O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 07

Cabo Frio

O presidente da Cabofriense, Waldemir Mendes, adotou a cautela em relação a um movimento, nos bastidores, que articula o acesso a primeira divisão de três equipes já para a competição deste ano aumentando o número de participantes na Série A de 12 para 14 times. Waldemir disse que não tem nenhuma informação em relação a essa situação e frisou que prefere aguardar o pronunciamento da Federação de Futebol do Estado do Rio, o que ainda não aconteceu. Ele revelou também que não recebeu nenhuma convocação para falar a respeito mas disse que na próxima semana vai a federação de futebol, procurar saber se existe a possibilidade. O dirigente admite que seria ótimo se fosse confirmado. O movimento ganhou força após o rebaixamento do Bangu. A solicitação para o acesso de três equipes será apresentada no arbitral que define a tabela da Série A2 ainda sem data. A Segundona deve começar 17 de maio.

São Pedro da Aldeia

O derramento de esgoto nas praias lagunares de São Pedro da Aldeia será tema de uma reunião convocada pelo presidente da OAB do município e de uma audiência pública convocada pela Câmara municipal. O presidente da OAB, Neemias Lima e a presidente da

Comissão de Direito Ambiental Talita Mallman realizam reunião aberta, na próxima quarta-feira, 12 de março, a partir das dez da manhã, no auditorio da OAB, no centro, para discutir a poluiçãonas praias lagunares de São Pedro. A reunião contara coma participação da bióloga Alessandra Wasserman; da geóloga Cleuza Trevisan, além de representantes da associação de pescadores e de moradores. A audiência pública, na Câmara foi marcada a pedido do vereador Pedro Henrique Abreu para o dia 19 de março.

Arraial do Cabo

O município de Arraial do Cabo bateu recorde turistas neste Carnaval de 2025. O que se fala é que o empresários estão rindo a toa. Os proprietários de pousadas, hotéis e o comércio em geral só faturou. Isso significa mais emprego para os cabistas.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, completa mais uma primavera hoje. Segundo informações, Martins está ganhando presente desde da primeira hora de hoje. Os primeiros que bateram a porta da residência do prefeito, Chocolate, Uriel e Marcão. Logo, a fila cresceu ao ponto de distribuição de senhas. O Sombra ficou atrás do poste.

Iguaba Grande

A Cabo Eleitoral, número do vereador, Renatinho da Saúde, Raquel Vargas, foi ver de perto o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Rola na Praça Edila Pinheiro que Renatinho, descobriu vendo as redes sociais. Para piorar, quem a levou teria sido seu companheiro líder de governo, Luciano Silva. E agora?

Saquarema

Nesta sexta-feira, 07 de março, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, realizou um evento especial em homenagem às mulheres que fazem a diferença no município. O Café da Manhã com Elas reuniu lideranças femininas, servidoras e convidadas para um momento de reconhecimento, troca de experiências e inspiração. O evento contou com a presença da prefeita Lucimar Vidal, da ex-prefeita e atual secretária Manoela Peres, representando todas as mulheres que atuam nas secretarias municipais, além de palestras motivadoras com Nicolle Calheiros, referência no bodyboarding, e Ana Moser, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho e Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano, realizará uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, neste sábado (8). O evento acontecerá na Praça Menino João Hélio, no Centro, das 9h às 13h, e contará com diversas atividades gratuitas voltadas para o bem-estar e a valorização das mulheres da cidade. As participantes terão acesso a serviços de beleza oferecidos pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), incluindo tranças, manicure e design de sobrancelhas. Além disso, a programação inclui atendimentos de saúde, como serviço odontológico e marcação de exames.Para enriquecer a celebração, haverá apresentações musicais, teatrais e um show especial com as dançarinas da Terceira Idade, além da participação de personagens animados para alegrar o público. O evento será aberto com um café da manhã seguido de uma cerimônia especial. A prefeita Daniela Soares destacou a importância da data como um momento não só de comemoração, mas também de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade.

“O Dia Internacional da Mulher é um momento de celebrar nossas conquistas, mas também de reforçar nosso compromisso com o bem-estar e a valorização de cada mulher de Araruama. Por isso, preparamos um evento especial, com serviços gratuitos e ações que refletem o cuidado e o respeito que todas merecem. Que este dia seja de reconhecimento, empoderamento e, acima de tudo, de união”, afirmou a prefeita.