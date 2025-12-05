O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 05



Araruama

A magia do Natal toma conta de Araruama a partir desta sexta-feira, 05, com a abertura oficial da Casa do Papai Noel na Praça Antônio Raposo, no Centro. O espaço, que já se tornou tradição no calendário natalino da cidade, promete encantar moradores e visitantes com uma ambientação cuidadosamente preparada para transportar o público ao universo do Bom Velhinho. Decorada com enfeites, luzes e personagens natalinos, a casa é um verdadeiro cenário de fantasia, mas com charme de lar real. Móveis de verdade, detalhes afetivos e uma paleta vibrante de cores e brilho ajudam a transformar cada cantinho em uma experiência acolhedora, perfeita para registrar fotos e garantir memórias inesquecíveis. Após a abertura oficial, a Casa do Papai Noel ficará aberta à visitação do público de quinta a domingo, sempre das 18h às 22h. Nos dias festivos, os horários serão ajustados: dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o espaço funcionará das 16h às 19h; já no dia 25, as portas se abrem das 17h às 22h. A prefeita Daniela Soares destacou a importância da programação natalina como uma forma de fortalecer o espírito comunitário e proporcionar momentos especiais para as famílias araruamenses. “A Casa do Papai Noel é um símbolo do carinho que dedicamos à cidade. Queremos que cada criança, cada família, viva aqui um momento de magia, afeto e alegria. Esse ambiente foi preparado com muito cuidado para celebrar o que o Natal tem de mais bonito: a união e a esperança”, afirmou.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo prepara uma programação especial para este sábado (6), quando o atleta cabista Alexandre Pantoja entra em ação pelo UFC 323 para defender, mais uma vez, o cinturão da categoria peso-mosca. A luta, uma das mais aguardadas da temporada, será transmitida ao vivo na Praça do Cova, a partir das 20h. O evento esportivo está programado para começar por volta da 0h de domingo (7). O público poderá acompanhar o confronto entre Alexandre Pantoja e Joshua Van em um telão instalado especialmente para o evento. Antes da transmissão, haverá apresentação do cantor Rubinho, que abre a noite com música ao vivo e garante a animação do público.

São Pedro da Aldeia

Rola nos corredores da Câmara de São Pedro de que o vereador Jackson Souza anda bravo com alguns pares. O moço vem sendo marcado de perto por alguns vereadores. Paulo Santana dá o “bote” Márcio da Rua do Fogo, puxa a camisa e Pedro Abreu chega de “carrinho.” Coisa da Política!

Saquarema

A educação como ferramenta de transformação social foi o destaque nesta terça-feira, 2 de dezembro, na Capital do Surfe. A Prefeitura de Saquarema realizou a formatura de 500 alunos da rede municipal no Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD). O evento, que lotou o Centro de Eventos, celebrou o encerramento de um ciclo de ações preventivas contra as drogas e o bullying. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, instrutores da Polícia Militar e familiares, que vibraram com a entrega dos certificados. O programa é realizado semestralmente e disponibiliza aos participantes uma apostila de estudos fornecida pela Polícia Militar em parceria com a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A metodologia busca transformar cada estudante em um agente multiplicador de boas escolhas, capaz de resistir a pressões sociais nocivas e a prevenir bullying e uso de substâncias tóxicas.

Iguaba Grande

Iguaba Grande celebra a padroeira Nossa Senhora da Conceição neste fim de semana com uma programação que promete integrar fé cultura, esporte e lazer. Serão quatro dias de festa a partir de hoje em diversos pontos, na Praça Edyla Pinheiro.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio quer criar um bônus financeiro para guardas municiais que aprenderem drogas no município. O projeto do vereador André Jacaré não estabelece o valor do extra que deverá ser definido, caso o projeto seja aprovado pelo governo. O verador na justificativa do projeto lembra que estudos demonstram que políticas de incentivo aos agentes de segurança pública podem aumentar a eficiência no combate ao crime, promovendo maior engajamento e reforçando a cultura de resultados dentro das corporações. Jacaré frisa que em diversos municípios brasileiros, iniciativas semelhantes foram implementadas com êxito, resultando no aumento das apreensões de entorpecentes.

Búzios

Quem for flagrado consumindo drogas em espaços públicos de Búzios, além de prisão, estará sujeito a multa no valor de R$ 3 mil Reais. É o que estabelece Projeto de Lei aprovado pela Câmara na sessão desta quinta-feira. A proposta, de autoria do vereador Felipe Lopes, estabelece multa de 822 Unidades Padrão Fiscal do Município. Cada UPFM corresponde a R$ 3,70. A regra se aplica ao ato de fumar, injetar, inalar ou ingerir qualquer substância entorpecente ilícita ou que cause dependência fisica ou psíquica, conforme a legislação federal vigente.