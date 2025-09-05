O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 05

São Pedro da Aldeia

O PROCON de São Pedro da Aldeia vai promover, na próxima semana, entre os dias 10 e 12, em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, um mutirão de negociação de dívidas. O objetivo é facilitar acordos entre consumidores e credores, promovendo soluções amigáveis para regularização de débitos, evitando a judicialização de dívidas. A iniciativa que acontece entre as nove da manha e quatro da tarde na sede do orgao, no Centro, busca, anda, oferecer à população a oportunidade de negociar pendências financeiras com diferentes empresas, como Casas Bahia, Enel, Prolagos e Vivo. O diretor do PROCON aldeense, Arthur Reis, lembra que o mutirão celebra os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, aproximando o cidadão dos seus direitos e estimulando soluções que beneficiem ambas as partes na relação de consumo.

Araruama

Daniela Costa Dantas, advogada de 49 anos, e moradora de Araruama há mais de duas décadas, brilhou na grande final e se consagrou campea da décima-segunda temporada do Master Chef Brasil 2025 colocando o nome da cidade no topo da culinária nacional. A trajetória de Daniela no programa foi marcada por talento, criatividade e emoção. Na semifinal, a araruamense apresentou um prato autoral que arrancou elogios dos jurados: “Cavaquinha com Espuma Picante, molho ácido de erva-doce e Esferas de Cebolinha e Coentro”.’ A criação foi descrita como “digna de MasterChef”, garantindo sua vaga na grande decisão. Na final, Daniela enfrentou o barista carioca Felipe B. e conquistou os jurados com sua performance impecável, levando para casa um premio recheado: R$ 350 mil, bolsas de estudo, vale-presentes e em curso.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Serginho, participou, ontem, da sessão da Câmara e pediu o empenho dos vereadores para aprovação de dois projetos que classificou de extrema importância para superar o momento de queda de arrecadação dos royalties prevista para outubro, novembro e dezembro. Um dos projetos cria uma taxa anual de R$ 30 Reais para o cabofriense garantir a gratuidade no estacionamento. O prefeito anunciou para breve a licitação para o estacionamento Rotativo com a ampliação do número de vagas. O projeto vai gerar emprego e acabar com a flanelagem. O prefeito anunciou, também, projeto que prevê o perdão de 80% das multas de trânsito e estacionamento mediante doação de 10% do valor para entidade de tratamento de câncer e de dez por cento – podendo ser parcelado em 24 vezes – para o município com isenção de juros e multas.

Saquarema

Saquarema celebra a padroeira Nossa Senhora de Nazareth na próxima segunda-feira mas a programação da mais antiga festa religiosa do país, promete reunir moradores, turistas e fieis neste fim de semana marcado por devoção, cultura e confraternização. No sábado começa com uma procissao com biciletas que sal às oito da manha da Igrela Matriz em direção a Igreia de São José de onde retorna para a Praça Oscar de Macedo Soares para bênção das bicicletas. O Círio dos Jovens, às oito e meia da noite, sai da Martriz, após santa Missa com a réplica da imagem peregrina até a praça da Casa de Pedra onde acontece show do Pagode da Rainha. A procissão marítima, Cirio das Aguas, domingo, duas da tarde sai do Jardim em direção a Matriz com bênção das pescadores. Havera ainda, passeata da Sociedade Musical Santo Antonio de Bacaxá da Praça dos Pescadores a Praça da Matriz em comemoração ao 7 de Setembro.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que está oficializando a suspensão e possível rescisão do contrato com a empresa BK Instituição de Pagamentos, que prestava serviços para operacionalizar o programa Gira Renda Cabista. A decisão foi tomada pela Administração Pública após a veiculação, em nível nacional, de matéria jornalística que cita a investigação de diversas instituições financeiras, entre elas o BK. Diante do exposto, a Prefeitura buscou esclarecimentos e não obteve retorno da instituição sobre a garantia de continuidade do serviço. A Prefeitura está buscando soluções para manter o próximo pagamento do programa Gira Renda, referente ao mês de setembro, e tomando as medidas necessárias para assegurar a continuidade dos benefícios. Para outros esclarecimentos, o beneficiário deve procurar o CRAS de referência. A Administração Pública convoca os donos de estabelecimentos comerciais cadastrados no programa para que compareçam à sede do Gira Renda, na Rua Bernardino Vianna, das 8h às 12h e das 14h às 16h.