O SOMBRA: Tudo sobre a Política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 06

Cabo Frio

A paisagem da Praia do Forte, principal cartão postal de Cabo Frio, pode ganhar mais um penduricalho. Um indicação do vereador Milton Alencar – que não tem força de Lei – propõe ao pefeito Sérgio Luiz Azevedo, o Serginho, a construção de uma arquibancada na arena esportiva. A justificativa do vereador é aprimorar a infraestrutura da área destinada aos esportes de areia na Praia do Forte, um dos locais mais emblemáticos e de maior fluxo de público em Cabo Frio. O vereador avalia que a construção de uma estrutura no formato de escada-arquibancada é uma medida necessária e urgente que visa conciliar a necessidade de assentos para o público e a integração da arena ao calçadão. Milton Alencar lembra que a Praia do Forte é o palco principal de diversos eventos esportivos, incluindo Torneios de Beach Soccer, Futevôlei e Vôlei de Praia, além de programações de Verão que utilizam intensamente o espaço para diversas modalidades e aulas.

São Pedro da Aldeia

O preço da passagem dos ônibus municipais de São Pedro da Aldeia vai passar dos atuais R$ 2 Reais e 50 Centavos para R$ 3 Reais, um aumento e 20%. O percentual é mais de quatro vezes a inflação acumulada em 2025 que foi de 4,26, a menor alta anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor desde 2018. O projeto de lei que estabelece o aumento, de autoria do prefeito aldeense Fábio Carlos da Silva, o Fábio do Pastel, já ésțá na Câmara e vai passar pelas comissões para análise e emissão de parecer antes de ser encaminhando ao plenário para votações, o que só deve ocorrer depois do Carnaval. A lei estabelece assegura aos maiores de 65 anos, aos vigilantes sindicalizados e uniformizados, aos estudantes de primeiro grau uniformizados e aos menores de 06 (seis) a gratuidade dos transportes coletivos públicos municipais.

Iguaba Grande

Iguaba Grande

A Ilha dos Dinossauros está contratando. O parque țemático que será inaugurado em Iguaba Grande iniciou o processo de seleção de pessoal. Segundo a direção do parque, em vídeo divulgado no perfil oficial do empreendimento, serão abertas 500 vagas de empregos. Os interessados devem enviar currículumparao seguinte e mail: rhilhadosdinossauros@gmail.com. O candidato deve colocar no assunto o cargo desejado. A direção do Ilha dos Dinossauros alerta que esse é o único e-mail oficial para o recrutamento e frisa que Ilha dos Dinossauros não cobra nenhum valor para participar da seleção. Os dissonauros já estão a bordo de diversos navios vindo da China a caminho do Rio, entre eles, o Megalodonte um tubarão pré-histórico gigante que vai ocupar um tanque dentro do parque que vai ocupar uma área de 220 mil metros quadrados e tem previsão de inauguração este ano.

Búzios

A folia em Búzios será animada por 24 blocos que prometem um arrastão de alegria em diversos bairros da cidade, garantindo oito dias de folia, entre 11 e 21 de tevereiro.

Arraial do Cabo

Uma das oito lunetas de observação no lado direito do mirante “Flávia Alessandra” na Praia Grande, em Arraial do Cabo, foi alvo de vândalos. Não é o primerio ataque. O prato da base foi arrancado e a rosca interna do eixo de fixação danificada. O ataque deixou o equipamento completamente solto da estrutura de suporte. E mais: a abertura do conjunto, encontrou uma quantidade significativa de areia, jogada propositadamente dentro do aparelho. Técnicos avaliaram que a presença de sal na areia, associada a injlraçao de agua pluvial, contribuiu para a aceleraçao do processo de oxidação dos componentes metálicos, especialmente do rolamento.

Araruama

Nem a chuva atrapalhou. A orla do Centro de Araruama ficou tomada pelo público na noite desta quinta-feira (5), durante a abertura oficial do Record Sunset Rio. O evento, realizado pela Record Rio e totalmente patrocinado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, sem custos para o município, celebra os 167 anos de emancipação de Araruama e segue até domingo, dia 8. Com entrada gratuita, a primeira noite já deu o tom do que promete ser uma das maiores comemorações da história do município. A programação começou com o Trio Sal Doce, que se apresentou pela primeira vez em Araruama. O grupo trouxe ao palco um repertório leve, vibrante e cheio de brasilidade, misturando ritmos populares com arranjos modernos, conquistando rapidamente o público que começava a lotar a areia da orla. Na sequência, foi a vez da dupla Rosalu, que elevou ainda mais a energia da noite. Com carisma e interação constante, os artistas aqueceram o público para a chegada da grande estrela da abertura. Linda, vibrante e com uma energia estonteante, Cláudia Leitte “incendiou” o público e bagunçou geral ao som de grandes sucessos da carreira, como Extravasa, Largadinho e Beijar na Boca. O evento também atraiu visitantes de cidades vizinhas. A moradora de Cabo Frio, Juliana Souza, contou que veio para Araruama só para ver a cantora de perto. “Vim só para ver a Cláudia Leitte e me surpreendi com tudo. A organização está demais, o clima é maravilhoso e Araruama está linda. Valeu muito a pena”, afirmou. A prefeita Daniela Soares destacou a importância do evento para a cidade nos seus 167 anos. “É uma responsabilidade boa, que traz felicidade, alegria, energia, afinal de contas é o aniversário de Araruama e quem recebe o presente é a população. Quero deixar aqui o nosso agradecimento ao nosso governador, à Rede Record, por lembrar de Araruama e falar da nossa cidade, da nossa laguna, sobre o nosso turismo e sobre a nossa capacidade de receber as pessoas. Nós estamos todos muito felizes”, destacou a prefeita. A programação continua nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, data oficial do aniversário de 167 anos de Araruama, com grande show de Luan Santana, a partir das 21h, prometendo mais uma noite inesquecível na orla do Centro.