento da democracia local. Durante a sessão, presidida pelo vereador mais velho, Amigo Walmir (REP), ocorreu a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2025-2026. O destaque foi a eleição de Magno Dheco (MDB) como presidente da Casa Legislativa, tornando-se o primeiro negro a ocupar o cargo em 146 anos. Essa conquista reforça a importância de ampliar a representatividade em espaços de poder e abordar pautas raciais com seriedade. Para as vice-presidências, foram escolhidos os vereadores Thiago Pinheiro (MDB) e Amigo Walmir (REP). Nos cargos de 1º e 2º secretários, Thiago Moura (CID) e Roberta Barreto (MDB) foram eleitos.

São Pedro da Aldeia

. O projeto “Feira de Arte, Moda e Dialogos Afro-Cultu do terreiro Ilê Asé Oju Omi, de São Pedro da Aldeiafoi selecionado no Edital Mãe Gilda de Ogum, pioneiro no Brasil, fruto de uma parceria entre o Ministérios da Igualdade Racial e da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz.O trabalho foi o único aprovado na Baixada Litorânea.A proposta é direcionada à capacitação de mulheres negras de comunidades tradicionas de terreiro, focando na formação dentro da cadeia produtiva da moda.O projeto reúne cinco ações principais que culminarao na realização da primera Feira Atro e Indígena de São Pedro da Aldeia. As atividades incluem: oficinas de moda de terreiro e biojoias conduzidas por mulheres do terreiro; debates sobre igualdade de gênero e combate a violência doméstica, fortalecendo o protagonismo feminino. As inscrições para as opficianas serão abertas em breve

Arraial do Cabo

O PROCON de Arraial do Cabo está alertando que se você está enfrentando uma queda de energia, saiba que a empresa responsável tem, por lei, até 24 horas para restabelecer o fornecimento, conforme a Resolução nº 414 da ANEEL. Se esse prazo não for respeitado, é direito do consumidor registrar sua reclamação e buscar soluções. Você pode procurar o Procon de Arraial do Cabo para formalizar sua denúncia. Basta levar o número do relógio de energia e o documento de identificação do responsável pelo imóvel. O Procon fica localizado na Rua Leonel de Moura Brizola, s/n, próximo à rodoviária.

Iguaba Grande

A saúde de Iguaba Grande começa o ano de 2025 com uma importante conquista. A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de saúde, recebeu nesta sexta-feira (03) duas novas ambulâncias para dar suporte ao atendimento dos pacientes agendados pela subsecretaria de transporte e da UPA. Os veículos são do modelo básico, podendo ser equipados para serem uma UTI Móvel, de acordo com a necessidade dos pacientes.